Kończy się w środę. Jeden z podstawowych produktów można kupić za grosze, potem promocja znika
To jedna z najmocniejszych spożywczych promocji kończących się 30 września. Biedronka przeceniła produkt, który regularnie trafia do koszyków Polaków. Przy zakupie dwóch opakowań jaj drugie kosztuje zaledwie 1 zł. Na skorzystanie z oferty zostało bardzo mało czasu.
Chodzi o jaja ściółkowe Moja Kurka, sprzedawane w opakowaniach po 10 sztuk. Promocją objęte są jajka w rozmiarach M oraz L.
Mechanizm jest bardzo prosty: posiadacz karty lub aplikacji Moja Biedronka kupuje dwa produkty objęte akcją, a za drugie, tańsze opakowanie płaci tylko 1 zł. Produkty można przy tym dowolnie mieszać.
Drugie opakowanie za złotówkę. Jest jednak limit
Biedronka wprowadziła dzienny limit czterech opakowań na kartę Moja Biedronka. Oznacza to możliwość kupienia maksymalnie dwóch zestawów promocyjnych, czyli 40 jaj jednego dnia, z czego dwa tańsze opakowania zostaną rozliczone po 1 zł.
To oferta na produkt pierwszej potrzeby, dlatego może zainteresować osoby, które i tak planowały uzupełnienie domowych zapasów.
Najważniejszy jest jednak termin. Promocja obowiązuje tylko do środy, 30 września. Aktualne zestawienia gazetek potwierdzają ofertę jaj Moja Kurka za 1 zł właśnie na 30 września.
W środę ostatnia szansa
Po zakończeniu akcji specjalny mechanizm „drugi za 1 zł” przestanie obowiązywać. Nie oznacza to oczywiście, że cena jaj musi wzrosnąć względem każdej przyszłej promocji – sieć może wprowadzić kolejne rabaty – ale ta konkretna oferta kończy się wraz z 30 września.
Dlatego osoby, które chcą z niej skorzystać, powinny pamiętać o karcie lub aplikacji Moja Biedronka i obowiązującym limicie.
Co ciekawe, sprawdziłam też kończące się 30 września oferty konkurencji. Kaufland ma m.in. masło Łaciate 82 proc. po 2,99 zł przy zakupie co najmniej dwóch sztuk z kartą Kaufland Card; regularna wskazana w gazetce cena to 5,99 zł. Do tego tytułu wybrałabym jednak jajka z Biedronki – „drugie za 1 zł” daje znacznie mocniejszy komunikat cenowy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.