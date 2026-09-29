Zaczęło się! Gigantyczna promocja w Biedronce. Drugie opakowanie za 1 zł. Klienci mogą ruszyć po zapasy

29 września 2026 15:15 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka rozpoczęła kolejną bardzo mocną promocję dla posiadaczy karty lub aplikacji Moja Biedronka. Tym razem sieć mocno przeceniła schab wieprzowy bez kości. Przy zakupie dwóch opakowań za drugie, tańsze, klient zapłaci zaledwie 1 zł za kilogram. Trzeba się jednak spieszyć – akcja trwa tylko do wtorku 30 września.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

szyld i logo sklepu Biedronka
Fot. Warszawa w Pigułce

Promocja rozpoczęła się w poniedziałek, 29 września, i obejmuje schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo Kraina Mięs.

Zobacz również:

Standardowa cena produktu wskazana w ofercie to 15,95 zł za kilogram. W ramach promocji posiadacze karty lub aplikacji Moja Biedronka, którzy kupią dwa opakowania, otrzymają drugie, tańsze opakowanie w cenie zaledwie 1 zł/kg.

Biedronka wprowadziła limit

Promocja jest bardzo atrakcyjna, ale sieć zabezpieczyła ją limitem. Dziennie można kupić maksymalnie dwa opakowania objęte akcją – jedno po regularnej cenie i jedno tańsze za 1 zł/kg.

Rabat naliczany jest na kartę lub aplikację Moja Biedronka. Oferta obowiązuje w sklepach bez lady tradycyjnej.

Przykładowo, jeśli oba opakowania ważą po kilogramie, za pierwsze klient zapłaci 15,95 zł, a za drugie tylko 1 zł. Łącznie daje to 16,95 zł za 2 kg mięsa, czyli średnio około 8,48 zł za kilogram.

Promocja tylko przez dwa dni

Tutaj kluczowy jest termin. Akcja obowiązuje wyłącznie 29 i 30 września, dlatego osoby planujące większe zakupy nie mają wiele czasu.

Zobacz również:

Schab można zamrozić i przechowywać na później, dlatego tego rodzaju krótkie promocje mogą szczególnie zainteresować klientów robiących zapasy mięsa.

Oferta kończy się już we wtorek, 30 września. Przy zakupie trzeba pamiętać o zeskanowaniu karty lub aplikacji Moja Biedronka oraz o dziennym limicie dwóch opakowań.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna