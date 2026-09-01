Wielkie promocje w Biedronce. Klienci ruszyli po przeceny, niektóre produkty można brać całymi pakietami
Początek września w Biedronce przynosi kolejną serię mocnych promocji. Tym razem sieć przeceniła produkty, które regularnie trafiają do dużych rodzinnych zakupów. Jest ser żółty niemal o połowę taniej, łosoś w obniżonej cenie, a do tego jajka z drugim opakowaniem 50 proc. taniej oraz wędliny w akcji 2+1 gratis. Przy takich ofertach klienci mogą wkładać do koszyków po kilka opakowań naraz, szczególnie że część promocji obowiązuje tylko przez krótki czas.
Najmocniejsze akcje rozpoczęły się 1 września. Warto jednak uważać na daty i limity, ponieważ poszczególne produkty są objęte różnymi zasadami.
Kilogram sera za 14,99 zł
Jedną z najmocniejszych cen w aktualnej ofercie przygotowano na ser żółty.
Kilogramowe opakowanie sera Gouda Światowid kosztuje z kartą lub aplikacją Moja Biedronka 14,99 zł. Sieć informuje, że oznacza to obniżkę o 49 proc. Cena regularna wskazana w ofercie wynosi 29,89 zł.
Promocja obowiązuje 1 i 2 września, ale zastosowano dzienny limit – maksymalnie trzy sztuki na kartę Moja Biedronka.
Przy wykorzystaniu całego limitu klient może więc kupić 3 kg sera za 44,97 zł.
Łosoś również mocno przeceniony
Do koszyków może trafiać również łosoś.
Porcja rodzinna filetu z łososia atlantyckiego Marinero została przeceniona o 21 proc. Cena promocyjna wynosi 5,49 zł za 100 gramów.
Dla porównania w materiale promocyjnym wskazano wcześniejszą cenę 6,99 zł za 100 gramów.
W przypadku większego opakowania różnica zaczyna być wyraźna. Przy kilogramie produktu oznacza to około 54,90 zł zamiast 69,90 zł, czyli około 15 zł oszczędności.
Wszystkie jajka Moja Kurka. Drugie opakowanie 50 proc. taniej
Kolejna akcja może zainteresować klientów robiących większe zakupy dla całej rodziny.
Od 1 do 5 września promocją objęte są wszystkie jaja ściółkowe marki Moja Kurka.
Mechanizm jest prosty – drugi tańszy produkt kosztuje o 50 proc. mniej.
To oferta, przy której najbardziej opłaca się dobierać opakowania w zbliżonej cenie. Jeżeli klient wybierze dwa identyczne produkty, jedno z nich otrzyma za połowę standardowej ceny.
Wędliny 2+1 gratis. Można mieszać produkty
Jeszcze mocniej wygląda promocja przygotowana na wędliny paczkowane Kraina Wędlin.
Obowiązuje mechanizm 2+1 gratis. Co ważne, produkty można mieszać.
W praktyce przy zakupie trzech produktów objętych akcją najtańszy z nich zostanie naliczony jako gratis.
Promocja obejmuje wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin Na Co Dzień. W materiałach sieci widoczne są między innymi szynki, polędwice i schaby.
Trzeba jednak pamiętać o limicie. Dziennie można kupić maksymalnie dziewięć sztuk w ramach promocji, z czego maksymalnie trzy będą gratis. Do skorzystania z akcji potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.
Przy takich promocjach koszyki szybko się zapełniają
Początek roku szkolnego dla wielu gospodarstw domowych oznacza powrót do regularnych, większych zakupów. Ser, jajka, wędliny czy ryby należą do produktów, które można wykorzystać zarówno do śniadań, jak i przygotowywania posiłków do szkoły i pracy.
Dlatego promocje obejmujące całe opakowania i akcje wielosztukowe mogą zachęcać do kupowania większych ilości.
Szczególnie mocno wygląda połączenie sera Gouda za 14,99 zł za kilogram, jajek z drugim opakowaniem 50 proc. taniej oraz wędlin 2+1 gratis.
Trzeba patrzeć na limity i daty
Przed włożeniem większej liczby produktów do koszyka warto jednak przeczytać warunki konkretnej promocji. Część ofert wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka, a sieć stosuje dzienne limity zakupów.
Różnią się również terminy. Ser Gouda w promocyjnej cenie dostępny jest 1 i 2 września, natomiast akcja na jajka została zaplanowana od 1 do 5 września.
Przy produktach oferowanych w mechanizmie „gratis” znaczenie ma również to, który produkt jest najtańszy. To właśnie on jest najczęściej objęty największą obniżką.
Jedno jest pewne: Biedronka rozpoczęła wrzesień bardzo agresywną walką o klientów. Przy produktach kupowanych na co dzień oszczędności mogą wynieść od kilku do kilkudziesięciu złotych podczas jednych większych zakupów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.