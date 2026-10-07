Wielka wyprzedaż w Pepco. Zrób zakupy nawet za pół ceny. Warto zajrzeć do sklepów
Początek roku szkolnego już dawno za nami, ale właśnie dlatego można teraz trafić na bardzo dobre okazje. W sklepach Pepco pojawiły się przeceny artykułów szkolnych, a wybrane plecaki i elementy wyprawki można znaleźć nawet za około połowę wcześniejszej ceny. To dobry moment, żeby uzupełnić rzeczy, które po pierwszych tygodniach szkoły zdążyły się już zużyć, albo kupić zapas na później.
Pepco nadal ma bardzo rozbudowany dział szkolny. Na oficjalnej stronie sieci widnieje obecnie 187 produktów w kategorii artykułów szkolnych i biurowych, obejmującej m.in. zeszyty, przybory do pisania i kolorowania oraz inne akcesoria.
Jednocześnie w sklepach można trafić na wyprzedaż końcówek kolekcji szkolnej. Szczególnie atrakcyjnie wyglądają przecenione plecaki — w części placówek ich ceny zostały obniżone nawet mniej więcej o połowę.
Plecaki za pół ceny. Warto sprawdzić swój sklep
To właśnie plecaki mogą być jednym z najciekawszych powodów, żeby zajrzeć teraz do Pepco. Sieć ma w stałej ofercie modele dziecięce i młodzieżowe z popularnymi motywami. Na stronie Pepco widoczne są obecnie m.in. plecaki FC Barcelona za 45 zł, Hello Kitty za 40 zł czy plecak z kapibarą za 30 zł.
Przy wyprzedaży szkolnych końcówek można jednak znaleźć produkty przecenione znacznie mocniej. Dostępność i wysokość obniżki mogą różnić się między sklepami, dlatego nie każdy model będzie dostępny w każdym punkcie.
To istotne: nie należy traktować przeceny jako jednej ogólnopolskiej ceny wszystkich plecaków Pepco. Wyprzedaż dotyczy wybranych produktów i zapasów znajdujących się w konkretnych sklepach.
Nie tylko plecaki. Tanie zeszyty, długopisy i przybory
Warto również przejrzeć półki z drobniejszymi artykułami. Oficjalna oferta Pepco pokazuje, jak niskie są ceny części podstawowych przyborów: ołówki HB kosztują od 1,50 zł, zeszyty A5 od 2–4 zł, zeszyty A4 od 5 zł, zestaw zakreślaczy 5 zł, klej w sztyfcie w dwupaku 3 zł, a blok rysunkowy A4 2 zł.
Pepco ma też specjalną kategorię szkolnych produktów do 10 zł, w której znajduje się ponad sto artykułów.
Październik może być dobrym momentem na uzupełnienie wyprawki
To może być szczególnie opłacalne dla rodziców, którzy wiedzą już, czego faktycznie brakuje dziecku po pierwszym miesiącu nauki. We wrześniu wyprawkę często kupuje się w pośpiechu, natomiast w październiku sklepy zaczynają zwalniać miejsce dla kolejnych sezonowych kolekcji.
Jeżeli więc potrzebny jest drugi plecak, piórnik, zeszyty, przybory plastyczne albo zapas artykułów papierniczych, warto przy okazji zajrzeć do najbliższego Pepco i sprawdzić półki z przecenami.
Trzeba tylko pamiętać, że oferta i dostępność produktów mogą różnić się w poszczególnych sklepach, a Pepco zastrzega, że część asortymentu jest dostępna jedynie w wybranych placówkach i do wyczerpania zapasów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.