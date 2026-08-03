Wielka akcja policji i Straży Granicznej w Warszawie. Zatrzymano osoby przebywające nielegalnie w Polsce
Stołeczni policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej przeprowadzili działania wymierzone w osoby przebywające nielegalnie na terenie Polski. Akcja odbyła się na jednym z osiedli na warszawskim Bemowie i zakończyła się zatrzymaniem siedmiu osób.
Funkcjonariusze Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji oraz Straży Granicznej sprawdzali wskazane adresy zamieszkania, miejsca czasowego pobytu oraz lokalizacje, w których mogły przebywać osoby naruszające przepisy dotyczące legalnego pobytu.
Podczas działań wylegitymowano 25 osób. Zatrzymano trzy osoby, które przebywały w Polsce nielegalnie – obywatela Ukrainy oraz dwóch obywateli Rosji. Jak informuje policja, nie posiadali oni ważnej wizy ani innego dokumentu uprawniającego do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W trakcie akcji zatrzymano również dwóch obywateli Ukrainy, przy których znaleziono narkotyki. Wobec jednego z nich wydano decyzję zobowiązującą do opuszczenia terytorium Polski.
Policjanci zatrzymali także 45-letnią obywatelkę Polski poszukiwaną w celu ustalenia miejsca pobytu do celów prawnych oraz 39-letniego obywatela Ukrainy, którego poszukiwała Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola w celu ustalenia miejsca pobytu do celów procesowych.
Jak podkreśla Komenda Stołeczna Policji, tego typu działania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz ujawnianie przypadków nielegalnego pobytu cudzoziemców. Funkcjonariusze zapowiadają, że podobne kontrole będą prowadzone również w przyszłości.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.