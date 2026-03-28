Wejdą do twojego mieszkania i zrobią pomiar. Odmowa to kara 500 zł i podwójna opłata
W całej Polsce trwają kontrole temperatury w mieszkaniach. Zarządcy spółdzielni i wspólnot chodzą od drzwi do drzwi z termometrami i kamerami termowizyjnymi – i w wielu przypadkach lokatorzy ich wpuszczają. Nowe przepisy faktycznie zmieniają zasady rozliczania ciepła w budynkach wielorodzinnych, ale prawo wejścia do mieszkania bez zgody właściciela nadal nie istnieje. To jeden z najczęstszych błędów w rozmowach o tegorocznych zmianach – i warto wiedzieć, gdzie kończy się uprawnienie spółdzielni, a zaczyna konstytucyjna nienaruszalność lokalu.
Minimalna opłata za ogrzewanie już jest w ustawie – ale nie wszędzie ją jeszcze naliczają
Zmiany, które stoją za całą tą kampanią kontrolną, są realne. Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej (Dz.U. 2025 poz. 711) weszła w życie w 2025 roku i wprowadza minimalną opłatę za ogrzewanie w wysokości co najmniej 15 proc. kosztów zmiennych – tej części rachunku, która zależy od indywidualnego zużycia. Opłata ta ma obowiązywać każdego lokatora bez wyjątku, niezależnie od tego, czy grzejniki są odkręcone, zakręcone czy w ogóle nie używane.
Mechanizm ma ukrócić tzw. pasożytnictwo cieplne – sytuację, w której lokator całkowicie wygasza ogrzewanie w swoim mieszkaniu, a faktycznie korzysta z ciepła przenikającego przez ściany i stropy od sąsiadów. W bloku z centralnym ogrzewaniem instalacja działa jak naczynia połączone: jedno wychłodzone mieszkanie powoduje, że system zwiększa moc w całym pionie, a rachunki sąsiadów rosną. Według danych zarządców, w skrajnych przypadkach niektóre lokale zużywają nawet o 80 proc. mniej ciepła niż identyczne mieszkania obok.
Jest jednak ważne zastrzeżenie: ustawa obowiązuje, ale wdrożenie jest rozłożone w czasie. Spółdzielnie i wspólnoty mają czas na dostosowanie regulaminów i systemów rozliczeń do końca 2026 roku. Niektóre stosują nową zasadę już teraz, inne zrobią to od sezonu 2026/2027. Równolegle do 1 stycznia 2027 r. musi być zrealizowany obowiązek montażu ciepłomierzy i podzielników ze zdalnym odczytem – tam, gdzie ich jeszcze nie ma. Jeśli twoja spółdzielnia nie ma jeszcze takich urządzeń, nie może sprawiedliwie stosować minimalnej opłaty opartej na indywidualnym zużyciu – dlatego część zarządców czeka na ich instalację. Termin 1 stycznia 2027 r. to jednak twarda granica, nie sugestia.
Termometr pod drzwiami – ale bez prawa wejścia
Tu zaczyna się część, którą wiele osób rozumie opacznie. Spółdzielnia ani wspólnota mieszkaniowa nie mają prawa wejść do lokalu bez zgody właściciela lub najemcy. Gwarantuje to art. 50 Konstytucji RP, który chroni nienaruszalność mieszkania. Wyjątki dotyczą wyłącznie sytuacji awaryjnych: ryzyko zalania, awaria instalacji, bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa budynku lub mienia sąsiadów. Kontroler z termometrem, który chce zmierzyć temperaturę w salonie, do żadnego z tych wyjątków nie należy.
To ważne rozróżnienie, bo wiele spółdzielni prowadzi kampanię kontrolną w taki sposób, że lokatorzy czują presję wpuszczenia inspektora. Zarządcy mają ku temu powody – zależy im na danych. Ale odmowa kontroli nie jest naruszeniem prawa. Spółdzielnia nie może też zmusić do wejścia decyzją administracyjną w sprawie temperatury – takie wejście wymagałoby orzeczenia sądu, co w sprawach pomiaru ciepła zdarza się niezwykle rzadko.
Nieco inaczej wygląda sytuacja przy kontrolach instalacji. Obowiązujące przepisy – i planowana nowelizacja ustawy o własności lokali – wzmacniają obowiązek udostępnienia lokalu zarządcy w przypadku uzasadnionej potrzeby technicznej: przeglądu wentylacji, kontroli przewodów gazowych, wymiany pionów czy odczytu liczników. Zarządca musi wtedy wcześniej poinformować lokatora, wskazać cel i datę wizyty, i wykazać, że chodzi o konkretny element wspólnej infrastruktury. Potrzebujemy zmierzyć temperaturę – bez wskazania konkretnej usterki lub awarii – tym wymaganiom nie odpowiada.
Co spółdzielnia może zrobić bez wchodzenia do mieszkania
Zarządcy mają jednak narzędzia, które działają bez fizycznego przekraczania progu. W budynkach wyposażonych w inteligentne podzielniki ciepła z transmisją radiową system na bieżąco przesyła dane o zużyciu z każdego lokalu. Jeśli przez kilka tygodni wskazania z danego mieszkania pokazują drastycznie niższe wartości niż w sąsiednich lokalach – zarządca widzi to w systemie bez wychodzenia z biura.
Na podstawie takich danych spółdzielnia może podjąć kilka działań. Po pierwsze – wysłać pismo z wezwaniem do poprawy sytuacji. Po drugie – jeśli lokator konsekwentnie odmawia wpuszczenia kontrolera i jednocześnie wskazania podzielnika budzą poważne wątpliwości – zastosować rozliczenie ryczałtowe zamiast według licznika. Ryczałt jest zazwyczaj wyższy niż rozliczenie indywidualne, co w praktyce oznacza wyższy rachunek. Kary finansowe – przewidziane w regulaminach na poziomie do 500 zł – są stosowane jako ostateczność, wobec osób uporczywie ignorujących wezwania.
Warto też pamiętać, że w budynkach z centralnym ogrzewaniem utrzymywanie zbyt niskiej temperatury generuje realne koszty dla samego lokatora: zawilgocenie ścian, pleśń, ryzyko pęknięcia rur przy silnych mrozach. W takim przypadku to właściciel może zostać obciążony kosztami naprawy szkód w całym pionie.
Nowelizacja ustawy o własności lokali – projekt, nie obowiązujące prawo
Niezależnie od przepisów o efektywności energetycznej, od kilku tygodni trwają konsultacje projektu nowelizacji ustawy o własności lokali oraz Prawa budowlanego (numer UD312, opublikowany 15 stycznia 2026 r.). To projekt, który nie jest jeszcze uchwalony. Rada Ministrów ma go przyjąć w II kwartale 2026 r. – jeśli tempo legislacyjne pozwoli, nowe przepisy mogą wejść w życie w drugiej połowie tego roku.
Co się w nim znajdzie? Kilka zmian istotnych dla mieszkańców. Balkony – projekt jednoznacznie rozstrzyga wieloletni spór: elementy konstrukcyjne balkonu, loggii i tarasu (płyta balkonowa, izolacja, balustrada, fragmenty elewacji) będą nieruchomością wspólną i to wspólnota za nie odpowiada finansowo. Wewnętrzna przestrzeń balkonu – czystość, estetyka, wyposażenie – pozostaje po stronie właściciela. Koniec z interpretacyjnymi sporami przy każdym remoncie.
Zaliczki na media – projekt wprowadza sztywny termin: do 10. dnia każdego miesiąca. Brak płatności w terminie ma umożliwiać szybszą ścieżkę windykacji. Projekt przewiduje też możliwość podwyżki zaliczki dla konkretnego lokalu, jeśli jego sposób użytkowania generuje wyższe koszty wspólne – na przykład intensywny najem krótkoterminowy. Wymaga to jednak uchwały i udowodnienia przez wspólnotę, że koszty faktycznie są wyższe.
Udostępnienie lokalu do kontroli – projekt wzmacnia ten obowiązek, ale precyzyjnie: chodzi o kontrole instalacji (wentylacja, piony grzewcze, wodne, gazowe), nie o pomiar temperatury. W sytuacjach zagrożenia lub awarii możliwe ma być wejście w asyście służb. Przy uporczywej odmowie projekt przewiduje sankcje administracyjne – to nowe rozwiązanie, które dotychczas nie istniało w przepisach.
Liczniki i podzielniki ciepła projekt uznaje za nieruchomość wspólną – ich montaż, wymiana, legalizacja i konserwacja mają należeć do wspólnoty, nie do indywidualnych właścicieli. To koniec sporów o to, kto płaci za wymianę ciepłomierza.
Podwyżki czynszów wiosną 2026 – już nie projekt, tylko fakty
Niezależnie od zmian w prawie, większość polskich spółdzielni podnosi opłaty eksploatacyjne od wiosny 2026 r. Zarządcy wskazują kilka przyczyn: wyższe koszty firm zewnętrznych, płaca minimalna wynosząca 4 806 zł brutto od stycznia 2026 r., brak wykwalifikowanych pracowników gotowych pracować za stawki spółdzielcze, a także wzrost kosztów remontów w ślad za ożywieniem budowlanym związanym z realizacją Krajowego Planu Odbudowy.
Do tego dochodzą podwyżki opłat za wywóz odpadów, które zapowiedziały już m.in. Gdańsk, Rybnik, Jelenia Góra i Brodnica. Warszawa i Białystok przesunęły zmiany na kwiecień 2026 r. Stawki za odpady ustala każdy samorząd osobno, więc skala podwyżki zależy od miejsca zamieszkania.
Sprawdź regulamin przed otwarciem drzwi
Trzy rzeczy do zrobienia teraz. Po pierwsze – sprawdź w regulaminie swojej spółdzielni, jaka temperatura minimalna jest tam określona i czy spółdzielnia wdrożyła już minimalną opłatę 15 proc. Jeśli nie wdrożyła, obciążenie ryczałtem na razie ci nie grozi. Po drugie – jeśli spółdzielnia zapuka z prośbą o pomiar temperatury, wiesz, że masz prawo odmówić bez żadnych konsekwencji prawnych, o ile nie chodzi o awarię lub konkretną usterkę instalacji. Wpuszczenie kontrolera jest dobrym wyjściem, gdy w mieszkaniu panują normalne warunki – ale to twój wybór, nie obowiązek. Po trzecie – jeśli w twoim bloku nie ma jeszcze podzielników ciepła ze zdalnym odczytem, przygotuj się na wizytę technika przed końcem 2026 r. i zapytaj w administracji o harmonogram – to obowiązek ustawowy, który nie zniknie.
