Wielka promocja w Biedronce. Drugi produkt za 1 zł, klienci mogą brać kilka opakowań

29 września 2026 15:25 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka ruszyła z kolejną mocną, ale bardzo krótką promocją. Tym razem chodzi o produkt, który znajduje się w niemal każdej kuchni. Od poniedziałku 29 września posiadacze karty lub aplikacji Moja Biedronka mogą kupić drugie opakowanie jaj ściółkowych za symboliczną złotówkę. Akcja potrwa tylko dwa dni.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Promocja obejmuje jaja ściółkowe Moja Kurka w opakowaniach po 10 sztuk, w rozmiarach M oraz L. Co ważne, Biedronka pozwala dowolnie mieszać produkty objęte ofertą.

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Mechanizm promocji jest prosty: przy zakupie dwóch opakowań drugie, tańsze kosztuje tylko 1 zł.

Można skorzystać więcej niż raz

To szczególnie istotny element oferty. Biedronka ustaliła dzienny limit czterech opakowań na kartę Moja Biedronka. Oznacza to, że jednego dnia można kupić maksymalnie:

2 opakowania w regularnej cenie + 2 opakowania po 1 zł.

Przy czterech opakowaniach daje to łącznie aż 40 jaj, z czego dwa tańsze opakowania kosztują po złotówce.

Tylko 29 i 30 września

Na decyzję nie ma jednak dużo czasu. Promocja rozpoczęła się w poniedziałek 29 września i kończy się we wtorek 30 września.

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Do skorzystania z rabatu konieczne jest użycie karty lub aplikacji Moja Biedronka. Warto również pamiętać o limicie – maksymalnie cztery opakowania dziennie, w tym dwa przecenione do 1 zł.

Przy tak krótkiej akcji i produkcie codziennego użytku zainteresowanie może być duże. Kto chce skorzystać z promocji, ma na to tylko dwa dni.

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