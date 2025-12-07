Ważny apel ze skarbówki! W poniedziałek nastąpi „cyfrowy blackout”. Miliony Polaków zostanie odciętych
To wiadomość, której nie wolno zignorować, zwłaszcza jeśli planowałeś załatwić sprawy urzędowe na początku tygodnia. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa wydały pilny komunikat. Nadchodzi wielka przerwa serwisowa, która sparaliżuje kluczowe systemy podatkowe w Polsce. Odcięty zostanie dostęp do e-Urzędu Skarbowego, a popularna aplikacja mObywatel straci część swoich funkcji. Sprawdź dokładną datę i godzinę, by nie odbić się od cyfrowej ściany.
W dobie powszechnej cyfryzacji przyzwyczailiśmy się, że urzędy są dostępne na wyciągnięcie ręki – w smartfonie lub na ekranie laptopa, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ta wygoda ma jednak swoją cenę. Systemy informatyczne obsługujące miliony obywateli wymagają regularnej konserwacji, aktualizacji zabezpieczeń i modernizacji infrastruktury. Ministerstwo Finansów właśnie ogłosiło, że taki moment nadszedł, i to w najmniej oczekiwanym momencie – na początku tygodnia roboczego.
Zgodnie z oficjalnym komunikatem, w poniedziałek, 9 grudnia 2025 roku, planowane są szeroko zakrojone prace serwisowe. Nie jest to drobna usterka ani awaria, lecz zaplanowana operacja na otwartym sercu systemu podatkowego. Skutki tej operacji odczują wszyscy: od pracowników etatowych sprawdzających swoje PIT-y, przez przedsiębiorców rozliczających VAT, aż po osoby chcące sprawdzić stan mandatów karnych.
To szczególnie wrażliwy moment. Grudzień to czas, w którym wielu podatników zaczyna porządkować swoje sprawy finansowe przed końcem roku, weryfikuje nadpłaty lub zaległości, a przedsiębiorcy przygotowują się do zamknięcia roku obrachunkowego. Odcięcie dostępu do danych, nawet na kilka godzin, może wywołać chaos, stres i niepotrzebne nerwy.
e-Urząd Skarbowy (e-US): Centralny punkt awarii
Główną ofiarą prac serwisowych będzie e-Urząd Skarbowy (e-US). To platforma, która w ostatnich latach zrewolucjonizowała kontakt z fiskusem, przejmując gigantyczną część ruchu, który dawniej odbywał się w dusznych salach obsługi klienta. Dziś e-US to nie tylko ciekawostka, ale podstawowe narzędzie pracy i kontroli dla milionów Polaków.
Czego nie zrobisz w czasie przerwy?
- Twój e-PIT: Nie sprawdzisz swoich zeznań podatkowych za lata ubiegłe, nie złożysz korekty, nie pobierzesz UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru).
- Mandaty: System e-US jest zintegrowany z systemem mandatowym. Nie sprawdzisz, czy masz nieopłacony mandat drogowy, ani nie uregulujesz go online.
- Mikrorachunek podatkowy: Nie sprawdzisz numeru swojego indywidualnego rachunku do wpłat podatków (PIT, CIT, VAT). Jeśli planowałeś szybki przelew do urzędu, będziesz musiał wstrzymać się z działaniem.
- Zaświadczenia: Nie wygenerujesz automatycznie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, co może być kluczowe np. przy staraniu się o kredyt lub leasing w trybie ekspresowym.
- Zwroty podatku: Nie sprawdzisz statusu zwrotu nadpłaty podatku.
Niedostępność platformy e-Urząd Skarbowy oznacza w praktyce całkowity paraliż w zakresie samodzielnego załatwiania spraw podatkowych online. Komunikat o błędzie lub „trwających pracach serwisowych” będzie jedynym, co zobaczą użytkownicy próbujący zalogować się przez Profil Zaufany, bankowość elektroniczną czy e-Dowód.
Rykoszetem w mObywatela. Ulubiona aplikacja Polaków z problemami
To jednak nie koniec złych wieści. Systemy państwowe to system naczyń połączonych. Awaria lub wyłączenie jednego elementu pociąga za sobą lawinę problemów w innych usługach. Prace serwisowe w Ministerstwie Finansów uderzą bezpośrednio w funkcjonalność aplikacji mObywatel, którą na swoich telefonach zainstalowało już kilkanaście milionów Polaków.
Chociaż sama aplikacja prawdopodobnie się uruchomi i pozwoli na okazanie mDowodu tożsamości, to sekcje powiązane z danymi podatkowymi będą nieaktywne. Użytkownicy mogą napotkać błędy przy próbie:
- Sprawdzenia zwrotu podatku w dedykowanej zakładce.
- Weryfikacji punktów karnych i mandatów (jeśli dane te są zaciągane z systemów skarbowych w zakresie płatności).
- Dostępu do innych usług zintegrowanych z e-Urzędem Skarbowym.
Jest to o tyle istotne, że dla młodego pokolenia mObywatel jest często jedynym oknem na świat administracji publicznej. Brak dostępu do usług w aplikacji może zostać błędnie odebrany jako awaria całego telefonu lub problem z tożsamością cyfrową, co rodzi niepotrzebną panikę.
Dlaczego teraz? Kulisy prac serwisowych
Ministerstwo Finansów regularnie poddaje swoje systemy informatyczne przeglądom. Jest to procedura niezbędna z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa. W dobie rosnącej liczby ataków hakerskich na infrastrukturę krytyczną państwa (w tym ataki DDoS), aktualizacja zabezpieczeń, łatanie luk w oprogramowaniu i optymalizacja baz danych są absolutnym priorytetem.
Dodatkowo, koniec roku to czas, w którym systemy przygotowywane są na największe obciążenie – czyli start akcji rozliczeniowej PIT, który tradycyjnie rozpoczyna się w połowie lutego. Grudniowe prace serwisowe to często „generalne sprzątanie” i testowanie wydajności przed nadejściem cyfrowego tsunami, jakim są miliony logowań podatników w pierwszym kwartale roku.
Niemniej jednak, wybór daty (9 grudnia, poniedziałek) może budzić pewne kontrowersje. Zazwyczaj takie prace przeprowadza się w weekendy lub w godzinach nocnych, aby zminimalizować uciążliwość dla obywateli i biznesu. Przeprowadzenie ich w dzień roboczy sugeruje, że skala zmian jest duża lub konieczność interwencji jest pilna.
Co to oznacza dla Ciebie? HCU: Niezbędnik na czas awarii
Jako podatnik nie masz wpływu na termin prac serwisowych, ale masz wpływ na to, jak bardzo dotkną one Ciebie. Oto lista działań (High Content Utility), które powinieneś podjąć, aby uniknąć problemów w poniedziałek 9 grudnia:
1. Zasada Wyprzedzania (Działaj Dziś!)
Najważniejszą radą jest: nie czekaj na ostatnią chwilę. Jeśli masz do załatwienia pilną sprawę w e-Urzędzie Skarbowym:
- Zrób to w weekend: Systemy zazwyczaj działają poprawnie w niedzielę. Wyślij deklarację, sprawdź mikrorachunek lub pobierz potrzebne zaświadczenie.
- Pobierz PDF-y: Jeśli potrzebujesz potwierdzenia dochodów lub UPO do banku/urzędu, pobierz plik PDF na dysk komputera lub telefon. W poniedziałek nie będziesz miał do niego dostępu w chmurze resortu finansów.
2. Przelewy Podatkowe
Jeśli 9 grudniaypada termin płatności jakiegoś zobowiązania podatkowego (np. zaległy mandat, rata podatku), a nie znasz swojego mikrorachunku podatkowego – możesz mieć problem. Mikrorachunek można sprawdzić tylko w generatorze na stronie rządowej lub w e-US.
Rada: Sprawdź i zapisz numer swojego mikrorachunku podatkowego już teraz. Przelew bankowy możesz zlecić z poziomu swojego banku nawet wtedy, gdy systemy skarbówki nie działają (banki i system ELIXIR działają niezależnie od e-US).
3. Nie panikuj przy logowaniu
Jeśli w poniedziałek przy próbie logowania do mObywatela lub e-Urzędu zobaczysz komunikat „Błąd serwera”, „Przerwa techniczna” lub strona będzie się ładować w nieskończoność – nie zmieniaj hasła, nie resetuj profilu zaufanego i nie dzwoń na infolinię banku. To nie jest awaria Twojego konta, to planowe wyłączenie po stronie rządowej. Cierpliwość jest jedynym lekarstwem.
4. Przedsiębiorcy: Uważajcie na JPK
Choć 9 grudnia nie jest standardowym terminem wysyłki JPK_V7 (zazwyczaj to 25. dzień miesiąca), to jeśli składasz korekty lub inne dokumenty księgowe w trybie ciągłym, upewnij się, że Twoja księgowa wie o przerwie. Systemy bramki e-Deklaracje mogą również działać niestabilnie, co może utrudnić wysyłkę plików z programów księgowych.
Przerwy techniczne są złem koniecznym w cyfrowym świecie. Kluczem do spokoju jest świadomość i wyprzedzające działanie. Zapisz datę 9 grudnia w kalendarzu jako dzień „bez urzędu online”.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.