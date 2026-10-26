Wiatr 135 km/h, zalane dworce i tysiące ludzi w ciemnościach. Potężna burza uderzyła w Wielką Brytanię, służby ostrzegają przed zagrożeniem życia
Niszczycielski żywioł, który sparaliżował Morze Bałtyckie i Skandynawię, z potężną siłą uderzył w Wyspy Brytyjskie. Wichury przekraczające 130 km/h zrywają linie wysokiego napięcia, woda zalewa tory kolejowe, a pasażerowie na lotniskach zderzają się z tablicami pełnymi odwołanych rejsów. Meteorolodzy wydali rzadkie ostrzeżenia przed bezpośrednim zagrożeniem życia, apelując o bezwzględne pozostanie w domach. Zobacz skalę zniszczeń i sprawdź, które regiony ucierpiały najbardziej!
Piekielne porywy do 135 km/h i pomarańczowy alert. Met Office: „Zagrożenie dla życia”
Kolejny atlantycki cyklon przyniósł katastrofalne załamanie pogody na Wyspach Brytyjskich. Po przejściu wcześniejszego frontu sztormowego Austen, w niedzielę w Wielką Brytanię uderzyła z pełną mocą burza Boelo. Towarzyszyły jej huraganowe podmuchy wiatru oraz ulewne opady deszczu, które w zaledwie kilka godzin doprowadziły do chaosu komunikacyjnego i zniszczeń infrastruktury w północnej części kraju.
Brytyjski urząd meteorologiczny (Met Office) wydał pomarańczowy alert pogodowy – drugi w trzystopniowej skali zagrożenia – obowiązujący do późnych godzin nocnych w Szkocji oraz północnej Anglii. Ostrzeżenia objęły również Irlandię Północną. Eksperci ds. bezpieczeństwa wystosowali dramatyczny apel do mieszkańców, wzywając do rezygnacji z podróży i pozostania w domach. Jak podkreślono w oficjalnym komunikacie, porywy wiatru osiągające w porywach aż 135 km na godzinę stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla ludzkiego życia z powodu spadających dachówek, łamanych drzew i latających odłamków.
82 tysiące domów bez prądu. Energetycy walczą ze skutkami dwóch nawałnic
Uderzenie żywiołu natychmiast zdziesiątkowało brytyjską sieć przesyłową. Połączone skutki burz Austen oraz Boelo doprowadziły do masowych awarii elektroenergetycznych. Jak poinformowała organizacja zrzeszająca operatorów sieci Energy Networks Association (ENA), brytyjskim technikom udało się dotychczas przywrócić zasilanie do ponad 345 tysięcy odbiorców.
Mimo całodobowej pracy brygad remontowych skala zniszczeń okazała się przytłaczająca – w niedzielne popołudnie ponad 82 tysiące gospodarstw domowych wciąż pozostawało bez prądu. Najtrudniejsza sytuacja panuje na rozległych, wiejskich obszarach Szkocji oraz w Irlandii Północnej, gdzie operatorzy odnotowali ponad 7 tysięcy domów odciętych od dostaw energii elektrycznej. Naprawy utrudnia nieprzejezdność dróg lokalnych oraz ulewny deszcz.
Paraliż na torach i zalana stacja w Glasgow. Lotniska kasują rejsy
Niezwykle ciężkie straty poniósł brytyjski transport publiczny. Szkocki zarządca infrastruktury kolejowej Network Rail Scotland poinformował o paraliżu na kluczowych szlakach kolejowych. Setki powalonych pni, zerwana sieć trakcyjna oraz lawinowe podtopienia wymusiły natychmiastowe wstrzymanie ruchu pociągów. Na jednej z głównych stacji węzłowych w Glasgow woda zalała tory kolejowe, uniemożliwiając bezpieczny przejazd składów.
Podobny chaos zapanował na morzu i w powietrzu:
- Zablokowane promy – z powodu szalejącego sztormu na Morzu Irlandzkim całkowicie wstrzymano połączenia promowe z Belfastu do portów w Szkocji i Anglii.
- Odwołane loty w Belfaście – na międzynarodowym lotnisku w Belfaście (Belfast International) odwołano około 15 rejsów, natomiast na lotnisku Belfast-George Best City Airport uziemiono samoloty kursujące m.in. do Londynu, Glasgow oraz Leeds.
- Skandynawski łącznik – niszczycielski niż Boelo uderzył symultanicznie w kraje nordyckie i basen Morza Bałtyckiego, gdzie odcięta została m.in. szwedzka Gotlandia i wstrzymano rejsy promowe do Polski.
Podsumowanie: skutki uderzenia burzy Boelo w Wielkiej Brytanii
Zobacz zestawienie kluczowych informacji dotyczących uderzenia żywiołu na Wyspach Brytyjskich:
- Wiatr do 135 km/h – huraganowe podmuchy w Szkocji, Irlandii Północnej i północnej Anglii.
- Alert Met Office o zagrożeniu życia – apel meteorologów o bezwzględne pozostanie w budynkach.
- Ponad 82 tys. domów bez prądu – zniszczenia sieci energetycznej po przejściu nawałnic Austen i Boelo.
- Zalany dworzec w Glasgow – tory pod wodą i zablokowane szlaki kolejowe przez powalone drzewa.
- Paraliż lotniczy i morski – odwołane loty z Belfastu do Londynu i wstrzymane promy przez Morze Irlandzkie.
- Zbieżność z kataklizmem w Skandynawii – ten sam układ niżowy sparaliżował transport na Morzu Bałtyckim.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.