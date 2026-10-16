Wielkie promocje w Lidlu do soboty! Ceny spadły nawet o 44 procent, a kolejne produkty można dostać gratis
Lidl przygotował kolejną serię dużych obniżek. Od czwartku 15 października klienci mogą korzystać z promocji na popularne produkty spożywcze. Ceny polskich jabłek spadły niemal o połowę, a dodatkowo sieć uruchomiła akcje „1+1 gratis” na produkty, które często trafiają do domowych koszyków. Trzeba jednak uważać na warunki. Część rabatów wymaga aplikacji Lidl Plus, a oferty zakończą się już w sobotę 17 października.
W sklepach Lidl trwa kolejna odsłona promocji skierowanych do osób szukających oszczędności podczas codziennych zakupów. Tym razem sieć postawiła na świeże owoce, które można wykorzystać zarówno do przygotowania śniadań, jak i deserów czy domowych wypieków.
Największa procentowa obniżka dotyczy polskich jabłek. Klienci mogą również skorzystać z ofert, w których drugi produkt otrzymują bez dodatkowej opłaty.
Polskie jabłka mocno przecenione. Kilogram za 2,49 zł
Jedną z najważniejszych propozycji jest obniżka ceny polskich czerwonych jabłek sprzedawanych luzem.
Do soboty 17 października kilogram owoców kosztuje 2,49 zł.
Przed promocją cena wynosiła 4,49 zł za kilogram. Oznacza to obniżkę o 2 zł, czyli około 44 procent.
Przy zakupie 3 kilogramów jabłek klient zapłaci 7,47 zł zamiast 13,47 zł.
Oszczędność wyniesie więc 6 zł.
Jabłka można wykorzystać do przygotowania szarlotki, kompotu, musów owocowych lub po prostu jako przekąskę.
W przypadku tej oferty na przedstawionym materiale promocyjnym nie wskazano konieczności aktywowania kuponu Lidl Plus.
Lidl rozdaje produkty gratis. Drugi za darmo
Kolejna promocja dotyczy kiwi Gold, sprzedawanego na sztuki.
Regularna cena jednego owocu wynosi 3,49 zł.
Dzięki akcji „1+1 gratis” przy zakupie dwóch sztuk klient zapłaci łącznie 3,49 zł.
Oznacza to, że średnia cena jednego kiwi spadnie do około 1,74 zł.
To rabat odpowiadający połowie standardowej wartości dwóch produktów.
W tym przypadku konieczne jest jednak aktywowanie odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Sieć wprowadziła również ograniczenie: maksymalnie trzy sztuki gratis na kupon.
Oznacza to możliwość zakupu sześciu owoców w ramach promocyjnego limitu, z których trzy będą bez dodatkowej opłaty.
Awokado za połowę ceny. Lidl uruchomił kolejną akcję
Na tym nie koniec okazji przygotowanych przez sieć.
Promocją „1+1 gratis” objęto także zielone awokado.
Cena pojedynczej sztuki poza promocją wynosi 5,99 zł.
Przy zakupie dwóch owoców i aktywowaniu kuponu Lidl Plus klient zapłaci 5,99 zł zamiast 11,98 zł.
W praktyce oznacza to średnią cenę około 2,99 zł za sztukę.
Również w tej ofercie obowiązuje limit trzech darmowych sztuk na kupon.
Klienci mogą więc kupić maksymalnie sześć owoców w ramach akcji, płacąc za trzy.
Awokado można wykorzystać do przygotowania past kanapkowych, sałatek, guacamole lub dodatków do śniadań.
Jest ważny warunek. Nie wszyscy otrzymają rabat
Osoby planujące zakupy powinny pamiętać, że oferty na kiwi Gold i zielone awokado nie są naliczane wyłącznie na podstawie liczby produktów w koszyku.
Aby skorzystać z promocji, trzeba wcześniej aktywować odpowiednie kupony w aplikacji Lidl Plus.
Następnie przy kasie należy zeskanować kartę Lidl Plus przypisaną do konta.
W przeciwnym razie klient może zapłacić standardową cenę.
Warto także zwrócić uwagę na limity zakupowe. W obu akcjach maksymalnie trzy owoce mogą zostać wydane gratis na kupon.
Przed zapłatą dobrze jest sprawdzić, czy rabaty zostały prawidłowo naliczone.
Tylko do soboty. Potem promocje się zakończą
Wszystkie trzy oferty przedstawione w gazetce obowiązują od 15 do 17 października 2026 roku.
Oznacza to, że sobota będzie ostatnim dniem zakupów na tych warunkach.
Promocje obejmują:
- Polskie czerwone jabłka luzem – 2,49 zł/kg zamiast 4,49 zł/kg.
- Kiwi Gold – drugie gratis, średnio około 1,74 zł za sztukę przy zakupie dwóch, z kuponem Lidl Plus.
- Zielone awokado – drugie gratis, średnio około 2,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch, z kuponem Lidl Plus.
W przypadku obu promocji „1+1 gratis” obowiązuje limit trzech darmowych owoców na kupon.
Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od sklepu i stanu zapasów.
Warto zaplanować zakupy przed weekendem
Październikowe oferty mogą zainteresować zarówno osoby przygotowujące większe zakupy dla rodziny, jak i klientów szukających pojedynczych okazji.
Największą obniżkę procentową na przedstawionej stronie gazetki mają polskie jabłka, jednak promocje na kiwi i awokado również pozwalają obniżyć koszt zakupów o połowę, jeśli klient kupuje odpowiednią liczbę owoców.
Przy zakupie większej ilości warto pamiętać o właściwym przechowywaniu produktów, aby uniknąć marnowania żywności.
Najważniejsza informacja: Lidl przecenił polskie jabłka o 44 procent i przygotował oferty „1+1 gratis” na kiwi Gold oraz awokado. Promocje trwają tylko do soboty 17 października. W przypadku kiwi i awokado wymagane są aktywne kupony Lidl Plus, a liczba darmowych owoców jest ograniczona.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.