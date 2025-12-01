Wielki powrót do Modlina! Wizz Air odpala lawinę nowych połączeń i zmienia układ sił na mazowieckim niebie
Po 13 latach przerwy stało się — Wizz Air ponownie lata z Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, otwierając zupełnie nowy rozdział dla pasażerów z Mazowsza. 1 grudnia węgierski przewoźnik uruchomił pierwsze trzy połączenia: do Aten, Barcelony i Bergen, a to dopiero początek ogromnej ekspansji.
Nowa siatka połączeń. 11 tras i pół miliona miejsc
Wraz ze zbazowaniem dwóch Airbusów w Modlinie, Wizz Air zapowiada aż jedenaście premierowych kierunków, oferując blisko 500 tysięcy miejsc i tworząc około 700 nowych miejsc pracy w regionie.
Loty do Aten i Barcelony będą realizowane 4 razy w tygodniu, natomiast do norweskiego Bergen — zarówno zimą, jak i latem — według zmienionej częstotliwości dopasowanej do sezonu.
Grudzień pełen startów. Kolejne trasy ruszają jedna po drugiej
Już 2 grudnia pasazerowie polecą do:
-
Kiszyniowa,
-
Bergamo,
-
Pafos.
W połowie miesiąca dojdą kolejne nowości:
-
Sofia i Malta — od 15 grudnia,
-
Palermo i Brindisi — od 16 grudnia.
To jednak nie koniec. 31 marca 2026 wystartują loty na Sardynię, do Alghero, co będzie ostatnią z zapowiedzianych tras w tej turze ekspansji.
Modlin odżywa. Wizz Air zostaje tu na długo
Powrót węgierskiego przewoźnika to ogromny impuls dla lotniska, które od lat walczy o rozbudowę i nowych partnerów. Choć Wizz Air nie opuszcza Lotniska Chopina, to ograniczona dostępność slotów w stolicy sprawia, że Modlin staje się naturalnym centrum rozwoju tanich połączeń.
Flota, która napędza ekspansję
Wizz Air dysponuje obecnie 250 samolotami, głównie z rodzin A320 i A321neo. Do 2026 roku przewoźnik ma odebrać kolejne ponad 270 maszyn, co czyni go jedną z najszybciej rozwijających się linii lotniczych na świecie.
Nie tylko Wizz Air. Modlin przeżywa złoty czas
Dobre wieści płyną też z innych kierunków:
-
20 grudnia Air Arabia uruchomi codzienne loty między Szardżą a Modlinem, obsługiwane Airbusami A320.
-
Ryanair rozwija ofertę po podpisaniu nowej długoterminowej umowy. Do siatki wracają:
-
Birmingham — od 31 marca 2026,
-
Liverpool — od lutego,
-
a także nowy kierunek do Mediolanu-Malpensy.
-
Co to oznacza dla pasażerów?
-
więcej tanich połączeń,
-
większą konkurencję cenową,
-
nowe kierunki wakacyjne i city-breakowe,
-
rosnącą dostępność lotów z alternatywnego, tańszego lotniska.
Modlin wraca do gry z przytupem — a 2026 r. może być rekordowy pod względem ruchu pasażerskiego.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.