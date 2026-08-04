Ważny komunikat dla pasażerów Lotniska Chopina. O tym ograniczeniu trzeba pamiętać przed podróżą

4 sierpnia 2026 15:56 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Osoby planujące wylot z Lotniska Chopina powinny zwrócić uwagę na ważny komunikat dotyczący kontroli bezpieczeństwa. Port przypomina, że mimo trwającej modernizacji stref kontroli nadal obowiązuje limit przewozu płynów w bagażu podręcznym.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Na lotnisku zainstalowano już cztery nowoczesne urządzenia do kontroli bezpieczeństwa. Pasażerowie, którzy zostaną skierowani do tych stanowisk, będą mogli przewozić płyny w pojemnikach o pojemności nawet do 2 litrów.

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Jest jednak ważny wyjątek. Ze względu na trwające prace modernizacyjne nie ma możliwości wyboru stanowiska kontroli. Oznacza to, że podróżni mogą zostać skierowani zarówno do nowego, jak i starszego urządzenia.

Dlatego Lotnisko Chopina zaleca, aby do czasu zakończenia modernizacji stosować się do dotychczasowych zasad i przewozić płyny, żele oraz aerozole wyłącznie w pojemnikach o maksymalnej pojemności 100 ml, umieszczonych w przezroczystej torbie o łącznej pojemności do 1 litra.

Port lotniczy przypomina również o kilku zasadach, które mogą przyspieszyć przejście przez kontrolę bezpieczeństwa:

  • przygotuj płyny i elektronikę tak, aby były łatwo dostępne,
  • przyjedź na lotnisko odpowiednio wcześniej – około 2,5 godziny przed lotami krajowymi i europejskimi oraz 3,5 godziny przed lotami dalekodystansowymi,
  • śledź komunikaty dotyczące modernizacji terminala i możliwych utrudnień.

Lotnisko Chopina podkreśla, że do czasu zakończenia prac najbezpieczniej jest przyjąć, że nadal obowiązuje limit 100 ml. Dzięki temu pasażerowie unikną problemów podczas kontroli bezpieczeństwa i opóźnień przed odlotem.

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