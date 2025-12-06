Wielka fuzja na rynku. Pół miliona Polaków przymusowo zmieni bank. Jest komunikat dla klientów
Klamka zapadła: Klienci detaliczni Citi Handlowego zostaną automatycznie przeniesieni do VeloBanku. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zatwierdziła transakcję, która obejmie ponad 560 tys. osób. Zmiana dostawcy usług nastąpi w połowie 2026 roku. Co to oznacza w praktyce dla Twoich oszczędności, numerów kont i kart płatniczych? Wyjaśniamy najważniejsze zmiany.
Zielone światło dla największego przejęcia w tym roku
Decyzja KNF kończy pierwszy etap procesu, który rozpoczął się pod koniec maja 2025 roku. VeloBank zapłaci za przejmowaną działalność około 532 milionów złotych. W tej kwocie mieści się stała część wynosząca 432 miliony złotych oraz zmienny komponent do 100 milionów złotych, który zależy od wielkości biznesu w momencie zamknięcia transakcji.
Do VeloBanku przejdzie około 1650 pracowników segmentu detalicznego Citi Handlowego. Bank przejmie również wszystkie oddziały – po połączeniu klienci będą mieli dostęp do prawie 250 punktów obsługi w całej Polsce. Wartość przejmowanych aktywów wynosi około 6 miliardów złotych kredytów, 22,1 miliarda złotych depozytów oraz 8,9 miliarda złotych aktywów pod zarządzaniem. Dane dotyczą stanu na koniec pierwszego kwartału 2025 roku.
Adam Marciniak, prezes VeloBanku, potwierdził w oficjalnym komunikacie: „Zgoda KNF jest dla nas potwierdzeniem, że przygotowana przez nas transakcja spełnia najwyższe standardy. Jesteśmy na półmetku procesu, dzięki któremu część detaliczna Citi Handlowego stanie się integralną częścią VeloBanku”.
Automatyczna migracja dla ponad pół miliona klientów. Jest komunikat dla klientów
Citi Handlowy informował swoich klientów o nadchodzącej zmianie już wcześniej. Bank opublikował oficjalny komunikat, w którym zapewnił: „Po finalizacji transakcji klienci detaliczni Citi Handlowego zostaną klientami VeloBanku, a ich relacje z doradcami zostaną zachowane. Przejście do VeloBanku będzie płynne i automatyczne – klienci zachowają dostęp do tak samo bogatej oferty produktowej”.
Przejęcie obejmuje pełen zakres usług detalicznych: konta osobiste, lokaty terminowe, karty kredytowe, pożyczki gotówkowe, kredyty detaliczne, usługi maklerskie oraz zarządzanie majątkiem. Do VeloBanku trafi także obsługa mikroprzedsiębiorstw oraz całe portfolio private banking, w którym Citi Handlowy od lat utrzymywał silną pozycję na rynku.
Elżbieta Czetwertyńska, prezes Citi Handlowego, wyjaśniła że decyzja o sprzedaży segmentu detalicznego wynika z długoterminowej strategii grupy Citigroup. „Intensywnie współpracujemy z zespołami VeloBanku, aby zapewnić naszym klientom sprawne i komfortowe przejście do ich nowego banku. Decyzja KNF jest też krokiem na drodze Citi Handlowego do stania się bankiem skupionym na swojej strategicznej działalności, czyli świadczeniu usług bankowości instytucjonalnej” – podkreśliła.
Plan podziału ustalony był w lipcu
Plan podziału Banku Handlowego został ustalony pod koniec lipca 2025 roku. Umowa między Citi Handlowym, VeloBankiem oraz Promontoria Holding 418 B.V. (jedynym akcjonariuszem VeloBanku) została podpisana 27 maja 2025 roku. Transakcja wymaga zgód regulatorów oraz przygotowania systemów IT obu banków.
VeloBank to instytucja powstała w wyniku restrukturyzacji Getin Noble Banku. Obecnie jego głównym właścicielem jest amerykański fundusz Cerberus Capital Management, który posiada 80,2 procent udziałów. Po 9,9 procent posiadają Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodowa Korporacja Finansowa. Bank należy do grona dziesięciu największych instytucji finansowych w Polsce i obsługuje około 1,5 miliona klientów.
Po zakończeniu transakcji skala biznesu VeloBanku wzrośnie o około 30 miliardów złotych. Bank rozwija równolegle ofertę inwestycyjną – przejął Noble Funds TFI, które przemianował na VeloFunds TFI. W pierwszej połowie 2026 roku planowane jest uruchomienie biura maklerskiego, które zaoferuje doradztwo inwestycyjne oraz dostęp do instrumentów z polskiego rynku i giełd zagranicznych.
Citi Handlowy po sprzedaży segmentu detalicznego skupi się na bankowości instytucjonalnej. Bank przedstawił cele nowej strategii: do 2027 roku zwrot na kapitale ma wynieść około 19 procent, zwrot na aktywach około 2,6 procent, a wskaźnik kosztów do dochodów ma spaść poniżej 30 procent. W wyniku transakcji uwolni się około 400 milionów złotych nadwyżki kapitałowej, która zostanie przeznaczona na przyspieszenie wzrostu w obszarze bankowości instytucjonalnej.
Co to oznacza dla czytelnika?
Jeśli jesteś klientem Citi Handlowego, przejście do VeloBanku nastąpi automatycznie w połowie 2026 roku. Do tego czasu wszystkie usługi działają bez zmian – konta, karty, lokaty i kredyty pozostają aktywne na dotychczasowych zasadach. Nie musisz podejmować żadnych działań ani podpisywać nowych umów.
Twój doradca bankowy przejdzie razem z tobą do VeloBanku. Około 1650 pracowników segmentu detalicznego zachowa swoje stanowiska, co oznacza kontynuację dotychczasowej obsługi. Jeśli korzystasz z usług doradcy finansowego lub masz przypisanego opiekuna klienta w private banking, ta relacja zostanie zachowana po migracji.
Numery rachunków mogą ulec zmianie podczas migracji systemów. VeloBank zapowiedział, że poinformuje klientów o tym z odpowiednim wyprzedzeniem. Będzie trzeba prawdopodobnie zaktualizować dane w firmach wysyłających faktury, w zleceniach stałych oraz w usługach subskrypcyjnych powiązanych z kontem.
Aplikacja mobilna i system bankowości internetowej ulegną zmianie. VeloBank wykorzystuje własne rozwiązania technologiczne – szczegóły dotyczące nowych systemów, procesu logowania oraz funkcjonalności zostaną podane bliżej terminu migracji. Bank deklaruje, że zachowa wszystkie funkcje dostępne obecnie w aplikacji Citi Handlowego.
Produkty finansowe pozostaną dostępne w dotychczasowym zakresie. Konta, lokaty, karty kredytowe i usługi maklerskie działają nadal. Oprocentowanie lokat i kredytów nie zmieni się automatycznie z powodu przejęcia. Jeśli w przyszłości pojawią się zmiany w ofercie lub regulaminach, VeloBank ma obowiązek wcześniej poinformować klientów zgodnie z przepisami prawa bankowego.
Jeśli nie chcesz zostać klientem VeloBanku, masz prawo zamknąć rachunek w Citi Handlowym przed migracją lub przenieść się do innego banku po finalizacji transakcji. Zamknięcie rachunku i przeniesienie środków nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami prawnymi ani dodatkowymi kosztami, pod warunkiem zachowania okresu wypowiedzenia określonego w umowie.
Komisja Nadzoru Finansowego nadzorowała cały proces i wydała jednogłośną zgodę po weryfikacji dokumentacji oraz zgodności transakcji z przepisami prawa. Nadzór finansowy potwierdził, że VeloBank spełnia wszystkie wymogi kapitałowe i operacyjne do przejęcia działalności detalicznej Citi Handlowego.
Transakcja nie wpływa na bezpieczeństwo depozytów. Wszystkie środki na kontach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do kwoty 100 tysięcy euro na deponenta. Ta ochrona działa zarówno przed migracją, w jej trakcie, jak i po przejściu do VeloBanku.
