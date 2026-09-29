W środę rano ruszy nowa fala promocji. Te produkty Polacy kupują na zapas
Środa 30 września przyniesie kolejną zmianę na sklepowych półkach. Pojawią się nowe gazetki, a jednocześnie będzie to ostatni dzień części bardzo mocnych ofert w największych sieciach. W promocjach znalazły się produkty, które łatwo przechować i które często kupujemy po kilka sztuk: kawa, mleko, sery, mięso, warzywa i owoce. W niektórych przypadkach ceny zostały obniżone o połowę.
Koniec września zapowiada się wyjątkowo intensywnie dla osób polujących na promocje. W środę 30 września startuje m.in. zupełnie nowa tygodniowa gazetka POLOmarketu, która będzie obowiązywać do 6 października. Jednocześnie tego dnia kończy się część ofert Biedronki i Lidla.
To oznacza, że w środę klienci znajdą się w nietypowej sytuacji: w jednej sieci rozpoczną się nowe przeceny, a w innych będzie to ostatnia okazja, żeby skorzystać z promocji obowiązujących od początku tygodnia.
Od środy zupełnie nowa gazetka. Ponad 200 produktów
Jedną z sieci rozpoczynających nową akcję właśnie 30 września jest POLOmarket.
Nowa gazetka obowiązuje od środy 30 września do wtorku 6 października. W bazie ofert z tego wydania znajduje się ponad 200 produktów.
Już na pierwszych stronach pojawiają się produkty należące do najczęściej kupowanych kategorii.
Wśród nich znalazła się m.in. kawa mielona Jacobs Krönung 500 g. Są też mięso, wędliny, owoce i warzywa.
Mocno przecenione zostały również ziemniaki. W nowej gazetce kilogram kosztuje 0,99 zł zamiast 1,99 zł.
To właśnie produkty o długim terminie przydatności albo takie, które można przechowywać przez dłuższy czas, szczególnie sprzyjają większym zakupom.
W Lidlu środa będzie ostatnim dniem części dużych przecen
W Lidlu sytuacja wygląda inaczej. Główna oferta obowiązuje do 3 października, ale część bardzo mocnych promocji kończy się właśnie w środę 30 września.
Wśród nich znalazły się m.in.:
ogórki gruntowe – 3,99 zł/kg zamiast 7,99 zł, czyli 50 proc. taniej,
polskie gruszki Klapsa – 3,99 zł/kg zamiast 7,99 zł, czyli 50 proc. taniej,
winogrona ciemne – 5,99 zł/kg zamiast 9,99 zł,
oraz ser Gouda Pilos 300 g – 4,99 zł przy zakupie dwóch opakowań zamiast 9,99 zł.
W przypadku sera obniżka wynosi więc aż 50 procent.
Jest też promocja 2+2
Wśród ofert kończących się 30 września Lidl ma również świeże figi.
Przy wykorzystaniu aplikacji Lidl Plus działa mechanizm 2+2, a cena jednej sztuki w ofercie wynosi 0,99 zł wobec 1,99 zł ceny odniesienia wskazanej w gazetce.
Takie promocje z definicji skłaniają do włożenia do koszyka kilku sztuk jednocześnie, ponieważ dopiero większy zakup pozwala wykorzystać cały mechanizm rabatowy.
Biedronka: 30 września kończy się promocja na podstawowy produkt
Środa będzie również ostatnim dniem bardzo mocnej oferty Biedronki na mleko UHT Mleczna Dolina 3,2 proc.
Przy zakupie sześciu litrów i użyciu karty Moja Biedronka cena jednego opakowania wynosi 1,49 zł zamiast 2,29 zł. Oferta obowiązuje od 28 do 30 września.
Sześć litrów kosztuje więc:
6 × 1,49 zł = 8,94 zł.
I właśnie tutaj widać jeden z najważniejszych mechanizmów obecnych promocji. Żeby dostać najniższą cenę, klient nie kupuje jednego produktu – od razu wkłada do koszyka sześć opakowań.
Dino też kusi większymi zakupami
W Dino nadal obowiązują natomiast promocje, które wystartowały w poniedziałek i potrwają do soboty 3 października.
Jedną z najmocniejszych jest akcja 2+2 gratis na duże czekolady Milka 250–300 g. Przy zakupie czterech sztuk cena efektywna wynosi 9,99 zł za opakowanie wobec 19,99 zł ceny bez promocji.
Mocno przecenione są również jabłka.
Kilogram kosztuje 1,99 zł zamiast 4,49 zł, co według informacji Dino oznacza obniżkę o 55 proc.
Przy większych zakupach różnica szybko rośnie:
5 kg – 9,95 zł zamiast 22,45 zł,
10 kg – 19,90 zł zamiast 44,90 zł.
Przy dziesięciu kilogramach oszczędność wynosi więc 25 zł.
Środa może być dobrym dniem na większe zakupy
Warto jednak pamiętać, że określenie „nowa fala promocji” nie oznacza, że wszystkie sieci zmieniają gazetki dokładnie tego samego dnia.
30 września nowa tygodniowa gazetka startuje m.in. w POLOmarkecie. Biedronka i Lidl mają natomiast oferty rozpoczęte wcześniej, z których część właśnie w środę dobiega końca. Kolejnego dużego przetasowania można spodziewać się w czwartek, gdy tradycyjnie pojawiają się kolejne wydania części sieci.
Dla klientów efekt jest jednak podobny: środa będzie dniem, w którym jedne promocje dopiero się zaczną, a z innych będzie można skorzystać po raz ostatni.
Szczególnie warto sprawdzić ceny produktów, które można przechowywać dłużej. Mleko UHT, kawa czy produkty objęte mechanizmami wielosztukowymi należą do tych kategorii, przy których klienci często decydują się na większy zakup, jeśli cena jest wyraźnie niższa.
Przed podejściem do kasy trzeba jednak sprawdzić warunki. Część najniższych cen wymaga zakupu kilku sztuk, karty lojalnościowej albo aktywacji kuponu w aplikacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.