Ważny komunikat. Wydano ostrzeżenia dla niemal całej Polski. Mieszkańcy Mazowsza też powinni uważać

17 lipca 2026 00:47 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Przed Polską kolejna fala bardzo wysokich temperatur. Mapy pogodowe pokazują, że ostrzeżenia przed upałem obejmują niemal cały kraj, a w części regionów obowiązują alerty wyższego stopnia. Wśród obszarów zagrożonych znajduje się również województwo mazowieckie, gdzie mieszkańcy powinni przygotować się na wyjątkowo gorące dni.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy Fot. Warszawa w Pigułce
Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy Fot. Warszawa w Pigułce

Według map pogodowych ostrzeżenia obejmują rozległy pas centralnej Polski. Na części obszaru obowiązuje wyższy poziom alertu, oznaczający ekstremalnie wysokie temperatury, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, szczególnie osób starszych, dzieci oraz przewlekle chorych.

Zobacz również:

Choć obecnie nad Warszawą nie występują opady, prognozy wskazują na utrzymujące się bardzo wysokie temperatury. Takie warunki zwiększają ryzyko odwodnienia, udaru cieplnego i pogorszenia samopoczucia.

Jak chronić się podczas upałów?

Specjaliści zalecają, aby:

  • pić dużo wody i unikać odwodnienia,
  • ograniczyć przebywanie na słońcu w godzinach 11:00–17:00,
  • nosić lekką, jasną odzież i nakrycie głowy,
  • nie zostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach,
  • zwracać szczególną uwagę na seniorów i osoby wymagające opieki.

Meteorolodzy podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna, dlatego warto na bieżąco śledzić komunikaty pogodowe oraz ewentualne ostrzeżenia wydawane dla poszczególnych regionów.

Jeśli prognozy się potwierdzą, najbliższe dni mogą należeć do najgorętszych w tym sezonie. Mieszkańcy Mazowsza powinni przygotować się na trudne warunki pogodowe i zachować szczególną ostrożność

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna