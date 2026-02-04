Warszawiacy zostaną bez prądu. Wielogodzinne wyłączenia zbiegną się z atakiem zimy i śnieżycami
Warszawscy energetycy zaplanowali szereg prac modernizacyjnych i naprawczych, które wiążą się z całkowitym odcięciem dostaw energii elektrycznej do wielu budynków mieszkalnych. Choć konserwacja sieci jest konieczna, termin realizacji prac budzi spore obawy. Czy mieszkańcy stolicy są przygotowani na brak ogrzewania w momencie, gdy prognozy pogody przewidują gwałtowne załamanie aury?
W najbliższych dniach spore grupy mieszkańców stolicy muszą przygotować się na życie bez prądu przez wiele godzin. Harmonogram wyłączeń obejmuje zarówno krótkie przerwy na modernizację złączy, jak i długotrwałe prace przy naprawie urządzeń wysokiego napięcia. Sytuacja jest o tyle poważna, że brak energii elektrycznej w nowoczesnym budownictwie oznacza nie tylko brak światła czy internetu, ale przede wszystkim odcięcie źródła ciepła. Jak długo potrwają utrudnienia i które konkretnie ulice znajdą się w strefie „zimnych grzejników”?
Śnieżyce i mróz u bram Warszawy
Prognozy meteorologiczne dla Mazowsza na najbliższe dni nie pozostawiają złudzeń. Nad Polskę nadciąga front, który przyniesie ze sobą nie tylko ujemne temperatury, ale również intensywne opady śniegu i porywisty wiatr. Śnieżyce mogą znacząco utrudnić poruszanie się po mieście, a w połączeniu z mrozem sprawią, że domy bardzo szybko zaczną tracić zgromadzone ciepło.
W takich warunkach każda godzina bez zasilania staje się wyzwaniem. Współczesne systemy grzewcze, nawet te oparte na paliwach stałych czy gazie, do działania wymagają pompek obiegowych i sterowników zasilanych prądem. Jeszcze w trudniejszej sytuacji są osoby korzystające z rozwiązań w pełni elektrycznych, które w Warszawie stają się standardem.
Harmonogram wyłączeń: Sprawdź swoją ulicę
Z dokumentacji technicznej wynika, że wyłączenia obejmą kilka dzielnic i potrwają w niektórych przypadkach aż 9 godzin. Poniżej prezentujemy szczegółową listę lokalizacji, które będą musiały zmierzyć się z brakiem zasilania:
- 5.02.2026 (Czwartek): Przerwy wystąpią przy ul. Borowieckiej 69D – 69E, Lipcowej 4 oraz Wacława Wojtyszki 70A w godzinach 8:00 – 11:00. Najdłuższa przerwa tego dnia czeka mieszkańców ul. Ludwika Nabielaka 14, 16, 18, gdzie z powodu awaryjnej naprawy kabla prądu nie będzie od 7:00 do 18:00.
- 6.02.2026 (Piątek): Prace zaplanowano przy ul. Kordiana 75 – 75E (8:00 – 14:00) oraz na szerokim obszarze obejmującym ulice: Kamykową, Ostródzką i Piasta Kołodzieja (8:00 – 15:00).
- 8.02.2026 (Niedziela): Bardzo poważne prace przy naprawie urządzeń 15 kV obejmą ulice: Naczelnikowską, Rybieńską, Siarczaną i Zabraniecką. Tutaj prądu zabraknie od 7:00 aż do 16:00.
Warto zaznaczyć, że przyczynami są nie tylko rutynowe modernizacje sieci, ale także konieczność naprawy uszkodzonych kabli niskiego napięcia oraz rozbudowa sieci kablowej 0,4 kV. Energetycy ostrzegają jednocześnie, że planowane wyłączenie może zostać odwołane bez uprzedzenia, jeśli warunki techniczne lub pogodowe uniemożliwią bezpieczne przeprowadzenie prac.
To będzie nie tylko brak prądu. Jak się przygotować?
Planowane wyłączenia prądu w trakcie mroźnej i śnieżnej aury to nie tylko kwestia dyskomfortu, ale realne wyzwanie logistyczne dla gospodarstw domowych. Co to oznacza dla Ciebie w praktyce?
1. Paraliż systemów grzewczych
Jeśli Twój dom lub mieszkanie jest ogrzewane za pomocą pompy ciepła, ogrzewania podłogowego elektrycznego lub grzejników konwektorowych, w momencie wyłączenia zasilania system przestaje działać natychmiast. Budynki o wysokiej bezwładności cieplnej (np. z grubą warstwą izolacji i murowanymi ścianami) utrzymają temperaturę przez kilka godzin, jednak przy silnym wietrze i mrozie wychłodzenie następuje znacznie szybciej.
2. Brak ciepłej wody
Większość warszawskich mieszkań korzysta z piecyków gazowych z zapłonem elektrycznym lub bojlerów. Wyłączenie prądu oznacza brak możliwości wzięcia ciepłej kąpieli, co przy powrocie z mroźnego dworu może być szczególnie uciążliwe.
3. Praca zdalna i komunikacja
Wiele osób pracuje obecnie w trybie Home Office. Brak prądu to nie tylko wyłączony komputer, ale przede wszystkim brak routera Wi-Fi. Przy dużej gęstości zabudowy i śnieżycy, nadajniki sieci komórkowych mogą być przeciążone, co utrudni korzystanie z internetu mobilnego jako alternatywy.
4. Bezpieczeństwo instalacji
Nagłe przywrócenie napięcia po wielogodzinnej przerwie może spowodować skoki parametrów w sieci. Warto na czas prac odłączyć od gniazdek wrażliwy sprzęt elektroniczny (komputery, telewizory, sprzęt audio), aby uniknąć ich uszkodzenia.
Jak się przygotować?
- Naładuj Powerbanki: Upewnij się, że telefony i urządzenia komunikacyjne są w pełni naładowane przed planowaną godziną odcięcia zasilania.
- Zadbaj o zapas wody: W niektórych budynkach (szczególnie wieżowcach) brak prądu oznacza również brak wody, ponieważ przestają działać pompy podnoszące ciśnienie w pionach.
- Uszczelnij mieszkanie: Przed planowanym wyłączeniem warto dokładnie zamknąć wszystkie okna i rolety zewnętrzne, co pozwoli zatrzymać ciepło na dłużej.
- Przygotuj posiłki wcześniej: Jeśli korzystasz z płyty indukcyjnej, przygotuj termosy z gorącą herbatą i posiłki, które można zjeść na zimno lub które długo trzymają temperaturę.
Sytuacja zbiegająca się z atakiem zimy przypomina, jak bardzo uzależnieni jesteśmy od infrastruktury energetycznej. Choć prace modernizacyjne są niezbędne dla stabilności sieci w przyszłości, najbliższe dni będą dla wielu warszawiaków prawdziwym testem wytrzymałości.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.