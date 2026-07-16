Ważny komunikat. Wydano ostrzeżenia dla niemal całej Polski. Mieszkańcy Mazowsza też powinni uważać
Przed Polską kolejna fala bardzo wysokich temperatur. Mapy pogodowe pokazują, że ostrzeżenia przed upałem obejmują niemal cały kraj, a w części regionów obowiązują alerty wyższego stopnia. Wśród obszarów zagrożonych znajduje się również województwo mazowieckie, gdzie mieszkańcy powinni przygotować się na wyjątkowo gorące dni.
Według map pogodowych ostrzeżenia obejmują rozległy pas centralnej Polski. Na części obszaru obowiązuje wyższy poziom alertu, oznaczający ekstremalnie wysokie temperatury, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, szczególnie osób starszych, dzieci oraz przewlekle chorych.
Choć obecnie nad Warszawą nie występują opady, prognozy wskazują na utrzymujące się bardzo wysokie temperatury. Takie warunki zwiększają ryzyko odwodnienia, udaru cieplnego i pogorszenia samopoczucia.
Jak chronić się podczas upałów?
Specjaliści zalecają, aby:
- pić dużo wody i unikać odwodnienia,
- ograniczyć przebywanie na słońcu w godzinach 11:00–17:00,
- nosić lekką, jasną odzież i nakrycie głowy,
- nie zostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach,
- zwracać szczególną uwagę na seniorów i osoby wymagające opieki.
Meteorolodzy podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna, dlatego warto na bieżąco śledzić komunikaty pogodowe oraz ewentualne ostrzeżenia wydawane dla poszczególnych regionów.
Jeśli prognozy się potwierdzą, najbliższe dni mogą należeć do najgorętszych w tym sezonie. Mieszkańcy Mazowsza powinni przygotować się na trudne warunki pogodowe i zachować szczególną ostrożność
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.