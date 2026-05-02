Ważny apel z Brukseli: Bądź gotowy. Zrób zapasy na 72 godziny. Sprawdź, co musisz mieć w domu
26 marca 2025 roku Komisja Europejska ogłosiła największy program gotowości kryzysowej w historii Unii. 30 konkretnych działań, nowe centrum koordynacji kryzysowej, infrastruktura podwójnego zastosowania i jedno kluczowe zalecenie dla 450 milionów Europejczyków: zadbaj o zapas na co najmniej 72 godziny. Bruksela traktuje to jako przełom. Polska może wzruszyć ramionami – bo zrobiła to samo rok wcześniej, wysyłając poradnik bezpieczeństwa do każdego polskiego domu.
Co ogłosiła Komisja Europejska i dlaczego teraz
Strategia „Preparedness Union Strategy” to dokument liczący 18 stron, przygotowany przez komisarz ds. zarządzania kryzysowego Hadję Lahbib i komisarz ds. gotowości Roxanę Mînzatu. Komisja wprost przyznaje, że Europa stoi w obliczu nowej rzeczywistości naznaczonej ryzykiem i niepewnością – rosyjska pełnoskalowa agresja na Ukrainę, rosnące napięcia geopolityczne, sabotaż infrastruktury krytycznej i wojna elektroniczna to czynniki, które wymusiły zmianę podejścia.
Komisarz Lahbib powiedziała wprost: „Zagrożenia stojące przed Europą są dziś bardziej złożone niż kiedykolwiek i wzajemnie ze sobą powiązane”. Nie chcąc być postrzegana jako alarmistka, jednocześnie podkreśliła, że ważne jest, „by obywatele mieli podstawowe zapasy na co najmniej 72 godziny w sytuacji kryzysowej” – wymieniając żywność, wodę, latarki, dokumenty tożsamości, leki i radia krótkofalowe.
Strategia zawiera 30 konkretnych działań rozłożonych na kilka lat. Wśród nich: zachęcanie obywateli do gromadzenia zapasów na minimum 72 godziny, włączenie edukacji o gotowości do programów szkolnych, ustanowienie Centrum Kryzysowego UE integrującego istniejące struktury, regularne ćwiczenia obejmujące jednocześnie siły zbrojne, ochronę cywilną, policję, służby zdrowia i straż pożarną, oraz inwestycje w infrastrukturę podwójnego zastosowania.
Strategia nie jest aktem prawnym – rządy państw członkowskich mają samodzielnie realizować kampanie informacyjne i dostarczać obywatelom praktyczne wytyczne. Oznacza to, że tempo wdrożenia zależy od decyzji każdego z 27 krajów. Część z nich – jak Francja, Finlandia, Szwecja i właśnie Polska – działała już od dawna. Reszta dopiero zaczyna.
Dlaczego 72 godziny, a nie 24 albo tydzień
Liczba nie jest przypadkowa. Komisja w dokumencie wyjaśnia: „W przypadku ekstremalnych zakłóceń, początkowy okres jest najbardziej krytyczny”. Pierwsze trzy doby po nagłym zdarzeniu – blackoucie, powodzi, cyberataku, sabotażu infrastruktury – to czas, gdy sklepy mogą być zamknięte lub ograbione, systemy płatności niedostępne, logistyka pomocowa w fazie organizacji, a służby ratunkowe skupione na priorytetach. Domowy zapas ma „mostkować” ten okres, zanim regularną pomoc zacznie dostawać każda rodzina.
72 godziny to też standard wypracowany przez kraje, które przeżyły realne kryzysy. Finlandia – kraj z najdłuższą tradycją przygotowań cywilnych w UE – rekomenduje zapas na tydzień. Szwecja zaktualizowała zimnowojenną broszurę kryzysową w 2024 roku, dodając m.in. instrukcje postępowania na wypadek ataku nuklearnego. Niemcy zaktualizowały Ramową Dyrektywę Obrony Ogólnej w czerwcu 2024 roku, a komisarz Lahbib przyznała, że UE „nie zaczyna od zera” – ale dotąd działania były niespójne i zależne od kraju.
Polska rok przed UE: 16,8 miliona poradników i gotowy system alarmowy
Gdy Komisja Europejska ogłaszała swoją strategię w marcu 2025 roku, Polska miała za sobą zakończoną dystrybucję „Poradnika Bezpieczeństwa” przygotowanego przez MSWiA, MON i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W grudniu 2024 roku zakończono druk blisko 16,8 miliona egzemplarzy – i był to tylko jeden z elementów systemu, który Polska buduje od 2022 roku.
Lista tego, co Polska ma, a UE dopiero planuje, jest długa. Wszystkie 2 477 gmin złożyły dokumenty ewakuacyjne do urzędów wojewódzkich przed końcem 2025 roku – żadna nie przekroczyła terminu. System alertów RCB działa bez żadnej aplikacji, docierając do każdego telefonu w zasięgu stacji BTS. Obowiązują jednocześnie trzy stopnie alarmowe, a ich treść i skutki są publicznie wyjaśniane przez RCB. Program „Warszawa Chroni” z budżetem 400 mln zł jest największym miejskim programem ochrony ludności w Polsce i jednym z większych w Europie Środkowej.
Paradoks polega na tym, że Polska – kraj graniczący z Rosją, Białorusią i będący na linii potencjalnego konfliktu – wdrożyła realne mechanizmy gotowości wcześniej i szerzej niż większość państw Europy Zachodniej. Bruksela dopiero uruchamia program, który Warszawa, Gdańsk i Wrocław mają za sobą. Pierwsze oceny ryzyka UE – „kompleksowe oceny zagrożeń i ryzyk” zapowiadane w strategii – mają zostać opublikowane dopiero pod koniec 2026 roku, bo to „złożony proces wymagający wkładu od państw członkowskich”.
Co strategia oznacza w praktyce – 30 działań w skrócie
Strategia UE to nie tylko 72-godzinny pakiet dla obywateli. To program wieloletni obejmujący 5 obszarów.
- Gotowość obywatelska: kampanie informacyjne o zapasach i procedurach kryzysowych, edukacja w szkołach (pierwsza pomoc, zasady ewakuacji, rozpoznawanie dezinformacji), ustanowienie corocznego Europejskiego Dnia Gotowości.
- Ochrona funkcji społecznych: budowa strategicznych rezerw na poziomie UE i krajowym (żywność, leki, sprzęt medyczny, aktywa energetyczne), gromadzenie samolotów gaśniczych, środków ochrony przed zagrożeniami CBRN (chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi i nuklearnymi).
- Koordynacja kryzysowa: nowe Centrum Kryzysowe UE integrujące istniejące instytucje, regularne ćwiczenia wielosektorowe, platforma wymiany danych między krajami członkowskimi.
- Infrastruktura podwójnego zastosowania: drogi, mosty, linie kolejowe i porty projektowane tak, by w razie potrzeby natychmiast służyły ewakuacji i dostawom humanitarnym. Nowa czwarta linia metra w Warszawie – planowana z myślą o funkcji ochronnej – to dokładnie ten model.
- Antycypacja zagrożeń: pierwsza całościowa ocena ryzyka i zagrożeń na poziomie europejskim, mechanizmy wczesnego ostrzegania, kooperacja z NATO.
Miasto kontra wieś: kto jest bardziej narażony i dlaczego obie grupy potrzebują zapasów
Mieszkańcy dużych miast żyją w modelu „just-in-time”: małe lodówki, codzienne zakupy, płatności wyłącznie bezgotówkowe. Każde nawet krótkotrwałe zachwianie dostaw jest od razu odczuwalne – bo buforu nie ma. Blackout przez 24 godziny w bloku oznacza: brak działającej windy, ciepłej wody zależnej od pomp, dostępu do gotówki, a w niskich temperaturach – szybkie wychłodzenie mieszkań z elektrycznym ogrzewaniem.
Na wsi i w małych miastach nawyk przechowywania zapasów jest statystycznie częstszy – spiżarnia, własny ogród, znajomość sąsiadów. Ale tam z kolei pomoc dociera wolniej, odległości są większe, a sieć szpitali i specjalistycznych służb – rzadsza. Przy ewakuacji spowodowanej powodzią lub skażeniem chemicznym to właśnie tereny wiejskie i podmiejskie czekają najdłużej na transport i wsparcie.
Wniosek, który powtarzają zarówno polskie RCB, jak i Komisja Europejska, jest jeden: każde gospodarstwo domowe powinno mieć własny pakiet 72-godzinny – niezależnie od tego, czy mieszka w centrum Warszawy, na Ursynowie, w Zerzeniu, czy w gminie wiejskiej.
Warszawa: gotowa infrastruktura, brakujące schrony
Stolica jest modelowym przykładem sprzeczności, która towarzyszy całemu europejskiemu programowi gotowości. Z jednej strony – 400 mln zł na program „Warszawa Chroni”, 120 autobusów Solaris z mocowaniami noszy, agregaty prądotwórcze w urzędach i szkołach, magazyny kryzysowe przy stacjach metra. Z drugiej – kontrola Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa wykazała, że żaden z ponad 200 obiektów typowanych przez ratusz nie spełnia ustawowej definicji schronu. Na całą Polskę przypada ok. 1 000 schronów spełniających aktualne normy – przy populacji 38 milionów.
To dokładnie ta sprzeczność, którą strategia UE adresuje pojęciem infrastruktury „podwójnego zastosowania”. Warszawa ma ją w planach – czwarta linia metra ma być projektowana od podstaw z funkcją ochronną. Do jej budowy zostały jeszcze lata. W międzyczasie, jeśli chodzi o realne schrony, Polska jest podobnie nieprzygotowana jak większość państw Europy Zachodniej – z wyjątkiem Finlandii, gdzie pojemność schronów pokrywa niemal 100 proc. populacji Helsinek.
Co to oznacza dla Ciebie? Zrób to raz – i nie myśl o tym przez rok
- Woda. Minimum 3 litry na osobę dziennie na picie i przygotowanie jedzenia. Rodzina 2+2 na 72 godziny potrzebuje 36 litrów. Butelkowana woda magazynowa jest tania i zajmuje niewiele miejsca. Dołóż filtr do uzdatniania wody (koszt: 30-80 zł) na wypadek konieczności korzystania z ujęcia zastępczego.
- Jedzenie. Produkty trwałe i niewymagające chłodzenia: konserwy mięsne i rybne, fasola, soczewica, ryż, makaron, masło orzechowe, orzechy, batony energetyczne, suszone owoce. Kluczowa zasada rotacji: przy każdych zakupach kładź nowe produkty za starymi i zużywaj najstarsze. Zapas 72h nie „leży i się psuje” – jest częścią normalnej spiżarni.
- Leki. Zapas leków stale przyjmowanych na co najmniej 7 dni (dłużej niż 72h – bo kryzysy rzadko kończą się dokładnie po trzech dobach). Do tego: środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, elektrolity, opatrunki, bandaże, rękawiczki jednorazowe.
- Łączność i światło. Radio na baterie lub korbkę – to jedyne źródło informacji przy braku prądu i zasięgu. Latarka z zapasem baterii. Naładowany powerbank. Ważne numery zapisane na papierze – bo smartfon bez zasilania jest bezużyteczny.
- Dokumenty i gotówka. Kopie dowodu osobistego, paszportu, aktów własności, ubezpieczeń – w wodoodpornym etui lub na zaszyfrowanym pendrivie. Gotówka w małych nominałach: przy blackoucie terminale nie działają, a bankomat bez prądu nie wydaje pieniędzy.
- Plan. Ustal punkt kontaktu z rodziną – miejsce, gdzie się spotykacie, jeśli nie ma łączności telefonicznej. Sprawdź lokalizację najbliższego PSZOK lub punktu zbiórki kryzysowej. Sprawdź na gdziesieukryc.pl, gdzie jest najbliższe miejsce schronienia od twojego domu i od miejsca pracy. Pobierz dane offline – w sytuacji kryzysowej sieć może nie działać.
