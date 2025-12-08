Wielki test alarmowy w całym Mazowszu. Sprawdź, czy dotyczy Twojej miejscowości
Od 15 do 18 grudnia 2025 roku na terenie województwa mazowieckiego usłyszysz syreny alarmowe. Ale to tylko test. Nie oznaczają one żadnego zagrożenia. Mazowiecki urząd wojewódzki przeprowadza ćwiczenia „Syrena-25”, które mają sprawdzić system ostrzegania i przygotowanie służb.
Kiedy i gdzie włączy się alarm?
Syreny mogą zawyć w dowolnym momencie między 8:00 a 15:00, w dniach 15–18 grudnia (poniedziałek–czwartek). Dotyczy to całego województwa mazowieckiego, w tym Warszawy i okolic.
Zgodnie z informacją opublikowaną przez Rzecznika Prasowego Praga-Południe, alarm będzie trwał 1 minutę – to charakterystyczny, ciągły dźwięk. Może pojawić się więcej niż raz, ponieważ ćwiczenie obejmuje zarówno uruchomienie, jak i odwołanie alarmu.
Co to znaczy dla mieszkańców?
Nie musisz nic robić.
Nie ma realnego zagrożenia.
Nie dzwoń na 112 – to tylko test.
Celem jest sprawdzenie sprawności systemów ostrzegania oraz reakcji służb i urzędów. To część ogólnopolskiego ćwiczenia „Syrena-25”, które doskonali procedury zarządzania kryzysowego.
Dlaczego to ważne?
Systemy alarmowe ratują życie. Ale tylko wtedy, gdy działają sprawnie. Dlatego testy są niezbędne — pozwalają wykryć usterki, przetestować reakcje operatorów i służb, a także przypomnieć obywatelom, jak brzmi prawdziwy sygnał ostrzegawczy.
Tym razem to tylko ćwiczenia. Ale w sytuacji realnego zagrożenia — od powodzi po incydent militarny — właśnie syreny mogą być pierwszym ostrzeżeniem.
Jak rozpoznać sygnały alarmowe?
-
Dźwięk ciągły, 1 minuta – ogłoszenie alarmu
-
Dźwięk przerywany, 3 razy po 10 sekund – odwołanie alarmu
-
Brak komunikatów głosowych – w tym ćwiczeniu to tylko sygnały dźwiękowe
W razie prawdziwego zagrożenia komunikaty są uzupełniane przez radio, internet, aplikacje ostrzegawcze (np. RSO) oraz służby terenowe.
Co to oznacza dla Ciebie?
Zachowaj spokój. Nie musisz przerywać pracy, szkoły ani codziennych obowiązków. Ale to dobry moment, by przypomnieć sobie:
– Co oznacza dźwięk syreny?
– Czy masz plan awaryjny dla rodziny?
– Czy Twoi bliscy wiedzą, jak się zachować?
To tylko test. Ale reakcja — może być prawdziwa.
Bądźmy świadomi. I gotowi — na wszelki wypadek.
