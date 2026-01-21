Wielkie poszukiwania 12-latka w Warszawie i okolicach. Policja i psy tropiące w akcji

[AKTUALIZACJA]. CHŁOPIEC ODNALAZŁ SIĘ CAŁY I ZDROWY. Dziękujemy za pomoc w poszukiwaniach.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego poszukiwali 12-latka, który dzisiaj około 8.30 wyszedł z domu, nie powrócił i nie nawiązał kontaktu z rodziną.

W poszukiwania małoletniego byli zaangażowani policjanci z komendy w Starych Babicach, policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji, przewodnik psa służbowego oraz strażacy.

Autor: podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja

