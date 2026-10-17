Wielki mit dyskontów obalony! Biedronka i Lidl poza podium, jedna sieć nokautuje rywali od pół roku
Wojna cenowa na billboardy, SMS-y i gazetkowe promocje między dwoma gigantami dyskontowymi okazała się dla klientów wielką iluzją. Zestawienie półrocznych raportów cenowych agencji ASM SFA z okresu od marca do sierpnia 2026 roku przynosi sensacyjne rozstrzygnięcia: ani Biedronka, ani Lidl ani razu nie zdołały przebić się do pierwszej trójki najtańszych sklepów w Polsce! Bezwzględnym liderem okazał się francuski hipermarket, który wygrał zestawienie w każdym analizowanym miesiącu. Sprawdź, gdzie zakupy kosztują najmniej i ile przepłacasz w popularnych dyskontach!
Półroczny test 13 sieci handlowych. Dlaczego Biedronka i Lidl wylądowały poza podium?
Polscy konsumenci od miesięcy bombardowani są przekazami o rzekomo najtańszych zakupach w dwóch wiodących dyskontach. Twarde dane rynkowe instytutu ASM SFA, badającego regularnie koszyk 40 wiodących produktów markowych w 13 największych sieciach, brutalnie weryfikują ten marketingowy przekaz. W zestawieniu obejmującym okres od marca do sierpnia 2026 roku ani Biedronka, ani Lidl ani razu nie zdołały stanąć na podium najniższych cen.
Biedronka najwyższą lokatę zanotowała w marcu, zajmując zaledwie 4. miejsce. Z kolei w przypadku Lidla szczytem możliwości okazała się 7. pozycja (odnotowana w kwietniu, lipcu i sierpniu). Co ciekawe, obu gigantów wyprzedziła m.in. polska sieć Dino, która w marcu wywalczyła 3. lokatę z koszykiem wartym 325,15 zł. Dla porównania średnia półroczna cena badanego zestawu wyniosła 331,99 zł w Biedronce oraz 335,03 zł w Lidlu. Choć sięganie po tanie marki własne może zmienić ostateczny rachunek, oficjalny koszyk markowych produktów dowodzi, że codzienne zakupy w dyskontach wcale nie należą do najtańszych na rynku.
Żelazna dominacja Auchan i triumf formatu Cash & Carry
Niekwestionowanym królem niskich cen na polskim rynku pozostaje sieć Auchan, która zwyciężyła we wszystkich sześciu analizowanych miesiącach. Francuski hipermarket zaoferował średni koszt koszyka na poziomie 286,79 zł, deklasując resztę stawki i demonstrując niespotykaną regularność cenową. Żaden z pozostałych 12 konkurentów ani razu nie zdołał zepchnąć lidera z najwyższego stopnia podium.
Kolejne miejsca w rankingu regularności zdominowały hurtownie formatu Cash & Carry. Makro meldowało się w TOP 3 we wszystkich sześciu miesiącach (aż pięciokrotnie zajmując 2. miejsce ze średnią ok. 308 zł), a Selgros wchodził na podium cztery razy (średnia 314,00 zł). Na dole tabeli dochodziło z kolei do potężnych przetasowań – Selgros zaliczył spektakularny awans z 11. pozycji w marcu na 3. w kwietniu, podczas gdy POLOmarket po skoku na 5. lokatę w lipcu, w sierpniu runął z powrotem na 12. miejsce.
Średni koszt koszyka zakupowego w sieciach handlowych (marzec–sierpień 2026)
Poniższa tabela przedstawia regularność oraz średnie ceny zestawu 40 produktów w poszczególnych sklepach:
|Sieć handlowa
|Obecność w TOP 3
|Średnia cena koszyka
|Auchan
|6 z 6 miesięcy
|286,79 zł
|Makro Cash & Carry
|6 z 6 miesięcy
|ok. 308,00 zł
|Selgros Cash & Carry
|4 z 6 miesięcy
|314,00 zł
|Dino
|1 z 6 miesięcy
|325,15 zł
|Intermarché
|1 z 6 miesięcy
|327,78 zł
|E.Leclerc
|0 z 6 miesięcy
|329,71 zł
|Biedronka
|0 z 6 miesięcy
|331,99 zł
|Kaufland
|0 z 6 miesięcy
|333,92 zł
|Lidl
|0 z 6 miesięcy
|335,03 zł
|Carrefour
|0 z 6 miesięcy
|337,05 zł
|Netto
|0 z 6 miesięcy
|342,19 zł
|POLOmarket
|0 z 6 miesięcy
|345,64 zł
|ALDI
|0 z 6 miesięcy
|346,86 zł
Rekordowy sierpień: ponad 72 złote przepaści na jednym paragonie
Analiza wydatków w ujęciu długoterminowym obnaża gigantyczną różnicę w drenażu domowych portfeli. Najdroższą siecią w półrocznym zestawieniu okazało się ALDI ze średnią 346,86 zł, co daje aż 60,07 zł różnicy na pojedynczym koszyku w stosunku do Auchan. Kupując stały zestaw produktów raz w miesiącu od marca do sierpnia, w Auchan wydano łącznie 1720,75 zł, podczas gdy w ALDI ten sam towar kosztował 2081,15 zł – w kieszeni klienta zostaje aż 360,40 zł.
Prawdziwy nokaut cenowy przyniósł jednak sierpień 2026 roku. W tym pojedynczym miesiącu różnica między najtańszym Auchan (266,48 zł) a najdroższym Netto (338,81 zł) wyniosła rekordowe 72,33 zł na jednym paragonie. Eksperci przypominają jednak, by przy planowaniu zakupów kalkulować także koszty dojazdu do oddalonych hipermarketów oraz zwracać uwagę na warunki wielosztuk w aplikacjach mobilnych.
Najważniejsze wnioski z raportu koszyka zakupowego
Zobacz podsumowanie kluczowych faktów z półrocznego badania rynku:
- Auchan absolutnym liderem – 1. miejsce we wszystkich 6 miesiącach ze średnią ceną 286,79 zł.
- Biedronka i Lidl poza TOP 3 – najpopularniejsze dyskonty ani razu nie weszły na podium cenowe.
- Sukces formatu hurtowego – Makro i Selgros zajęły wysokie lokaty tuż za liderem zestawienia.
- Dino tańsze od gigantów – średnia 325,15 zł i 3. miejsce polskiej sieci w marcowym notowaniu.
- Rekordowa przepaść w sierpniu – aż 72,33 zł różnicy na identycznym zestawie towarów między Auchan a Netto.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.