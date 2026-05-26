Wielka akcja urzędników w całej Polsce. Odpalają komputery i sprawdzają posesje dom po domu, kary są ogromne
Przez lata kontrola była iluzją – urzędnik przychodził raz na kilka lat albo wcale. Dziś gmina nakłada na mapę cyfrową dane z ewidencji gruntów, zestawia zużycie wody z rachunkami za wywóz i automatycznie wskazuje działki, które „się nie zgadzają”. Bez wychodzenia z urzędu. Bez zapowiedzi. I z pełną podstawą prawną, żeby zapukać następnego dnia.
Skąd nagle tak intensywne kontrole – gmina płaci, jeśli nie sprawdza
Intensywność kontroli w 2025 i 2026 roku nie wzięła się z urzędniczego zapału. Ma bardzo konkretną przyczynę finansową. Nowelizacja ustawy z 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw nałożyła na każdą gminę w Polsce obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kontrolowania każdego właściciela nieruchomości co najmniej raz na dwa lata – na podstawie art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r. poz. 399 ze zm.).
Jeśli gmina tego nie robi – płaci. Raport Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z końca 2024 roku wykazał nieprawidłowości w ponad połowie skontrolowanych gmin w zakresie monitorowania gospodarki ściekowej. Samorząd, który nie prowadzi ewidencji lub nie przeprowadza kontroli, naraża się na karę od 5 000 do nawet 50 000 zł nakładaną przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. To wyjaśnia, dlaczego wójtowie i burmistrzowie nagle tak bardzo zainteresowali się tym, co dzieje się z nieczystościami na prywatnych posesjach.
GIS, geoportal i matematyka zużycia wody – jak działa system wykrywania
Tu zaczyna się część, która zaskakuje większość właścicieli szamb. Kontrola nie zaczyna się od przyjazdu auta z urzędu gminy. Zaczyna się przy komputerze – i zanim urzędnik w ogóle wsiądzie do samochodu, już wie, kogo odwiedzić.
Gminy budują cyfrowe ewidencje nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji, korzystając z systemów GIS (Geographic Information System) i danych z geoportali. Na jednej mapie nakładane są: dane z ewidencji gruntów i budynków (kto ma jaką nieruchomość), dane z ewidencji zbiorników bezodpływowych (kto zgłosił szambo), dane z przedsiębiorstw wodociągowych (zużycie wody z wodociągu per adres) oraz dane z firm asenizacyjnych (ile razy i ile wywieziono z danej nieruchomości). System zestawia te cztery źródła i automatycznie wskazuje rozbieżności.
Matematyka jest bezlitosna. Czteroosobowa rodzina pobierająca z wodociągu 300 litrów wody dziennie powinna generować zbliżoną ilość ścieków. Jeśli na tej samej nieruchomości firma asenizacyjna wykazuje jeden wywóz rocznie ze zbiornika o pojemności 10 m³ – liczby się nie zgadzają. Gdzieś te ścieki muszą odpływać. Właśnie te nieruchomości system flaguje jako priorytetowe do fizycznej kontroli. Urzędnik nie musi się domyślać – algorytm mu podpowiada, gdzie jechać.
Co sprawdza kontroler – i co może zrobić bez twojej zgody
Kontrola może mieć dwa warianty: formalny – wezwanie właściciela do urzędu w celu okazania dokumentów, albo terenowy – wizyta na posesji. Coraz częściej gminy wybierają ten drugi wariant, szczególnie gdy dane w ewidencji budzą wątpliwości lub częstotliwość wywozu jest nieadekwatna do liczby mieszkańców.
Kontrola może odbyć się bez wcześniejszego zawiadomienia. Właściciel ma obowiązek umożliwić dostęp do nieruchomości i okazać dokumenty. Kontroler sprawdza pięć elementów:
Umowę z firmą asenizacyjną – musi być aktualna i zawarta z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta właściwej gminy. Umowa z firmą bez zezwolenia – lub jej brak – to naruszenie, nawet jeśli wywóz fizycznie się odbywał.
Rachunki i faktury za wywóz – potwierdzające, że umowa była realizowana. Muszą obejmować co najmniej ostatnie 2-3 lata i być przechowywane przez minimum 3 lata. Sama umowa bez dowodów jej wykonania nie wystarczy.
Częstotliwość wywozu w relacji do liczby mieszkańców. Dla 4-osobowej rodziny z 10-metrowym zbiornikiem wywóz co 2-3 miesiące to norma. Rzadszy automatycznie wzbudza podejrzenia i może skutkować wszczęciem postępowania.
Stan techniczny zbiornika – szczelność ścian, pokrywy i włazów, brak nielegalnych przyłączy odprowadzających ścieki do gruntu, rowu lub cieku wodnego.
Wpis do ewidencji gminnej. Szambo niezgłoszone do ewidencji gminy stawia właściciela w trudnym położeniu już na starcie – brak wpisu jest sam w sobie naruszeniem obowiązku ustawowego.
Kary dla właściciela – do 5 000 zł mandatu i wywóz zastępczy na jego koszt
Za naruszenia stwierdzone podczas kontroli grożą dwie niezależne ścieżki konsekwencji. Pierwsza – karna: straż miejska lub policja może nałożyć mandat do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu – grzywna może wynieść do 5 000 zł. Najwyższe kary są zarezerwowane dla przypadków, gdy ścieki trafiają bezpośrednio do gruntu, rowu lub wód – to już wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 182 Kodeksu karnego (zanieczyszczenie środowiska), za które grozi nawet kara pozbawienia wolności.
Druga ścieżka – administracyjna i finansowo bolesna nawet bez wyroku sądu. Gmina ma prawo zorganizować wywóz nieczystości w trybie zastępczym na koszt właściciela nieruchomości. Koszt takiego wywozu naliczany jest z zastosowaniem opłaty podwyższonej – w zależności od gminy nawet kilkukrotnie wyższej niż stawka rynkowa. Właściciel nie ma tu nic do powiedzenia: decyzja administracyjna jest wykonalna od razu, a odwołanie nie wstrzymuje jej wykonania.
|Naruszenie
|Konsekwencja
|Podstawa prawna
|Brak umowy z firmą asenizacyjną
|Mandat do 500 zł lub grzywna do 5 000 zł
|Art. 10 ust. 2 u.c.p.g.
|Brak rachunków za wywóz
|Mandat, wszczęcie postępowania, wywóz zastępczy
|Art. 6 ust. 5a u.c.p.g.
|Zbiornik nieszczelny lub z nielegalnym przyłączem
|Nakaz naprawy + grzywna, w skrajnych przypadkach art. 182 k.k.
|Prawo wodne, k.k.
|Brak wpisu do ewidencji gminnej
|Wezwanie + grzywna do 5 000 zł
|Art. 3 ust. 3 u.c.p.g.
|Odmowa udostępnienia dokumentów lub nieruchomości
|Wywóz zastępczy na koszt właściciela + grzywna
|Art. 6 ust. 5a i 7 u.c.p.g.
Warszawa i gminy podmiejskie – gdzie problem jest największy
W samej Warszawie sieć kanalizacyjna obejmuje ponad 97 proc. zabudowanych terenów – szamb w stolicy jest niewiele i są skrupulatnie ewidencjonowane przez MPWiK. Problem koncentruje się w gminach podmiejskich aglomeracji warszawskiej, gdzie przez ostatnie dwie dekady powstawały dziesiątki tysięcy domów jednorodzinnych i szeregowców, często w miejscach, gdzie kanalizacja jeszcze nie dotarła.
Piaseczno, Lesznowola, Nadarzyn, Józefów, Marki, Ząbki, Kobyłka, Wieliszew – to gminy, gdzie skala nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji jest największa i gdzie cyfrowe ewidencje GIS wykazują największe rozbieżności między zużyciem wody a udokumentowanym wywozem. W samym Krakowie – dla porównania skali – w 2025 roku na 570 przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości w ponad 150 przypadkach, a nałożone mandaty przekroczyły łącznie 14 000 zł. W gminach podwarszawskich, gdzie liczba nieruchomości z szambami jest wielokrotnie wyższa niż w Krakowie, skala potencjalnych nieprawidłowości jest proporcjonalnie większa.
Co to oznacza dla Ciebie? Trzy dokumenty, które musisz mieć gotowe na każde wezwanie
1. Aktualna umowa z firmą asenizacyjną posiadającą zezwolenie w twojej gminie. Zezwolenie jest przypisane do konkretnej gminy – firma z sąsiedniej gminy może nie mieć prawa działać na twoim terenie. Sprawdź na stronie urzędu gminy, czy twoja firma jest na liście uprawnionych podmiotów. Jeśli umowa wygasła lub firma straciła zezwolenie – jesteś bez ochrony, nawet jeśli płaciłeś regularnie.
2. Rachunki i faktury za wywóz z ostatnich 3 lat – przechowuj je i nie wyrzucaj. Muszą wynikać z nich: data wywozu, adres nieruchomości, ilość wywiezionych nieczystości i dane firmy. Paragon bez tych informacji nie wystarczy. Jeśli gubisz dokumenty – poproś firmę asenizacyjną o potwierdzenie historii wywozów na piśmie lub mailem.
3. Sprawdź, czy szambo jest wpisane do ewidencji gminnej. Zadzwoń lub napisz do urzędu gminy i zapytaj, czy twój adres widnieje w ewidencji zbiorników bezodpływowych. Jeśli nie – złóż zgłoszenie natychmiast. Brak wpisu to naruszenie niezależne od stanu faktycznego instalacji.
4. Skontroluj częstotliwość wywozów pod kątem liczby mieszkańców i zużycia wody. Urzędnicy będą porównywać te liczby. Czteroosobowa rodzina, która pobiera 40 m³ wody miesięcznie, a wywozi nieczystości raz w roku z 10-metrowego zbiornika – ma poważny problem z matematyką, który każdy kontroler od razu dostrzeże. Wywóz co 2-3 miesiące to bezpieczne minimum dla typowej rodziny.
5. Jeśli podejrzewasz nieszczelność zbiornika – nie czekaj na kontrolera. Zlecenie przeglądu technicznego szamba i naprawy nieszczelności przed kontrolą jest wielokrotnie tańsze niż grzywna, nakaz administracyjny i wywóz zastępczy na koszt właściciela. Atestowany zbiornik ze świeżym przeglądem to najlepszy argument w rozmowie z kontrolerem.
