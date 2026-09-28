Wielka wyprzedaż w Biedronce. Bierzesz dwa produkty, za jeden nie płacisz. Tysiące artykułów w promocji
Biedronka ruszyła z dużą wyprzedażą kosmetyków. Mechanizm jest wyjątkowo prosty: przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją tańszy można otrzymać gratis. Produkty można dowolnie mieszać, a sieć informuje o tysiącach artykułów w promocji. Trzeba jednak wiedzieć, gdzie ich szukać – akcja nie obejmuje całego stałego asortymentu drogerii.
Końcówka września przynosi kolejną dużą akcję w Biedronce. Tym razem sieć nie promuje jednego konkretnego kosmetyku czy marki, lecz uruchamia „Wyprzedaż kosmetyków”.
Na materiałach reklamowych Biedronka mocno eksponuje mechanizm:
1+1 gratis.
Oferta rozpoczęła się 28 września i potrwa do 10 października 2026 roku lub do wyczerpania zapasów.
Kupujesz dwa, tańszy dostajesz gratis
Zasada promocji jest prosta. Trzeba kupić minimum dwa produkty objęte wyprzedażą.
Wówczas tańszy produkt jest gratis.
Co istotne, Biedronka pozwala dowolnie mieszać produkty uczestniczące w promocji. Nie trzeba więc koniecznie kupować dwóch identycznych kosmetyków.
Jeżeli przykładowo klient wybierze produkt za 40 zł oraz drugi za 30 zł, to właśnie tańszy z nich zostanie objęty rabatem.
Tysiące produktów w promocji
Skala akcji może zwracać uwagę. Biedronka reklamuje ją hasłem:
„Tysiące produktów w promocji!”
Na grafice promocyjnej widoczne są produkty różnych kategorii – między innymi kosmetyki do pielęgnacji, makijażu oraz perfumy. Pojawiają się też rozpoznawalne marki, takie jak Bielenda, Max Factor, Calvin Klein, Sensodyne czy Garnier.
Nie oznacza to jednak, że każdy produkt tych marek dostępny w Biedronce automatycznie bierze udział w promocji.
Jest bardzo ważny warunek
Tutaj trzeba uważać.
Promocja nie dotyczy stałego asortymentu.
Biedronka informuje, że akcją objęte są wyłącznie produkty znajdujące się na regałach wyprzedażowych oznaczonych pomarańczową etykietą „WYPRZEDAŻ KOSMETYKÓW”.
To właśnie oznaczenia na półkach pozwolą więc rozpoznać artykuły uczestniczące w akcji.
Dostępność konkretnych kosmetyków może różnić się pomiędzy sklepami i zależy od zapasów.
Rabat zostanie rozłożony na paragonie
Jest jeszcze jeden szczegół techniczny.
Biedronka zaznacza, że rabat odpowiadający wartości tańszego produktu zostanie proporcjonalnie rozłożony na wszystkie produkty promocyjne na paragonie.
Dlatego na rachunku niekoniecznie zobaczymy po prostu jedną pozycję wycenioną na 0 zł. Liczy się łączna wartość naliczonego rabatu.
Wyprzedaż potrwa do 10 października, ale jest haczyk
Formalnie promocja obowiązuje od 28 września do 10 października 2026 roku.
Sieć zastrzega jednak, że akcja trwa do wyczerpania zapasów.
W przypadku wyprzedaży ma to szczególne znaczenie, ponieważ dostępność poszczególnych produktów może szybko się zmieniać. Jeden sklep może mieć zupełnie inny wybór niż drugi.
Biedronka daje więc klientom niemal dwa tygodnie na zakupy, ale najbardziej atrakcyjne produkty mogą zniknąć z regałów znacznie wcześniej.
Dla osób planujących zakup kosmetyków najważniejsze są trzy rzeczy: trzeba znaleźć specjalnie oznaczony regał wyprzedażowy, wybrać minimum dwa produkty objęte akcją, a wtedy tańszy z nich otrzymuje się gratis w ramach mechanizmu promocyjnego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.