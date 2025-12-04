Ważny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Zacznie się 5 grudnia 2025

4 grudnia 2025 11:41 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Warszawa wprowadza kolejne utrudnienia na kluczowej trasie prowadzącej przez Targówek i Bródno. Od piątku, 5 grudnia 2025 roku, od godziny 22:00, rozpocznie się wymiana nawierzchni zachodniej jezdni ulicy św. Jacka Odrowąża. Prace potrwają do poniedziałku, 8 grudnia, do godz. 05:30 i spowodują czasowe zmiany tras dwóch nocnych linii autobusowych.

Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

To ważna informacja dla mieszkańców korzystających z komunikacji nocnej — część przystanków zostanie wyłączona z obsługi, a autobusy pojadą objazdami.

Co dokładnie się zmienia od nocy 5/6 grudnia?

Prace prowadzone będą na odcinku od skrzyżowania z ulicą Budowlaną do ronda Żaba. W tym czasie swoje trasy zmienią linie:

N14 – tylko w kierunku Dworca Centralnego

Autobus pojedzie ulicami:

Łojewska – Chodecka – Matki Teresy z Kalkuty – św. Wincentego – rondo Żaba – … – Dw. Centralny

N64 – tylko w kierunku Dworca Centralnego

Trasa objazdowa identyczna:

Łojewska – Chodecka – Matki Teresy z Kalkuty – św. Wincentego – rondo Żaba – … – Dw. Centralny

Kierunki powrotne pozostają bez zmian.

Te przystanki zostają czasowo zawieszone

Od 5 do 8 grudnia nie będą działały:

  • RONDO ŻABA 05

  • STANIEWICKA 01

  • POŻAROWA 01

  • BUDOWLANA 01

Te przystanki zostają przywrócone do obsługi

Z powrotem funkcjonują:

  • BOLESŁAWICKA 04 (z wyłączeniem linii N14 i N64)

  • CHODECKA 03

  • BALKONOWA 02

  • GILARSKA 02

Dlaczego to ważne?

Zmiany dotyczą jednego z najważniejszych nocnych ciągów komunikacyjnych na prawobrzeżnej Warszawie. Mieszkańcy Bródna, Targówka i Zacisza mogą odczuć wydłużony czas przejazdu i inną lokalizację najbliższych przystanków.

Warto wcześniej sprawdzić, czy Twój autobus nie odjedzie z innego miejsca niż zwykle — szczególnie w weekendowym ruchu nocnym.

Co to oznacza dla mieszkańca?

Jeśli korzystasz z nocnych linii N14 lub N64, musisz:

  • sprawdzić objazd przed wyjściem z domu,

  • upewnić się, że Twój przystanek nie jest zawieszony,

  • zaplanować dodatkowy czas na dojazd.

Kiedy utrudnienia się skończą?

Wszystko wraca do normy 8 grudnia o 05:30, po zakończeniu kursowania linii nocnych.

