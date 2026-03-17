Warszawskie spółdzielnie ruszają z kontrolami w lokalach. Musisz wpuścić ekipę
Sezon przeglądów instalacji gazowych w warszawskich blokach nabiera tempa. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe organizują kolejne tury obchodów, a w skrzynkach na listy i na drzwiach klatek schodowych pojawiają się zawiadomienia z datami wizyt. Wielu lokatorów traktuje taką kartkę jak niewiążącą prośbę. To błąd, który może kosztować nawet odcięcie gazu w całym pionie i mandat z nadzoru budowlanego. Wyjaśniamy, co mają prawo sprawdzić, czy wolno odmówić wpuszczenia ekipy i co dokładnie dzieje się, gdy inspektor znajdzie nieszczelność.
Roczny obowiązek wynika wprost z prawa budowlanego
Przegląd instalacji gazowej nie jest wymysłem spółdzielni ani punktem regulaminu, który można zakwestionować na zebraniu wspólnoty. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). Przepis mówi wprost: obiekty budowlane muszą być poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli co najmniej raz w roku, obejmującej m.in. instalacje gazowe i przewody kominowe.
Zasada dotyczy każdego budynku wyposażonego w instalację gazową – zarówno bloków z wielkiej płyty, starych kamienic, jak i domów jednorodzinnych. Wyjątek przewidziano dla bardzo dużych obiektów: budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² lub z dachem powyżej 1000 m² muszą przechodzić kontrolę 2 razy w roku – do 31 maja i do 30 listopada. W praktyce dotyczy to przede wszystkim biurowców i wielkich centrów handlowych, nie typowych osiedlowych bloków.
Dodatkowo § 47 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych precyzuje, że kontrola instalacji gazowej powinna odbywać się równocześnie ze sprawdzaniem przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych. Dlatego często w tym samym dniu przychodzi i gazownik, i kominiarz.
Kto odpowiada za zorganizowanie kontroli – spółdzielnia czy lokator?
Obowiązek zorganizowania przeglądu spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku – czyli w przypadku bloku będzie to spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota lub firma zarządzająca nieruchomością. To zarządca zleca kontrolę uprawnionemu specjaliście, ustala terminy i powiadamia lokatorów. Koszty obsługi części wspólnych – pionów gazowych, instalacji na klatkach, kotłowni – ponosi zarządca ze środków funduszu remontowego lub opłat eksploatacyjnych.
Sprawa robi się bardziej złożona wewnątrz mieszkania. Za instalację od gazomierza w głąb lokalu – aż do każdego odbiornika, czyli kuchenki, podgrzewacza wody czy kotła – odpowiada właściciel mieszkania. Ta granica ma znaczenie nie tylko organizacyjne, ale też finansowe: jeśli nieszczelność wykryta podczas przeglądu dotyczy rury w mieszkaniu, rachunek za naprawę trafia do właściciela lokalu, nie do spółdzielni.
Kontrolę może przeprowadzić wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych lub kwalifikacje w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych (tzw. uprawnienia energetyczne grupy 3, kategoria D i E), zgodnie z art. 62 ust. 4 i 5 Prawa budowlanego oraz rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń (Dz. U. z 2022 r., poz. 1392). Nie wystarczy złota rączka z osiedla ani serwisant, który przyjeżdża naprawiać piec.
Co dokładnie sprawdza inspektor w Twoim mieszkaniu
Gdy kontroler wejdzie do lokalu, wyposażony jest w elektroniczny detektor gazu – tzw. sniffer, urządzenie z aktualnym świadectwem kalibracji. Kolejno sprawdza:
- Szczelność wszystkich połączeń – przewodów za gazomierzem, zaworów, reduktorów, kształtek i podłączeń do odbiorników. Detektor wykrywa nawet minimalne stężenia gazu unoszące się w powietrzu przy nieszczelnych złączkach gwintowanych.
- Stan techniczny urządzeń gazowych – kuchenki, junkersa (gazowego podgrzewacza wody), kotła dwufunkcyjnego. Inspektor sprawdza, czy urządzenia działają prawidłowo, czy palniki dają stabilny płomień i czy nie ma śladów przegrzania lub uszkodzeń mechanicznych.
- Drożność przewodów spalinowych i wentylacyjnych – bo gaz bezpiecznie spalony wymaga sprawnej wentylacji. Zaklejona kratka wentylacyjna lub zabudowany kanał spalinowy to najczęstsze przyczyny przerwania kontroli i natychmiastowego wpisu do protokołu.
- Legalność przebiegu instalacji – czy rury nie zostały samowolnie przeniesione lub zamurowane bez otworów rewizyjnych. Prawo kategorycznie zabrania całkowitego obudowania instalacji gazowej bez zapewnienia dostępu do przewodów. Inspektor, który stwierdzi zamurowane rury, nie kontynuuje badania – protokół odnotowuje nieprawidłowość, a sprawą może zająć się nadzór budowlany.
Po zakończeniu przeglądu specjalista sporządza protokół kontroli zawierający datę wizyty, adres nieruchomości, dane osoby wykonującej przegląd oraz ocenę stanu instalacji – z wyszczególnieniem ewentualnych usterek i zaleceń. Protokół jest dokumentem, który ubezpieczyciel może żądać przy wypłacie odszkodowania po awarii lub pożarze. Brak aktualnego przeglądu to dla firmy ubezpieczeniowej gotowy argument do odmowy wypłaty.
Czy można nie wpuścić ekipy? Twarda odpowiedź brzmi: nie
To pytanie, które pada najczęściej. Lokatorzy powołują się na nienaruszalność miru domowego, prawo własności, brak czasu i wiele innych argumentów. Żaden z nich nie ma mocy prawnej wobec obowiązku wynikającego z Prawa budowlanego.
Odmowa wpuszczenia inspektora gazowego jest wykroczeniem, co wynika wprost z art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane. Przepis stanowi, że kto nie spełnia obowiązków określonych w art. 62 ust. 1, podlega karze grzywny. Tryb nakładania kary jest prosty i szybki: zarządca budynku zgłasza fakt zablokowania kontroli do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ten na podstawie § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien (Dz. U. z 2002 r., nr 174, poz. 1423) może nałożyć mandat karny. Jego wysokość wynosi do 500 zł. Jeśli lokator odrzuci mandat, sprawa trafia do sądu rejonowego, gdzie grzywna może być wyższa.
Co ważne, nadzór budowlany może na podstawie art. 65 Prawa budowlanego żądać od właściciela lokalu okazania dokumentacji technicznej lokalu i wymuszać dostęp do nieruchomości w celu sprawdzenia przestrzegania przepisów. W skrajnych przypadkach – gdy z sąsiedztwa napływają sygnały o wyczuwalnym zapachu gazu – spółdzielnia może wezwać policję i straż pożarną, które mają prawo do przymusowego wejścia do lokalu.
Schemat postępowania spółdzielni przy opornych lokatorach jest zwykle trzystopniowy: pierwszy wyznaczony termin, drugi termin poprawkowy, a następnie zgłoszenie do PINB i procedura sankcyjna. Lokatorzy, którzy w wyznaczonych dniach są w pracy lub niedyspozycji, mają prawo zadzwonić pod numer podany w zawiadomieniu i umówić się indywidualnie – inspektorzy są do tego zobowiązani.
Wykryto nieszczelność? Oto co dzieje się dalej
Znalezienie nieszczelności podczas przeglądu uruchamia konkretną sekwencję działań. Drobne nieszczelności przy złączkach gwintowanych inspektor zazwyczaj usuwa od razu – dokręca lub wymienia uszczelkę i ponownie mierzy stężenie gazu. Takie naprawy nie wymagają przerywania dostaw gazu.
Poważniejsza nieszczelność, której nie da się usunąć na miejscu, oznacza jedno: gaz zostaje odcięty do czasu naprawy. Jeśli problem dotyczy instalacji wewnątrz konkretnego lokalu, gaz odcinany jest w tym pionie – co oznacza, że bez dostępu do kuchenki i ciepłej wody zostają też sąsiedzi z tego samego pionu. Niesprawność jednej osoby dotyka bezpośrednio kilku, a nawet kilkunastu rodzin.
Następnie uruchamiana jest procedura lokalizacji i naprawy. Specjaliści najpierw wykonują próbę szczelności instalacji, która pozwala ocenić skalę problemu – czy chodzi o drobne rozszczelnienie przy zaworze, czy o większy ubytek w środku ściany. Jeżeli instalacja jest nieszczelna, najczęściej remontuje się wadliwą część. Całkowita wymiana instalacji zdarza się rzadziej – wymaga projektu i odpowiednich pozwoleń, co znacząco wydłuża czas bez gazu.
Szczególnie kłopotliwa jest sytuacja, gdy nieszczelność znajduje się za zabudową, którą lokator sam wykonał podczas remontu. Obudowane płytkami lub kartonogipsem rury gazowe to zmora inspektorów i częsty powód kosztownych sporów. Demontaż zabudowy i przywrócenie stanu pierwotnego obciąża wówczas właściciela mieszkania – przypadki rozstrzygane przez sądy jednoznacznie wskazują, że ingerencja lokatora w dostęp do instalacji przenosi na niego odpowiedzialność za wszelkie koszty z tym związane.
Podział odpowiedzialności między lokatorem a spółdzielnią
Podział kosztów naprawy zależy od tego, po której stronie gazomierza leży uszkodzone miejsce. Instalacja do gazomierza włącznie – czyli pion gazowy, zawór odcinający przed licznikiem, przyłącze – należy do spółdzielni lub wspólnoty. Naprawę tej części finansuje zarządca z funduszu remontowego, bez obciążania konkretnego lokatora.
Instalacja za gazomierzem, wewnątrz lokalu – rury, zawory, podłączenia urządzeń – to własność i odpowiedzialność właściciela mieszkania. Jeśli inspektor stwierdzi nieszczelność przy zaworze gazowym kuchenki czy przy przyłączu junkersa, rachunek za usunięcie usterki wystawia się właścicielowi, nie zarządcy budynku. Potwierdza to m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 16 października 2012 r. (sygn. I ACa 543/12), który uznał, że instalacja wewnątrz lokalu służy wyłącznie użytkowi właściciela i nie wchodzi w skład nieruchomości wspólnej.
Zdarzają się sytuacje graniczne. Jeśli nieszczelność tkwi w miejscu, gdzie rury przechodzą przez ścianę między lokalem a klatką schodową lub między 2 lokalami, a ustalenie, czy dotyczy ona części wspólnej czy prywatnej, wymaga dodatkowych oględzin – koszty lokalizacji awarii ponosi zazwyczaj zarządca, a po ustaleniu sprawcy rozlicza się według powyższego klucza.
Samowola remontowa – najczęstszy powód odcięcia gazu
Inspektorzy od lat wskazują, że nie tyle starzejące się rury, ile nielegalne przeróbki lokatorów są głównym źródłem problemów podczas przeglądów. Przenoszenie rur gazowych podczas remontu kuchni, ukrywanie ich za okładziną z płyt kartonowo-gipsowych lub betonowymi podestami, zabudowywanie podgrzewaczy wodnych bez zachowania właściwej wentylacji – to praktyki kategorycznie zabronione przez przepisy techniczno-budowlane, które jednak są powszechne na polskich osiedlach.
Inspektor, który natrafi na zamurowaną instalację bez otworów rewizyjnych albo na brak ciągu kominowego wymaganego dla działania piecyka łazienkowego, nie może kontynuować kontroli i odnotowuje nieprawidłowość w protokole. Dalszy bieg sprawy zależy od skali problemu. Przy drobnych uchybieniach inspektor wskazuje termin usunięcia i wraca na kontrolę powtórkową. Przy poważniejszych – gaz zostaje odcięty do czasu doprowadzenia instalacji do stanu zgodnego z przepisami.
Naprawa samowolnie przeprowadzonej zabudowy to wyłącznie koszt lokatora. Jeśli do usunięcia nieszczelności konieczne jest skucie płytek, rozebranie szafki lub demontaż zabudowy kuchennej – spółdzielnia ani wspólnota nie partycypuje w tych wydatkach.
Ile kosztuje przegląd i kto za niego płaci?
W przypadku przeglądów organizowanych zbiorowo przez spółdzielnię dla całego budynku koszty są rozkładane na wszystkich lokatorów w ramach opłat eksploatacyjnych. Stawka za jeden lokal przy zbiorowym przeglądzie wynosi zwykle od 150 do 250 zł. Przy indywidualnym wezwaniu uprawnionego gazownika do konkretnego mieszkania ceny są wyższe – w domach jednorodzinnych przekraczają często 350-400 zł.
Część spółdzielni umożliwia lokatorom, którzy chcą mieć własny dokument, samodzielne zlecenie przeglądu uprawnionej firmie i dostarczenie protokołu do administracji. Ważne, by dokument potwierdzał wykonanie badania detektorem z aktualnym świadectwem kalibracji i nosił podpis osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Protokół bez tych elementów nie ma wartości prawnej.
Co zrobić, gdy poczujesz zapach gazu między przeglądami?
Roczny przegląd nie daje absolutnej gwarancji, że przez kolejne 12 miesięcy nic się nie zmieni. Złączki starzejące się, uszkodzone uszczelki, usterki urządzeń gazowych – wszystko to może pojawić się poza terminem kontroli. Gaz ziemny jest bezwonny, dlatego gazownie dodają do niego nawaniacz THT o zapachu przypominającym zgniłe jaja. To jedyny sygnał ostrzegawczy dostępny bez specjalistycznego sprzętu.
Gdy wyczujesz ten charakterystyczny zapach, nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych – nawet dzwonka do drzwi. Nie używaj zapalniczki. Zakręć główny zawór gazu (zgodnie z Prawem budowlanym musi znajdować się nie dalej niż 10 m od budynku), otwórz wszystkie okna i opuść mieszkanie. Zadzwoń pod numer pogotowia gazowego: 992 lub alarmowy: 112. Powiadom sąsiadów i zarządcę budynku – nieszczelność w jednym lokalu może zagrażać całemu pionowi.
Stężenie gazu w powietrzu na poziomie 5-15% w połączeniu z iskrą lub ogniem grozi wybuchem. Nawet przy niższych stężeniach ryzyko omdlenia z niedoboru tlenu jest realne.
Co powinieneś zrobić? Praktyczne wskazówki dla lokatora
- Gdy dostaniesz zawiadomienie o przeglądzie, zarezerwuj czas na wizytę ekipy. Jeśli wyznaczone godziny kolidują z pracą, zadzwoń pod numer na zawiadomieniu tego samego dnia i umów indywidualny termin – inspektorzy mają obowiązek go zaproponować. Ignorowanie 2 terminów bez kontaktu z administracją skutkuje złożeniem zawiadomienia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i mandatem do 500 zł.
- Przed wizytą inspektora upewnij się, że dostęp do instalacji jest swobodny: zdejmij rzeczy z kuchenki, odsłoń zawór główny, sprawdź, czy kratki wentylacyjne nie są zasłonięte. Jeśli zabudowałeś instalację gazową podczas remontu, przed przeglądem skonsultuj się z administracją – lepiej samodzielnie wykonać otwory rewizyjne, niż ryzykować nakaz rozebrania zabudowy przez inspektora.
- Przechowuj protokół przeglądu w bezpiecznym miejscu. To jedyny dokument potwierdzający, że wywiązałeś się z ustawowego obowiązku. Bez niego ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania po pożarze lub wybuchu wywołanym awarią instalacji.
- Jeśli inspektor wykryje nieszczelność, nie zwlekaj z naprawą. Odcięcie gazu w pionie dotyka nie tylko Ciebie, ale i sąsiadów. Im szybciej usuniesz usterkę i przeprowadzisz próbę szczelności, tym szybciej wszyscy odzyskają dostęp do gazu. Koszt naprawy instalacji wewnątrz lokalu to Twój obowiązek – spółdzielnia nie pokryje wydatków za usterki po Twojej stronie gazomierza.
- Zainstaluj czujnik gazu. Coroczny przegląd to minimum wymagane prawem, ale czujnik wykryje wyciek między przeglądami – w nocy, gdy śpisz, albo gdy nikt nie jest w domu. Urządzenie kosztuje od kilkudziesięciu do kilkuset złotych i może uratować życie.
