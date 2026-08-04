Chodzisz bez koszulki po Warszawie? Sam nagi tors nie jest zakazany, ale ten szczegół może kosztować 1500 zł
Upał wypycha mieszkańców na ulice w stroju bliższym plaży niż centrum miasta. Sam brak koszulki nie jest jednak w Polsce wykroczeniem – problem zaczyna się dopiero wtedy, gdy zachowanie zostanie uznane za publiczny nieobyczajny wybryk. Tu łatwo pomylić mandat z karą sądową oraz plażę nad wodą z restauracją, sklepem czy zatłoczonym tramwajem.
Za sam brak koszulki nie ma automatycznej kary
W polskich przepisach nie znajdziemy zakazu przejścia ulicą z odsłoniętym torsem. Nie istnieje też osobna ogólnopolska kara za strój plażowy poza plażą. Sama niechęć przechodnia, klienta lokalu albo sąsiada nie wystarcza do uznania, że doszło do wykroczenia.
W takich sprawach przywoływany jest art. 140 Kodeksu wykroczeń. Przepis brzmi krótko: Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1500 zł albo karze nagany. Nie ma w nim jednak ani słowa o koszulce, bikini czy odsłoniętym brzuchu.
Funkcjonariusz musi ocenić całe zachowanie, a nie tylko liczbę części garderoby. Inaczej wygląda sytuacja osoby spokojnie wracającej z plaży, a inaczej kogoś, kto ostentacyjnie się obnaża, wykonuje obsceniczne gesty albo zaczepia innych. To dodatkowy element może zmienić niestosowny strój w czyn objęty art. 140.
Art. 140 nie działa jak miejski regulamin ubioru
Kluczowe są 2 słowa: „publicznie” i „wybryk”. W opracowaniach prawniczych wybryk jest opisywany jako zachowanie rażąco odbiegające od norm przyjętych w danych okolicznościach i pokazujące ich lekceważenie. Nie chodzi więc o wszystko, co komuś się nie podoba.
Znaczenie ma miejsce, pora i sposób zachowania. Odsłonięty tors na basenie nie niesie tego samego znaczenia co demonstracyjne rozbieranie się w restauracji. Podobnie strój kąpielowy na nadwiślańskiej plaży będzie oceniany inaczej niż identyczny strój podczas wizyty w sklepie.
Nie jest konieczne, aby konkretny świadek udowodnił, że poczuł zgorszenie. Liczy się to, czy zachowanie obiektywnie mogło wywołać negatywne odczucia u osoby o przeciętnym poczuciu przyzwoitości. Z drugiej strony samo zgłoszenie oburzonego przechodnia nie przesądza winy.
1500 zł to nie zwykły mandat
W zwykłym postępowaniu mandatowym za jedno wykroczenie policjant lub strażnik miejski może nałożyć grzywnę do 500 zł. Gdy osoba odmawia przyjęcia mandatu, sprawa może trafić do sądu. Dopiero tam możliwa jest grzywna sięgająca 1500 zł, a art. 140 dopuszcza też naganę, ograniczenie wolności lub areszt.
Odmowa przyjęcia mandatu nie oznacza, że sprawa znika. Zasadność zarzutu i ewentualną karę oceni sąd. Może uniewinnić obwinionego, ale może też wymierzyć grzywnę wyższą niż kwota zaproponowana podczas interwencji.
Plaża, sklep i restauracja to 3 różne sytuacje
Na plaży, odkrytym basenie lub terenie rekreacyjnym odsłonięty tors jest zwykłym elementem wypoczynku. Po wyjściu poza taki obszar zmienia się otoczenie, ale nie działa automatyczny licznik, po którego przekroczeniu pojawia się wykroczenie. Nadal liczy się zachowanie i normy przyjęte w konkretnym miejscu.
Sklep, restauracja, hotel lub klub mogą mieć własne zasady dotyczące stroju. Tabliczka z prośbą o niewchodzenie w kąpielówkach lub bez koszulki nie tworzy sama z siebie odpowiedzialności z art. 140. Obsługa może jednak poprosić klienta o dostosowanie się do regulaminu albo opuszczenie lokalu. Dopiero awantura, agresja lub ostentacyjne obnażanie może otworzyć drogę do interwencji służb.
Podobnie na ulicy. Spokojny spacer bez koszulki podczas upału nie jest tym samym co celowe eksponowanie nagości i narzucanie jej przypadkowym osobom. Prawo nie karze za sam dyskomfort estetyczny otoczenia. Chroni obyczajność publiczną przed zachowaniem, które przekracza znacznie poważniejszą granicę.
Balkon jest prywatny, ale zachowanie może być publiczne
Własny balkon lub ogród nie tworzy niewidzialnej granicy dla art. 140. Przepis nie wymaga, aby sprawca stał na miejskim chodniku. Zachowanie musi mieć charakter publiczny, czyli być realnie widoczne dla większej liczby osób.
Osoba opalająca się bez koszulki na balkonie nie popełnia przez to automatycznie wykroczenia. Ryzyko rośnie przy pełnej nagości, ostentacyjnym eksponowaniu ciała lub zachowaniu skierowanym w stronę sąsiadów i przechodniów. Znaczenie ma położenie balkonu, widoczność z ulicy oraz świadomość osoby.
Zdanie „jestem u siebie, więc mogę robić wszystko” jest tak samo błędne jak twierdzenie, że każdy widoczny fragment ciała uzasadnia mandat. Trzeba ustalić zarówno publiczny charakter zachowania, jak i to, czy rzeczywiście było ono nieobyczajnym wybrykiem.
Straż miejska może interweniować, ale nie karze za sam brak T-shirtu
Strażnicy miejscy mają prawo nakładać mandaty za wykroczenie z art. 140. Wynika to z rozporządzenia MSWiA, którego tekst jednolity ogłoszono w 2026 roku. Zgłoszenie może więc zakończyć się przyjazdem patrolu, rozmową ze świadkami i oceną sytuacji.
Nie każde wezwanie kończy się karą. Strażnik może uznać, że zachowanie nie wypełnia znamion wykroczenia, poprzestać na pouczeniu albo zaproponować mandat. Przy sporze o kwalifikację czynu ostateczną ocenę może wydać sąd.
Największe znaczenie ma nie to, ile ciała było odsłonięte, lecz co dana osoba robiła, gdzie się znajdowała i czy zachowanie miało charakter demonstracyjny. Sam widok męskiego torsu nie daje służbom automatycznej podstawy do wystawienia mandatu.
W Warszawie ta sama koszulka znaczy co innego nad wodą i w centrum
Stolica dobrze pokazuje, jak mocno ocena zależy od miejsca. W sezonie 2026 działają między innymi odkryte pływalnie Moczydło i Inflancka, baseny w Powsinie i Parku Szczęśliwickim oraz kąpielisko nad Jeziorkiem Czerniakowskim. Strój kąpielowy i odsłonięty tors są tam naturalną częścią wypoczynku.
Ta sama osoba kilkadziesiąt minut później może znaleźć się w restauracji, sklepie albo komunikacji miejskiej. To nadal nie oznacza automatycznego wykroczenia, ale rośnie znaczenie regulaminu obiektu, zachowania wobec innych i całej sytuacji. Patrol wezwany na Nowy Świat, bulwary lub osiedlowy dziedziniec powinien oceniać zdarzenie, a nie wyłącznie strój.
W Warszawie obowiązuje ten sam art. 140 co w całej Polsce, ale jego zastosowanie nie może być mechaniczne. To, co jest zwyczajne przy wodzie, w innym miejscu może zostać uznane za niestosowne – odpowiedzialność pojawia się jednak dopiero po przekroczeniu granicy publicznego nieobyczajnego wybryku.
Co to oznacza dla Ciebie? Za sam brak koszulki kary nie ma, ale miejsce nadal ma znaczenie
Nie traktuj nagiego torsu jak automatycznego wykroczenia. Policja lub straż miejska musi wykazać publiczny nieobyczajny wybryk, a nie tylko brak jednej części garderoby.
Sprawdź zasady miejsca, do którego wchodzisz. Restauracja, sklep, basen lub klub mogą mieć własny regulamin. Spór z obsługą i odmowa opuszczenia lokalu mogą stworzyć problem, którego wcześniej nie było.
Na balkonie zadbaj o prywatność. Prywatna własność nie wyklucza publicznego charakteru zachowania, jeżeli jest ono dobrze widoczne z ulicy lub wielu sąsiednich okien.
Nie myl mandatu z grzywną sądową. W typowej sprawie dotyczącej jednego wykroczenia mandat może wynieść do 500 zł. Kwota 1500 zł to górna granica grzywny możliwej do orzeczenia przez sąd.
Przy interwencji liczą się konkrety. Zapytaj, jakie zachowanie funkcjonariusz uznał za nieobyczajny wybryk. Odmowa mandatu jest dopuszczalna, ale może oznaczać skierowanie sprawy do sądu.
Podstawa prawna: art. 140 ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, Dz.U. z 2025 r. poz. 734 z późn. zm.; art. 96 ustawy z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz.U. z 2025 r. poz. 860 z późn. zm.; rozporządzenie MSWiA w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych mogą nakładać mandaty, tekst jednolity Dz.U. z 2026 r. poz. 167.
Tekst przedstawia ogólne zasady wynikające z art. 140 Kodeksu wykroczeń i nie zastępuje indywidualnej porady prawnej. Ocena zależy od miejsca, sposobu zachowania, jego publicznego charakteru i przebiegu zdarzenia.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.