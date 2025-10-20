Większość seniorów nawet nie wie o swoich prawach. W kieszeni zostanie im kilkaset złotych więcej
Pani Barbara przez rok płaciła 110 zł miesięcznie za bilety komunikacji miejskiej. Dopiero sąsiadka powiedziała jej o Bilecie Seniora. Teraz płaci 50 zł za cały rok. Pan Kazimierz przez 3 lata regularnie opłacał abonament RTV – 327 zł rocznie. Nie wiedział, że po 75. roku życia jest z niego automatycznie zwolniony.
Takich historii są tysiące. Polscy seniorzy tracą setki, czasem tysiące złotych rocznie, bo nikt im nie powiedział o przysługujących im ulgach. Samorządy wprowadzają programy wsparcia, ale informacje o nich nie docierają do osób, które potrzebują ich najbardziej.
Po 70 lat możesz przestać płacić za przejazdy
W Warszawie seniorzy po 70. roku życia jeżdżą komunikacją miejską całkowicie za darmo. Wystarczy dowód osobisty przy kontroli biletowej. Żadnych wniosków, żadnej dokumentacji, żadnych Kart Miejskich – po prostu wchodzisz do autobusu i jedziesz.
Dla wygody można wyrobić Spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską. Przyspiesza przejście przez bramki w metrze, ale nie jest obowiązkowa. Wniosek składa się w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM. Sam dokument tożsamości ze zdjęciem i datą urodzenia w zupełności wystarczy.
Osoby między 65. a 70. rokiem życia mogą kupić roczny Bilet Seniora za 50 zł. Uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów wszystkimi liniami dziennymi i nocnymi w strefie 1 i 2. To 1320 zł oszczędności rocznie w porównaniu z miesięcznymi biletami normalnych po 110 zł.
Emeryci i renciści poniżej 70 lat, którym świadczenia przyznał polski organ emerytalny, płacą połowę ceny za bilety. Wymagana jest legitymacja emeryta-rencisty lub odcinek emerytury wraz z dowodem osobistym.
Inne miasta też dają darmowe przejazdy
Kraków oferuje bezpłatne przejazdy dla osób 70+, Wrocław od 67 lat, Poznań również od 70 lat (trzeba wyrobić kartę PEKA Senior). Gdańsk wprowadził próg 75 lat dla darmowych przejazdów.
Łódź zapewnia bezpłatną komunikację dla emerytów 65+ z niskim dochodem. Katowice mają system Kart Seniora z różnymi zniżkami. Prawie każde większe miasto w Polsce ma własny program ulg dla osób starszych – wystarczy sprawdzić na stronie lokalnego ZTM.
Poza komunikacją miejską seniorzy po 60. roku życia mają ustawową ulgę 37% na bilety PKP Intercity (pociągi TLK i IC) oraz w większości kolei regionalnych. Nie trzeba żadnych zaświadczeń – wystarczy dowód osobisty przy kasie.
Abonament RTV znika automatycznie po 75 lat
Po ukończeniu 75 lat nie płaci się już abonamentu RTV. Zwolnienie dzieje się automatycznie po weryfikacji danych w rejestrze PESEL. Nie trzeba składać wniosków, wypełniać formularzy ani iść na pocztę.
Pan Ryszard z Woli przez 3 lata po 75. urodzinach płacił abonament regularnie. Nikt mu nie powiedział, że jest zwolniony. Gdy córka sprawdziła przepisy i zadzwoniła do Poczty Polskiej, okazało się, że faktycznie nie musiał płacić. 981 zł przepadło, bo system wprawdzie zwolnił go automatycznie, ale nikt nie poinformował, że może przestać wpłacać pieniądze.
Dla osób między 60 a 75 rokiem życia obowiązuje próg dochodowy. Jeśli emerytura nie przekracza 4090,86 zł brutto miesięcznie, można złożyć wniosek o zwolnienie z abonamentu. Wymaga to wizyty na poczcie z dowodem osobistym i decyzją ZUS o wysokości emerytury.
Abonament RTV za telewizor kosztuje 327,60 zł rocznie, za radio 104,40 zł. Dla emeryta z minimalną emeryturą to niemal kwota równa miesięcznemu świadczeniu.
Gminy płacą część rachunków za śmieci
Warszawa prowadzi program Warszawska Pomoc Osłonowa dla samotnych seniorów 65+ z niskimi dochodami. Jeśli emerytura nie przekracza 1940 zł netto miesięcznie, można dostać zasiłek celowy pokrywający 50% miesięcznych kosztów wywozu śmieci.
Pani Krystyna z Bemowa płaciła 28 zł miesięcznie za wywóz odpadów. Sama mieszka, emerytura 1750 zł. Po złożeniu wniosku w urzędzie dzielnicy dostała zasiłek – teraz płaci 14 zł. Oszczędność 168 zł rocznie to dla niej prawie tygodniowe zakupy.
Program obejmuje osoby niepełnosprawne, samotne, w wieku 65+, które nie korzystają z dodatków mieszkaniowych. Wniosek składa się przez system online Warszawskiej Pomocy Osłonowej lub bezpośrednio w urzędzie dzielnicy. Potrzebne są zaświadczenia o dochodach i oświadczenie o sytuacji mieszkaniowej.
Katowice oferują 20% zniżki z Kartą Dużej Rodziny. Gdynia daje rabat właścicielom domów jednorodzinnych z kompostownikami. Niektóre małe gminy wprowadzają całkowite zwolnienia z opłat za śmieci dla seniorów powyżej określonego wieku.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli masz powyżej 70 lat i mieszkasz w Warszawie – przestań kupować bilety. Jesteś automatycznie uprawniony do darmowych przejazdów. Wystarczy dowód osobisty.
Między 65. a 70. rokiem życia kup Bilet Seniora za 50 zł i jeździj cały rok bez ograniczeń. Zaoszczędzisz ponad 1200 zł rocznie.
Po 75 lat nie płać abonamentu RTV. Jesteś automatycznie zwolniony. Sprawdź czy jeszcze opłacasz – jeśli tak, natychmiast przestań. To niemal 330 zł rocznie do zaoszczędzenia.
Mieszkasz sam, masz niską emeryturę? Sprawdź w urzędzie gminy programy pomocy przy opłatach za śmieci. W Warszawie możesz dostać zwrot połowy kosztów.
Karty seniora otwierają drzwi do setek zniżek
Warszawa wydaje Kartę Warszawiaka dla mieszkańców płacących podatki w stolicy. Daje zniżki w komunikacji, muzeach, teatrach, galeriach, na baseny, lodowiska i do wydarzeń kulturalnych. Wystarczy przedłożyć PIT potwierdzający rozliczanie podatku w Warszawie.
Kraków ma Kartę Krakowskiego Seniora, Wrocław Wrocławską Kartę Seniora, Gdańsk Kartę Seniora dla mieszkańców. Każda otwiera dostęp do lokalnych zniżek w sklepach, usługach, instytucjach kultury.
Ogólnopolska Karta Seniora wydawana przez organizacje pozarządowe działa w całym kraju. Daje zniżki w aptekach, sklepach, hotelach, na usługi medyczne, w kinach i teatrach. Wyrobienie karty jest bezpłatne – wystarczy zgłosić się do wydającej ją organizacji z dowodem osobistym.
Pan Władysław z Ochoty wyrobił Kartę Warszawiaka i Ogólnopolską Kartę Seniora. Rocznie oszczędza około 400 zł na biletach do muzeów, kina, na zakupach w aptece i w niektórych sklepach spożywczych. „Nie wiedziałem, że tyle miejsc honoruje te karty. Teraz zawsze pytam o zniżkę dla seniora” – mówi.
Program Leki 75+ to setki bezpłatnych leków
Osoby po 75. roku życia mają prawo do bezpłatnych leków z listy refundacyjnej. Program Leki 75+ obejmuje setki preparatów na najczęstsze schorzenia wieku podeszłego – nadciśnienie, cukrzycę, choroby serca, układu kostnego.
Wystarczy okazać w aptece receptę i dowód osobisty potwierdzający wiek. Farmaceuta sprawdza w systemie czy lek jest na liście programu i wydaje go bezpłatnie. Nie trzeba składać wniosków ani wypełniać żadnych dokumentów.
Pani Zofia z Pragi-Południe przed programem płaciła około 150 zł miesięcznie za leki na nadciśnienie i problemy z sercem. Po wejściu w życie programu Leki 75+ większość jej leków stała się bezpłatna. Oszczędza ponad 1800 zł rocznie.
Warszawa naprawia krany i wymienia żarówki seniorom
Od 2018 roku stolica realizuje program Warszawska Złota Rączka dla Seniorów. Dotyczy mieszkańców, którzy ukończyli 75 lat. Pomoc obejmuje drobne naprawy w mieszkaniach – naprawę cieknącego kranu, uszczelnienie drzwi i okien, wymianę żarówki, drobne naprawy elektryczne.
Program realizują organizacje pozarządowe we współpracy z miastem. Nie obejmuje kosztownych remontów ani zakupu części zamiennych – tylko usługę fachowca. Dla samotnych seniorów, którzy nie mają rodziny w pobliżu, to ogromne wsparcie.
Pani Halina z Targówka skorzystała z programu trzy razy. Wymieniono jej żarówkę w wysokim suficie (sama nie mogła dosięgnąć), naprawiono cieknący kran i uszczelniono okno przed zimą. „Sama bym nie dała rady, a zamawianie fachowca kosztowałoby mnie kilkaset złotych” – opowiada.
Ile można realnie zaoszczędzić
Osoba w wieku 75+ mieszkająca w Warszawie oszczędza rocznie:
- 327 zł na abonamencie RTV (automatyczne zwolnienie)
- Do 1320 zł na komunikacji miejskiej (bezpłatne przejazdy zamiast biletów po 110 zł miesięcznie)
- Do 168 zł na opłatach za śmieci (50% z programu osłonowego dla samotnych z niskim dochodem)
- Około 1800 zł na lekach (program Leki 75+)
- Kilkaset złotych na usługach medycznych, kulturalnych z kartami seniora
- Kilkaset złotych na drobnych naprawach (program Złota Rączka)
Łącznie daje to oszczędności przekraczające 4000 zł rocznie. Dla emeryta z minimalną emeryturą (obecnie około 1780 zł brutto) to równowartość ponad dwóch miesięcznych świadczeń.
Błędy, które kosztują najdrożej
Pierwszy błąd: założenie, że ulgi przyznawane są automatycznie. Poza zwolnieniem z abonamentu RTV po 75 lat i darmową komunikacją w Warszawie po 70 lat, większość ulg wymaga złożenia wniosku. Bez działania płaci się pełne stawki.
Drugi błąd: brak aktualizowania sytuacji dochodowej. Jeśli emerytura wzrośnie powyżej progu uprawniającego do ulg, trzeba to zgłosić. W przeciwnym razie grozi konieczność zwrotu nienależnie otrzymanych świadczeń z odsetkami.
Trzeci błąd: przegapienie terminów. Niektóre ulgi wymagają składania wniosków w określonych okresach. Bilet Seniora w Warszawie można kupić w dowolnym momencie, ale programy pomocy gminnej często mają konkretne nabory.
Czwarty błąd: niewyrabianie kart seniora. Bezpłatne karty dają dostęp do setek zniżek w sklepach, aptekach, instytucjach kultury. Ich brak oznacza przepłacanie za usługi i towary, które mogłyby być tańsze.
Praktyczne kroki do załatwienia ulg
Bezpłatna komunikacja w Warszawie po 70 lat nie wymaga żadnych formalności. Wystarczy dowód osobisty podczas kontroli. Dla wygody można wyrobić Kartę Miejską w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM – lista na stronie wtp.waw.pl.
Bilet Seniora (65+) kupuje się w kasach ZTM, automatach biletowych lub przez aplikację mobilną. Koszt 50 zł, ważność 365 dni od aktywacji. Potrzebny dowód osobisty potwierdzający wiek.
Zwolnienie z abonamentu RTV po 75 lat działa automatycznie. Osoby 60-75 lat z emeryturą poniżej 4090,86 zł brutto muszą zgłosić się na pocztę z dowodem osobistym i decyzją ZUS o wysokości emerytury.
Zniżki na opłaty za śmieci w Warszawie – wniosek przez system Warszawska Pomoc Osłonowa online lub osobiście w urzędzie dzielnicy. Potrzebne zaświadczenie o dochodach i oświadczenie o sytuacji mieszkaniowej.
Karty seniora – wyrabiać w urzędach miasta lub w organizacjach pozarządowych realizujących program. Proces bezpłatny, wymaga dowodu osobistego. Lista miejsc wydających karty na stronach urzędów miast.
Program Leki 75+ nie wymaga rejestracji. Wystarczy okazać receptę i dowód osobisty w aptece.
Samorządy wprowadzają coraz więcej programów
Warszawa montuje windy w budynkach komunalnych dla ułatwienia życia seniorom. W latach 2019-2023 oddano do użytku windy w 20 budynkach. Kolejne 24 są w realizacji.
Stolica prowadzi też program likwidacji barier architektonicznych – podjazdy, obniżone krawężniki, bariery przy przejściach dla pieszych. Corocznie realizuje się dziesiątki takich projektów.
Senioralne Biuro Karier w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” pomaga osobom na emeryturze w znalezieniu pracy. Współpraca z Urzędem Pracy m.st. Warszawy daje dostęp do ofert specjalnie dla seniorów. Poniedziałki 8:00-15:30, kontakt osobiście lub telefonicznie.
Coraz więcej gmin oferuje bezpłatne szczepienia przeciwko grypie i pneumokokom dla osób 65+, darmowe badania profilaktyczne, dopłaty do okularów i aparatów słuchowych.
Nie odkładaj na później
Pan Tadeusz z Mokotowa przez 2 lata nie wiedział o Bilecie Seniora. Płacił miesięcznie 110 zł za komunikację. Stracił 2640 zł, które mógł zaoszczędzić, kupując roczny bilet za 50 zł.
Pani Janina przez rok po 75. urodzinach regularnie płaciła abonament RTV. Nikt jej nie powiedział o automatycznym zwolnieniu. 327 zł przepadło bez potrzeby.
Miliony Polaków w wieku 60+ tracą setki lub tysiące złotych rocznie, bo nie wiedzą o przysługujących im ulgach. Wystarczy jeden telefon do urzędu, jedna wizyta na poczcie, jedno wypełnienie wniosku – i można znacznie odciążyć domowy budżet.
W dobie rosnących kosztów życia każda oszczędność ma znaczenie. Seniorzy, którzy nie korzystają z przysługujących im ulg, faktycznie przepłacają za usługi dostępne taniej lub za darmo. Jeden dzień poświęcony na załatwienie formalności może przynieść oszczędności równe kilku miesięcznym emeryturom.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.