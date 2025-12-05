Wielkie powroty. Polacy już nie chcą tam być. Skala niespotykana do dziś
W ciągu ostatnich 12 miesięcy do Polski wróciło około 25 tysięcy obywateli, którzy wcześniej mieszkali w Wielkiej Brytanii. To trzy razy więcej niż liczba osób, które w tym samym czasie zdecydowały się na wyjazd na Wyspy. Zmieniają się trendy emigracyjne i wpływają na polski rynek pracy oraz sytuację demograficzną.
Co się dokładnie zmienia
Dane z drugiej połowy 2024 i początku 2025 r. wskazują na wyraźne odwrócenie dotychczasowej tendencji wyjazdowej. Polacy coraz częściej rezygnują z życia w Wielkiej Brytanii. Jednocześnie do tego kraju przyjeżdża około 900 tysięcy imigrantów rocznie, głównie spoza Unii Europejskiej, co znacząco wpływa na lokalne warunki zatrudnienia i życia.
Kogo to dotyczy i na jakich zasadach
• Dotyczy to Polaków pracujących za granicą, szczególnie w Wielkiej Brytanii, którzy rozważają powrót z powodów ekonomicznych i społecznych.
• Zjawisko jest widoczne najczęściej u osób młodych, rodzin z dziećmi oraz pracowników, którzy widzą poprawę warunków płacowych w Polsce.
• Rosnące różnice między dostępem do rynku pracy dla obywateli Unii i spoza Unii sprawiają, że Polakom trudniej utrzymać dotychczasowe pozycje zawodowe na Wyspach.
Fakty i powody decyzji o powrocie
• Wzrost wynagrodzeń w Polsce w 2024 i 2025 r.
• Silny rynek pracy w dużych miastach.
• Rosnące koszty życia i konkurencja imigracyjna w Wielkiej Brytanii.
• Rosnąca liczba imigrantów spoza UE, która wpływa na warunki zatrudnienia.
• Chęć powrotu do rodziny oraz stabilniejsze warunki życia w Polsce.
Terminy i skala zjawiska
• Trend powrotów nasilił się od połowy 2024 r.
• W skali roku z Wielkiej Brytanii wraca ok. 25 tysięcy Polaków.
• Liczba nowych emigrantów na Wyspy spadła kilkukrotnie w porównaniu z poprzednimi latami.
Co zrobić teraz
• Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii powinni przeanalizować lokalny rynek pracy i swoje możliwości po powrocie.
• Warto sprawdzić oferty pracy w Polsce, zwłaszcza w sektorach z wysokim zapotrzebowaniem.
• Rodziny planujące powrót mogą skorzystać z lokalnych programów wsparcia, w tym dopłat mieszkaniowych lub świadczeń rodzinnych.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeżeli Twoi bliscy lub znajomi przebywają na emigracji, ten trend może dotyczyć także ich. Powroty zwiększają konkurencję na polskim rynku pracy, ale jednocześnie wzmacniają rozwój gospodarczy i stabilność demograficzną kraju. Coraz więcej osób ocenia, że życie w Polsce staje się korzystniejsze finansowo niż na Wyspach, co może wpłynąć także na Twoje decyzje zawodowe i rodzinne.
Zjawisko powrotów z emigracji rośnie i wpływa na sytuację demograficzną i gospodarczą w Polsce. Warto obserwować kolejne dane i decyzje rządu dotyczące rynku pracy i wsparcia dla osób wracających do kraju. Jeśli chcesz, przygotuję też temat uzupełniający o tym, jakie zawody najbardziej zyskują na powrotach emigrantów.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.