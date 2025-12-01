Wielki powrót do Modlina! Wizz Air odpala lawinę nowych połączeń i zmienia układ sił na mazowieckim niebie

1 grudnia 2025 11:50 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Po 13 latach przerwy stało się — Wizz Air ponownie lata z Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, otwierając zupełnie nowy rozdział dla pasażerów z Mazowsza. 1 grudnia węgierski przewoźnik uruchomił pierwsze trzy połączenia: do Aten, Barcelony i Bergen, a to dopiero początek ogromnej ekspansji.

Fot. Warszawa w Pigułce

Nowa siatka połączeń. 11 tras i pół miliona miejsc

Wraz ze zbazowaniem dwóch Airbusów w Modlinie, Wizz Air zapowiada aż jedenaście premierowych kierunków, oferując blisko 500 tysięcy miejsc i tworząc około 700 nowych miejsc pracy w regionie.

Loty do Aten i Barcelony będą realizowane 4 razy w tygodniu, natomiast do norweskiego Bergen — zarówno zimą, jak i latem — według zmienionej częstotliwości dopasowanej do sezonu.

Grudzień pełen startów. Kolejne trasy ruszają jedna po drugiej

Już 2 grudnia pasazerowie polecą do:

  • Kiszyniowa,

  • Bergamo,

  • Pafos.

W połowie miesiąca dojdą kolejne nowości:

  • Sofia i Malta — od 15 grudnia,

  • Palermo i Brindisi — od 16 grudnia.

To jednak nie koniec. 31 marca 2026 wystartują loty na Sardynię, do Alghero, co będzie ostatnią z zapowiedzianych tras w tej turze ekspansji.

Modlin odżywa. Wizz Air zostaje tu na długo

Powrót węgierskiego przewoźnika to ogromny impuls dla lotniska, które od lat walczy o rozbudowę i nowych partnerów. Choć Wizz Air nie opuszcza Lotniska Chopina, to ograniczona dostępność slotów w stolicy sprawia, że Modlin staje się naturalnym centrum rozwoju tanich połączeń.

Flota, która napędza ekspansję

Wizz Air dysponuje obecnie 250 samolotami, głównie z rodzin A320 i A321neo. Do 2026 roku przewoźnik ma odebrać kolejne ponad 270 maszyn, co czyni go jedną z najszybciej rozwijających się linii lotniczych na świecie.

Nie tylko Wizz Air. Modlin przeżywa złoty czas

Dobre wieści płyną też z innych kierunków:

  • 20 grudnia Air Arabia uruchomi codzienne loty między Szardżą a Modlinem, obsługiwane Airbusami A320.

  • Ryanair rozwija ofertę po podpisaniu nowej długoterminowej umowy. Do siatki wracają:

    • Birmingham — od 31 marca 2026,

    • Liverpool — od lutego,

    • a także nowy kierunek do Mediolanu-Malpensy.

Co to oznacza dla pasażerów?

  • więcej tanich połączeń,

  • większą konkurencję cenową,

  • nowe kierunki wakacyjne i city-breakowe,

  • rosnącą dostępność lotów z alternatywnego, tańszego lotniska.

Modlin wraca do gry z przytupem — a 2026 r. może być rekordowy pod względem ruchu pasażerskiego.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl