Wielka wyprzedaż w Biedronce. Bierzesz dwa produkty, za jeden nie płacisz. Tysiące artykułów w promocji

28 września 2026 07:44 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka ruszyła z dużą wyprzedażą kosmetyków. Mechanizm jest wyjątkowo prosty: przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją tańszy można otrzymać gratis. Produkty można dowolnie mieszać, a sieć informuje o tysiącach artykułów w promocji. Trzeba jednak wiedzieć, gdzie ich szukać – akcja nie obejmuje całego stałego asortymentu drogerii.

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Szyld Biedronki. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Fot. Warszawa w Pigułce

Końcówka września przynosi kolejną dużą akcję w Biedronce. Tym razem sieć nie promuje jednego konkretnego kosmetyku czy marki, lecz uruchamia „Wyprzedaż kosmetyków”.

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Na materiałach reklamowych Biedronka mocno eksponuje mechanizm:

1+1 gratis.

Oferta rozpoczęła się 28 września i potrwa do 10 października 2026 roku lub do wyczerpania zapasów.

Kupujesz dwa, tańszy dostajesz gratis

Zasada promocji jest prosta. Trzeba kupić minimum dwa produkty objęte wyprzedażą.

Wówczas tańszy produkt jest gratis.

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Co istotne, Biedronka pozwala dowolnie mieszać produkty uczestniczące w promocji. Nie trzeba więc koniecznie kupować dwóch identycznych kosmetyków.

Jeżeli przykładowo klient wybierze produkt za 40 zł oraz drugi za 30 zł, to właśnie tańszy z nich zostanie objęty rabatem.

Tysiące produktów w promocji

Skala akcji może zwracać uwagę. Biedronka reklamuje ją hasłem:

„Tysiące produktów w promocji!”

Na grafice promocyjnej widoczne są produkty różnych kategorii – między innymi kosmetyki do pielęgnacji, makijażu oraz perfumy. Pojawiają się też rozpoznawalne marki, takie jak Bielenda, Max Factor, Calvin Klein, Sensodyne czy Garnier.

Nie oznacza to jednak, że każdy produkt tych marek dostępny w Biedronce automatycznie bierze udział w promocji.

Jest bardzo ważny warunek

Tutaj trzeba uważać.

Promocja nie dotyczy stałego asortymentu.

Biedronka informuje, że akcją objęte są wyłącznie produkty znajdujące się na regałach wyprzedażowych oznaczonych pomarańczową etykietą „WYPRZEDAŻ KOSMETYKÓW”.

To właśnie oznaczenia na półkach pozwolą więc rozpoznać artykuły uczestniczące w akcji.

Dostępność konkretnych kosmetyków może różnić się pomiędzy sklepami i zależy od zapasów.

Rabat zostanie rozłożony na paragonie

Jest jeszcze jeden szczegół techniczny.

Biedronka zaznacza, że rabat odpowiadający wartości tańszego produktu zostanie proporcjonalnie rozłożony na wszystkie produkty promocyjne na paragonie.

Dlatego na rachunku niekoniecznie zobaczymy po prostu jedną pozycję wycenioną na 0 zł. Liczy się łączna wartość naliczonego rabatu.

Wyprzedaż potrwa do 10 października, ale jest haczyk

Formalnie promocja obowiązuje od 28 września do 10 października 2026 roku.

Sieć zastrzega jednak, że akcja trwa do wyczerpania zapasów.

W przypadku wyprzedaży ma to szczególne znaczenie, ponieważ dostępność poszczególnych produktów może szybko się zmieniać. Jeden sklep może mieć zupełnie inny wybór niż drugi.

Biedronka daje więc klientom niemal dwa tygodnie na zakupy, ale najbardziej atrakcyjne produkty mogą zniknąć z regałów znacznie wcześniej.

Dla osób planujących zakup kosmetyków najważniejsze są trzy rzeczy: trzeba znaleźć specjalnie oznaczony regał wyprzedażowy, wybrać minimum dwa produkty objęte akcją, a wtedy tańszy z nich otrzymuje się gratis w ramach mechanizmu promocyjnego.

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