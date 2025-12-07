Widzisz +31 na ekranie? Nie odbieraj, to pułapka! Nowa metoda oszustów czyści konta Polaków
Twój telefon dzwoni, a na wyświetlaczu pojawia się zagraniczny numer rozpoczynający się od +31. Myślisz, że to pomyłka, albo może dawny znajomy z wakacji? Ostrożnie! W ostatnich dniach Polskę zalewa fala tajemniczych połączeń z Holandii. To nie jest zwykłe nękanie typu „głuchy telefon”. Po drugiej stronie czeka bezduszny automat i precyzyjnie przygotowany scenariusz, który żeruje na osobach szukających pracy. Oszuści zmienili taktykę i celują w Twoje dane osobowe oraz oszczędności, wykorzystując popularny komunikator. Sprawdź, jak rozpoznać ten atak.
I. Kierunek: Holandia. Cel: Twoje CV (którego nie wysłałeś)
Wzmożona aktywność cyberprzestępców korzystających z numerów zarejestrowanych w Holandii (kierunkowy **+31**) to nowy rozdział w księdze telefonicznych oszustw. Do niedawna nękały nas numery z Wielkiej Brytanii (+44) czy egzotycznych krajów afrykańskich (klasyczne *Wangiri*). Teraz przestępcy postawili na wiarygodność europejską.
Schemat działania jest przebiegły w swojej prostocie. Po odebraniu połączenia z holenderskiego numeru, zamiast żywego człowieka, słyszymy **syntezator mowy (automat)**. Nagrany komunikat, często w języku polskim (choć bywa łamany) lub angielskim, informuje o rzekomym „otrzymaniu Twojego CV” lub „pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji o pracę”.
Dla osoby, która akurat nie szuka pracy, jest to sygnał ostrzegawczy. Jednak dla tysięcy Polaków aktywnie wysyłających aplikacje, taki telefon jest iskierką nadziei. I właśnie na tej nadziei żerują przestępcy.
II. „Przejdźmy na WhatsApp” – Tu zaczyna się kradzież
Kluczowym elementem tego oszustwa nie jest samo połączenie telefoniczne, ale to, co dzieje się później. Automat nie prosi o oddzwonienie na płatny numer (jak w starych metodach). Zamiast tego, instruuje ofiarę, aby **dodała numer do kontaktów i napisała wiadomość na WhatsAppie** w celu „dokończenia procesu rekrutacji”.
Dlaczego oszuści uciekają na WhatsApp?
- Szyfrowanie: Komunikacja na WhatsApp jest szyfrowana, co utrudnia służbom namierzenie sprawców.
- Zaufanie: WhatsApp kojarzy się z kontaktem prywatnym, szybkim i bezpośrednim.
- Możliwości techniczne: Przez komunikator łatwiej przesłać link do fałszywej strony (phishing) lub plik instalacyjny ze złośliwym oprogramowaniem.
Gdy ofiara nawiąże kontakt na komunikatorze, „rekruter” (często bot lub osoba korzystająca z translatora) zaczyna wyłudzać dane. Może prosić o skan dowodu osobistego, wypełnienie formularza z danymi wrażliwymi, a w skrajnych przypadkach – o przelanie drobnej kwoty „weryfikacyjnej” lub na poczet „sprzętu do pracy zdalnej”.
III. Ewolucja zagrożenia: Od Wangiri do „Task Scam”
Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że mamy do czynienia z hybrydą różnych metod ataku.
- To nie jest klasyczne Wangiri: W oszustwie Wangiri (z jap. „jedno cięcie”) chodzi o to, by ofiara oddzwoniła na wysokopłatny numer premium. W przypadku „holenderskiego rekrutera”, samo odebranie połączenia zazwyczaj nie generuje kosztów (jeśli jesteś w Polsce, a numer jest z UE), a celem jest wciągnięcie w dłuższą grę.
- Task Scam (Oszustwo na zadania): Często „rekrutacja” kończy się ofertą łatwej pracy zdalnej (np. lajkowanie filmów na YouTube czy ocenianie hoteli). Oszuści wypłacają drobne kwoty na zachętę, by potem zażądać wpłaty „kaucji” lub „inwestycji”, po czym znikają z pieniędzmi ofiary.
Fakt, że przestępcy zmieniają numery z brytyjskich (+44) i hiszpańskich (+34) na holenderskie (+31), świadczy o tym, że adaptują się do blokad nakładanych przez operatorów i próbują uśpić czujność użytkowników nowymi prefiksami.
IV. Co to oznacza dla Ciebie? HCU: Procedura bezpieczeństwa
Otrzymanie takiego połączenia może zdarzyć się każdemu – Twój numer mógł wyciec z bazy danych lata temu. Oto co musisz zrobić, by zachować bezpieczeństwo:
1. Nie odbieraj, nie oddzwaniaj
Widzisz +31 i nie masz rodziny w Holandii? Zignoruj to. Jeśli to ważna sprawa, dzwoniący zostawi wiadomość lub wyśle SMS. Oddzwanianie może potwierdzić, że Twój numer jest aktywny, co narazi Cię na więcej spamu.
2. Nie przenoś rozmowy na WhatsApp
To najważniejsza zasada. Żaden profesjonalny rekruter z poważnej firmy nie zaczyna procesu od automatu proszącego o kontakt na prywatnym komunikatorze. To absolutna czerwona flaga.
3. Blokuj i Raportuj
W systemach Android i iOS możesz zablokować numer jednym kliknięciem. Warto też oznaczyć go jako spam. Dzięki temu systemy ostrzegania (takie jak te od Google czy Samsunga) szybciej zidentyfikują numer jako „Podejrzenie spamu” dla innych użytkowników.
4. Szukasz pracy? Weryfikuj źródła
Jeśli aktywnie szukasz zatrudnienia, łatwo wpaść w pułapkę. Pamiętaj: jeśli dzwonią do Ciebie w sprawie CV, zapytaj o nazwę firmy i stanowisko. Jeśli to automat – rozłącz się. Prawdziwa rekrutacja to dialog, a nie polecenia od robota.
Nieznany numer z Holandii to w 99% przypadków próba oszustwa. Twoja ciekawość może kosztować Cię utratę danych osobowych, a w konsekwencji – pieniędzy z konta.
