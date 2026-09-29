Pilne. Utrudnienia w warszawskim metrze. M2 nie kursuje przez centrum. Uruchamiana jest komunikacja zastępcza
Poważne utrudnienia na drugiej linii warszawskiego metra. W poniedziałek 29 września, w związku ze zdarzeniem na stacji Świętokrzyska, pociągi M2 kursują na skróconych trasach. Problemy dotyczą kilku kluczowych stacji w centrum Warszawy. Trwa uruchamianie autobusowej linii zastępczej.
Jak wynika z komunikatu Warszawskiego Transportu Publicznego widocznego w aplikacji, przyczyną zmian jest zdarzenie na stacji Świętokrzyska.
Pociągi linii M2 kursują obecnie na dwóch odcinkach:
Bemowo – Rondo ONZ
oraz
Dworzec Wileński – Bródno.
Oznacza to przerwę w kursowaniu pociągów na centralnym fragmencie drugiej linii metra.
Cztery stacje objęte utrudnieniami
W komunikacie jako dotknięte utrudnieniami wskazano stacje:
- Świętokrzyska,
- Nowy Świat-Uniwersytet,
- Centrum Nauki Kopernik,
- Stadion Narodowy.
To szczególnie istotna zmiana dla pasażerów podróżujących pomiędzy lewą i prawą stroną Wisły. Stacja Świętokrzyska jest również jedynym miejscem w Warszawie umożliwiającym bezpośrednią przesiadkę pomiędzy liniami M1 i M2. Warsaw Metro
Uruchamiana linia „Za Metro”
WTP poinformował również o uruchamianiu autobusowej linii zastępczej „Za Metro”.
Autobusy mają kursować trasą:
Dw. Wileński 01 – Targowa – Sokola – Most Świętokrzyski – Zajęcza – Topiel – Tamka – Kopernika – Świętokrzyska – Rondo ONZ 05.
W kierunku powrotnym trasa została wyznaczona m.in. ulicami Tamka, Zajęczą, Sokolą, Zamoyskiego, Jagiellońską i al. Solidarności.
Na razie nie podano w komunikacie godziny przywrócenia normalnego kursowania pociągów. Pasażerowie jadący przez centrum powinni uwzględnić dodatkowy czas na podróż i przed wyjazdem sprawdzić aktualne komunikaty WTP.
Sytuacja jest dynamiczna. Artykuł będziemy aktualizować wraz z pojawieniem się kolejnych informacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.