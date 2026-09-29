Wielka promocja w Biedronce. Drugi produkt za 1 zł, klienci mogą brać kilka opakowań
Biedronka ruszyła z kolejną mocną, ale bardzo krótką promocją. Tym razem chodzi o produkt, który znajduje się w niemal każdej kuchni. Od poniedziałku 29 września posiadacze karty lub aplikacji Moja Biedronka mogą kupić drugie opakowanie jaj ściółkowych za symboliczną złotówkę. Akcja potrwa tylko dwa dni.
Promocja obejmuje jaja ściółkowe Moja Kurka w opakowaniach po 10 sztuk, w rozmiarach M oraz L. Co ważne, Biedronka pozwala dowolnie mieszać produkty objęte ofertą.
Mechanizm promocji jest prosty: przy zakupie dwóch opakowań drugie, tańsze kosztuje tylko 1 zł.
Można skorzystać więcej niż raz
To szczególnie istotny element oferty. Biedronka ustaliła dzienny limit czterech opakowań na kartę Moja Biedronka. Oznacza to, że jednego dnia można kupić maksymalnie:
2 opakowania w regularnej cenie + 2 opakowania po 1 zł.
Przy czterech opakowaniach daje to łącznie aż 40 jaj, z czego dwa tańsze opakowania kosztują po złotówce.
Tylko 29 i 30 września
Na decyzję nie ma jednak dużo czasu. Promocja rozpoczęła się w poniedziałek 29 września i kończy się we wtorek 30 września.
Do skorzystania z rabatu konieczne jest użycie karty lub aplikacji Moja Biedronka. Warto również pamiętać o limicie – maksymalnie cztery opakowania dziennie, w tym dwa przecenione do 1 zł.
Przy tak krótkiej akcji i produkcie codziennego użytku zainteresowanie może być duże. Kto chce skorzystać z promocji, ma na to tylko dwa dni.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.