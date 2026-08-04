Ważny komunikat dla pasażerów Lotniska Chopina. O tym ograniczeniu trzeba pamiętać przed podróżą
Osoby planujące wylot z Lotniska Chopina powinny zwrócić uwagę na ważny komunikat dotyczący kontroli bezpieczeństwa. Port przypomina, że mimo trwającej modernizacji stref kontroli nadal obowiązuje limit przewozu płynów w bagażu podręcznym.
Na lotnisku zainstalowano już cztery nowoczesne urządzenia do kontroli bezpieczeństwa. Pasażerowie, którzy zostaną skierowani do tych stanowisk, będą mogli przewozić płyny w pojemnikach o pojemności nawet do 2 litrów.
Jest jednak ważny wyjątek. Ze względu na trwające prace modernizacyjne nie ma możliwości wyboru stanowiska kontroli. Oznacza to, że podróżni mogą zostać skierowani zarówno do nowego, jak i starszego urządzenia.
Dlatego Lotnisko Chopina zaleca, aby do czasu zakończenia modernizacji stosować się do dotychczasowych zasad i przewozić płyny, żele oraz aerozole wyłącznie w pojemnikach o maksymalnej pojemności 100 ml, umieszczonych w przezroczystej torbie o łącznej pojemności do 1 litra.
Port lotniczy przypomina również o kilku zasadach, które mogą przyspieszyć przejście przez kontrolę bezpieczeństwa:
- przygotuj płyny i elektronikę tak, aby były łatwo dostępne,
- przyjedź na lotnisko odpowiednio wcześniej – około 2,5 godziny przed lotami krajowymi i europejskimi oraz 3,5 godziny przed lotami dalekodystansowymi,
- śledź komunikaty dotyczące modernizacji terminala i możliwych utrudnień.
Lotnisko Chopina podkreśla, że do czasu zakończenia prac najbezpieczniej jest przyjąć, że nadal obowiązuje limit 100 ml. Dzięki temu pasażerowie unikną problemów podczas kontroli bezpieczeństwa i opóźnień przed odlotem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.