Ważny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Zacznie się 5 grudnia 2025
Warszawa wprowadza kolejne utrudnienia na kluczowej trasie prowadzącej przez Targówek i Bródno. Od piątku, 5 grudnia 2025 roku, od godziny 22:00, rozpocznie się wymiana nawierzchni zachodniej jezdni ulicy św. Jacka Odrowąża. Prace potrwają do poniedziałku, 8 grudnia, do godz. 05:30 i spowodują czasowe zmiany tras dwóch nocnych linii autobusowych.
To ważna informacja dla mieszkańców korzystających z komunikacji nocnej — część przystanków zostanie wyłączona z obsługi, a autobusy pojadą objazdami.
Co dokładnie się zmienia od nocy 5/6 grudnia?
Prace prowadzone będą na odcinku od skrzyżowania z ulicą Budowlaną do ronda Żaba. W tym czasie swoje trasy zmienią linie:
N14 – tylko w kierunku Dworca Centralnego
Autobus pojedzie ulicami:
Łojewska – Chodecka – Matki Teresy z Kalkuty – św. Wincentego – rondo Żaba – … – Dw. Centralny
N64 – tylko w kierunku Dworca Centralnego
Trasa objazdowa identyczna:
Łojewska – Chodecka – Matki Teresy z Kalkuty – św. Wincentego – rondo Żaba – … – Dw. Centralny
Kierunki powrotne pozostają bez zmian.
Te przystanki zostają czasowo zawieszone
Od 5 do 8 grudnia nie będą działały:
-
RONDO ŻABA 05
-
STANIEWICKA 01
-
POŻAROWA 01
-
BUDOWLANA 01
Te przystanki zostają przywrócone do obsługi
Z powrotem funkcjonują:
-
BOLESŁAWICKA 04 (z wyłączeniem linii N14 i N64)
-
CHODECKA 03
-
BALKONOWA 02
-
GILARSKA 02
Dlaczego to ważne?
Zmiany dotyczą jednego z najważniejszych nocnych ciągów komunikacyjnych na prawobrzeżnej Warszawie. Mieszkańcy Bródna, Targówka i Zacisza mogą odczuć wydłużony czas przejazdu i inną lokalizację najbliższych przystanków.
Warto wcześniej sprawdzić, czy Twój autobus nie odjedzie z innego miejsca niż zwykle — szczególnie w weekendowym ruchu nocnym.
Co to oznacza dla mieszkańca?
Jeśli korzystasz z nocnych linii N14 lub N64, musisz:
-
sprawdzić objazd przed wyjściem z domu,
-
upewnić się, że Twój przystanek nie jest zawieszony,
-
zaplanować dodatkowy czas na dojazd.
Kiedy utrudnienia się skończą?
Wszystko wraca do normy 8 grudnia o 05:30, po zakończeniu kursowania linii nocnych.
