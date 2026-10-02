Wielka promocja w Biedronce dla właścicieli psów i kotów. Drugi produkt nawet 80 proc. taniej
Biedronka uruchomiła dużą promocję dla właścicieli zwierząt. W specjalnej ofercie znalazły się przysmaki dla psów ActivPet oraz puszki z karmą dla kotów Kitty. W pierwszym przypadku drugi tańszy produkt można kupić aż 80 proc. taniej. W drugim rabat wynosi 50 proc. Promocje już trwają, ale mają różne terminy zakończenia.
Przysmaki dla psów. Drugi produkt aż 80 proc. taniej
Pierwsza promocja obejmuje wszystkie przysmaki ActivPet dostępne w Biedronce.
Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy kosztuje aż 80 proc. mniej. Produkty można dowolnie łączyć, dlatego nie trzeba wybierać dwóch identycznych opakowań.
To szczególnie korzystne przy zakupie dwóch produktów w tej samej cenie. W takim przypadku łączny koszt dwóch opakowań jest o 40 proc. niższy niż bez promocji.
Oferta na przysmaki ActivPet obowiązuje od 28 września do 3 października, więc na skorzystanie z niej zostało już niewiele czasu.
Jest dzienny limit
W przypadku tej promocji trzeba zwrócić uwagę na warunki zapisane na materiale reklamowym.
Oferta jest dostępna z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.
Obowiązuje również dzienny limit wynoszący 8 sztuk, czyli maksymalnie 4 produkty z rabatem, na jedną kartę Moja Biedronka.
Jeżeli klient wybierze produkty w różnych cenach, rabat 80 proc. zostanie naliczony na tańszy produkt.
Wielka promocja również na karmę dla kotów
Na tym jednak nie koniec. Osobną ofertę przygotowano dla właścicieli kotów.
Promocją zostały objęte wszystkie puszki Kitty. Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy jest 50 proc. tańszy.
Także tutaj Biedronka pozwala dowolnie mieszać produkty objęte akcją. Na materiałach promocyjnych widoczne są puszki Kitty w różnych wariantach smakowych i gramaturach.
W przypadku dwóch puszek w tej samej cenie oszczędność wyniesie 25 proc.
Mechanizm promocji warto dobrze zrozumieć.
Jeżeli kupimy dwie puszki w identycznej cenie, za pierwszą zapłacimy pełną kwotę, a za drugą połowę ceny.
Przykładowo, gdyby każda kosztowała 6 zł, bez promocji zapłacilibyśmy 12 zł. Po zastosowaniu rabatu byłoby to 6 zł + 3 zł, czyli 9 zł za obie puszki.
W takim przypadku rzeczywista obniżka całego koszyka wynosi 25 proc.
Przy produktach w różnych cenach rabat 50 proc. dotyczy produktu tańszego.
Na karmę dla kotów jest więcej czasu
Promocje mają różne terminy.
Przysmaki ActivPet – od 28 września do 3 października.
Puszki Kitty – od 28 września aż do 10 października.
Osoby zainteresowane przysmakami dla psów powinny więc się pospieszyć, ponieważ ta oferta kończy się już w sobotę.
Właściciele zwierząt mogą zrobić większe zapasy
Przy produktach dla zwierząt takie akcje mogą być szczególnie interesujące, ponieważ karmy i przysmaki mają stosunkowo długi termin przydatności i wiele osób kupuje je w większej liczbie.
Największą obniżkę Biedronka przygotowała tym razem na przysmaki ActivPet – drugi tańszy produkt jest aż 80 proc. tańszy.
Właściciele kotów mogą natomiast skorzystać z promocji drugi tańszy produkt 50 proc. taniej na wszystkie puszki Kitty.
Przed zakupem warto pamiętać o warunkach konkretnej akcji i sprawdzić oznaczenia na półce. W przypadku ActivPet do skorzystania z promocji potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka, a dodatkowo obowiązuje dzienny limit zakupów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.