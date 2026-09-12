Wielkie zmiany dla kierowców w Warszawie. Strefa płatnego parkowania znów urosła. To nie koniec
Kierowcy w Warszawie muszą uważać na nowe zasady parkowania. Od 7 września Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego obejmuje kolejne części stolicy – Odolany na Woli oraz rejon ulicy Międzynarodowej na Pradze-Południe. Na samych Odolanach uruchomiono 29 parkomatów. A miasto już zdecydowało o następnym rozszerzeniu SPPN w 2027 roku.
Zmiana jest szczególnie istotna dla osób, które od lat zostawiały samochody w tych rejonach bez konieczności wnoszenia opłaty. Od 7 września sytuacja wygląda inaczej. Oficjalny miejski serwis potwierdza, że SPPN została rozszerzona jednocześnie na fragmenty dwóch dzielnic – Woli i Pragi-Południe.
To właśnie tę zmianę zapowiadaliśmy wcześniej naszym czytelnikom.
Kierowcy na Odolanach muszą już płacić
Jednym z nowych obszarów są Odolany. To szybko rozwijająca się część Woli, gdzie w ostatnich latach powstało wiele nowych osiedli.
Z danych Zarządu Dróg Miejskich wynika, że rozszerzenie obejmuje tam obszar o powierzchni 3,86 km kw. Na 12 ulicach wyznaczono około 689 ogólnodostępnych miejsc postojowych. Do ich obsługi przygotowano 29 parkomatów – 11 przyjmuje zarówno karty, jak i bilon, natomiast 18 umożliwia płatność kartą.
Oznacza to, że kierowca przyzwyczajony do pozostawiania samochodu w tej części Warszawy bez opłat powinien teraz szczególnie uważnie sprawdzać oznakowanie.
Wielka zmiana również na Pradze-Południe
Drugi nowy fragment SPPN znajduje się po prawej stronie Wisły. Od 7 września płatne parkowanie rozszerzono na rejon ulicy Międzynarodowej na Pradze-Południe.
Zmiana ma znaczenie nie tylko dla mieszkańców, ale również osób dojeżdżających tutaj do pracy, szkół, punktów usługowych czy zostawiających samochód przed dalszą podróżą komunikacją miejską.
ZDM tłumaczy rozszerzanie strefy przede wszystkim potrzebą zwiększenia rotacji samochodów i poprawą dostępności miejsc parkingowych dla mieszkańców.
Mieszkańcy mogą korzystać z abonamentu
Osoby mieszkające na terenach objętych SPPN nie muszą za każdym razem płacić standardowych stawek godzinowych. Mogą ubiegać się o abonament mieszkańca.
ZDM przewiduje dwa jego rodzaje – rejonowy oraz obszarowy. Warunkiem uzyskania abonamentu jest m.in. zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie SPPN oraz spełnienie pozostałych wymagań określonych przez miasto. Wnioski dla mieszkańców nowych obszarów można było składać już od 7 sierpnia.
To jeszcze nie koniec. Następne dzielnice w 2027 roku
Najważniejsza wiadomość dla kierowców jest jednak taka, że wrześniowe rozszerzenie nie kończy zmian w Warszawie.
Rada Warszawy zdecydowała już o objęciu płatnym parkowaniem kolejnych terenów. Od połowy maja 2027 roku SPPN ma zostać rozszerzona o Służewiec na Mokotowie oraz Raków i północną część Okęcia we Włochach.
Warszawska strefa płatnego parkowania będzie więc obejmowała coraz większą część miasta.
Dla kierowców praktyczny wniosek jest prosty: nawet jeżeli przez lata parkowali w danym miejscu bezpłatnie, warto przed pozostawieniem samochodu sprawdzić znaki. Granice warszawskiej SPPN właśnie się zmieniły, a kolejna duża zmiana jest już zaplanowana.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.