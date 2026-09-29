Zaczęło się! Gigantyczna promocja w Biedronce. Drugie opakowanie za 1 zł. Klienci mogą ruszyć po zapasy
Biedronka rozpoczęła kolejną bardzo mocną promocję dla posiadaczy karty lub aplikacji Moja Biedronka. Tym razem sieć mocno przeceniła schab wieprzowy bez kości. Przy zakupie dwóch opakowań za drugie, tańsze, klient zapłaci zaledwie 1 zł za kilogram. Trzeba się jednak spieszyć – akcja trwa tylko do wtorku 30 września.
Promocja rozpoczęła się w poniedziałek, 29 września, i obejmuje schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo Kraina Mięs.
Standardowa cena produktu wskazana w ofercie to 15,95 zł za kilogram. W ramach promocji posiadacze karty lub aplikacji Moja Biedronka, którzy kupią dwa opakowania, otrzymają drugie, tańsze opakowanie w cenie zaledwie 1 zł/kg.
Biedronka wprowadziła limit
Promocja jest bardzo atrakcyjna, ale sieć zabezpieczyła ją limitem. Dziennie można kupić maksymalnie dwa opakowania objęte akcją – jedno po regularnej cenie i jedno tańsze za 1 zł/kg.
Rabat naliczany jest na kartę lub aplikację Moja Biedronka. Oferta obowiązuje w sklepach bez lady tradycyjnej.
Przykładowo, jeśli oba opakowania ważą po kilogramie, za pierwsze klient zapłaci 15,95 zł, a za drugie tylko 1 zł. Łącznie daje to 16,95 zł za 2 kg mięsa, czyli średnio około 8,48 zł za kilogram.
Promocja tylko przez dwa dni
Tutaj kluczowy jest termin. Akcja obowiązuje wyłącznie 29 i 30 września, dlatego osoby planujące większe zakupy nie mają wiele czasu.
Schab można zamrozić i przechowywać na później, dlatego tego rodzaju krótkie promocje mogą szczególnie zainteresować klientów robiących zapasy mięsa.
Oferta kończy się już we wtorek, 30 września. Przy zakupie trzeba pamiętać o zeskanowaniu karty lub aplikacji Moja Biedronka oraz o dziennym limicie dwóch opakowań.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.