Pilne. Utrudnienia w warszawskim metrze. M2 nie kursuje przez centrum. Uruchamiana jest komunikacja zastępcza

29 września 2026 14:28 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Poważne utrudnienia na drugiej linii warszawskiego metra. W poniedziałek 29 września, w związku ze zdarzeniem na stacji Świętokrzyska, pociągi M2 kursują na skróconych trasach. Problemy dotyczą kilku kluczowych stacji w centrum Warszawy. Trwa uruchamianie autobusowej linii zastępczej.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Jak wynika z komunikatu Warszawskiego Transportu Publicznego widocznego w aplikacji, przyczyną zmian jest zdarzenie na stacji Świętokrzyska.

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Pociągi linii M2 kursują obecnie na dwóch odcinkach:

Bemowo – Rondo ONZ

oraz

Dworzec Wileński – Bródno.

Oznacza to przerwę w kursowaniu pociągów na centralnym fragmencie drugiej linii metra.

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Cztery stacje objęte utrudnieniami

W komunikacie jako dotknięte utrudnieniami wskazano stacje:

  • Świętokrzyska,
  • Nowy Świat-Uniwersytet,
  • Centrum Nauki Kopernik,
  • Stadion Narodowy.

To szczególnie istotna zmiana dla pasażerów podróżujących pomiędzy lewą i prawą stroną Wisły. Stacja Świętokrzyska jest również jedynym miejscem w Warszawie umożliwiającym bezpośrednią przesiadkę pomiędzy liniami M1 i M2. Warsaw Metro

Uruchamiana linia „Za Metro”

WTP poinformował również o uruchamianiu autobusowej linii zastępczej „Za Metro”.

Autobusy mają kursować trasą:

Dw. Wileński 01 – Targowa – Sokola – Most Świętokrzyski – Zajęcza – Topiel – Tamka – Kopernika – Świętokrzyska – Rondo ONZ 05.

W kierunku powrotnym trasa została wyznaczona m.in. ulicami Tamka, Zajęczą, Sokolą, Zamoyskiego, Jagiellońską i al. Solidarności.

Na razie nie podano w komunikacie godziny przywrócenia normalnego kursowania pociągów. Pasażerowie jadący przez centrum powinni uwzględnić dodatkowy czas na podróż i przed wyjazdem sprawdzić aktualne komunikaty WTP.

Sytuacja jest dynamiczna. Artykuł będziemy aktualizować wraz z pojawieniem się kolejnych informacji.

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