Większość Polaków robi to przed Świętami, a skutki mogą być opłakane. Sprawdź, czy też popełniasz ten błąd
Tuż przed Świętami Polacy wpadają w wir przygotowań. Statystyki pokazują, że ponad 70 procent gospodarstw domowych powtarza ten sam nawyk, który – choć wydaje się niewinny – może prowadzić do poważnych problemów finansowych, zdrowotnych, a nawet bezpieczeństwa domowego. Chodzi o nadmierne „świąteczne nadrabianie”, czyli robienie kilku rzeczy naraz: intensywne sprzątanie, generalne porządki, mycie okien, przestawianie mebli, pranie na potęgę i masowe zakupy spożywcze wykonywane w ostatniej chwili.
Eksperci ostrzegają: takie tempo i presja mogą odbić się na zdrowiu, portfelu i spokojnych przygotowaniach. A skutki, choć często ignorowane, bywają naprawdę dotkliwe.
Co Polacy najczęściej robią tuż przed Świętami
Generalne porządki w ostatni weekend
Mycie okien, podłóg, dywanów, sprzątanie piwnic, garaży i strychów. Większość osób chce, aby dom był „idealny”, co prowadzi do nadmiernego wysiłku i stresu.
Masowe zakupy spożywcze na dzień lub dwa przed Wigilią
Kolejki, wyższe ceny, brak towaru – a mimo to Polacy odkładają zakupy na ostatnią chwilę, co często kończy się przepłacaniem i marnowaniem jedzenia.
Pranie i suszenie „na zapas”
Pralki i suszarki pracują bez przerwy. Wiele osób uruchamia urządzenia wieczorem lub nawet w nocy, co zwiększa ryzyko przeciążenia instalacji oraz awarii.
Intensywne gotowanie i pieczenie w jednym dniu
Przygotowanie ciast, ryb, barszczu, uszek, pierogów – wszystko naraz. Efekt? Zmęczenie i brak radości z samego świętowania.
Wymiana dekoracji i przestawianie mebli
Wielu Polaków robi to tuż przed Wigilią, co zwiększa ryzyko kontuzji, uszkodzeń i bałaganu, zamiast upragnionego porządku.
Dlaczego skutki mogą być opłakane
1. Przeciążenie instalacji elektrycznej
Włączone jednocześnie sprzęty: piekarnik, pralka, zmywarka, odkurzacz i oświetlenie choinkowe mogą wywołać zwarcia i awarie. Serwis elektryczny w okresie świątecznym jest drogi i trudno dostępny.
2. Ogromny stres i przemęczenie
Badania pokazują, że Święta są jednym z najbardziej stresujących okresów w roku. Nadmierna presja „idealnego domu” powoduje przemęczenie, bóle kręgosłupa, bezsenność i spadek nastroju.
3. Marnowanie pieniędzy
Zakupy na ostatnią chwilę niemal zawsze oznaczają przepłacanie. Polacy wyrzucają po Świętach średnio 2,5 kg jedzenia na osobę, co równa się dziesiątkom złotych straty.
4. Ryzyko kontuzji
Upadki z drabinki, poślizgnięcia na mokrej podłodze, przeciążenia mięśni podczas przestawiania mebli – szpitale w grudniu notują liczne urazy związane z przygotowaniami.
5. Brak radości z samych Świąt
Zbyt duże tempo sprawia, że wiele osób pada zmęczonych do stołu, zamiast naprawdę cieszyć się Wigilią i czasem z rodziną.
Jak przygotować się mądrze, bez ryzyka i pośpiechu
Zaplanuj sprzątanie etapami
Okna i większe porządki zrób tydzień wcześniej. Tuż przed Wigilią ogranicz się do podstaw.
Rozłóż gotowanie na dwa, trzy dni
Wiele potraw można przygotować wcześniej: pierogi, uszka, kompot, bigos, barszcz.
Rób zakupy poza godzinami szczytu
Największe kolejki są po 16:00. Rano i późnym wieczorem jest spokojniej.
Nie włączaj wszystkiego naraz
Zachowaj bezpieczeństwo instalacji. Jeśli pracuje piekarnik, odłóż pranie lub zmywanie.
Odpuść perfekcjonizm
Dom nie musi wyglądać jak z katalogu. Najważniejsze jest zdrowie i atmosfera.
Co to oznacza dla Ciebie
– Zredukujesz stres i unikniesz przemęczenia.
– Zaoszczędzisz pieniądze na zakupach.
– Zmniejszysz ryzyko awarii lub kontuzji.
– Zyskasz czas na to, co najważniejsze – spokojne, rodzinne Święta.
Gdy zaplanujesz przygotowania mądrze, Święta będą naprawdę Świętami, a nie maratonem obowiązków.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.