Z ostatniej chwili! Alert RCB dla dwóch województw. Rosyjski atak na Ukrainę, w polskiej przestrzeni operuje lotnictwo

12 września 2026 15:02 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilny Alert RCB w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Ostrzeżenie skierowano do osób przebywających na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. RCB informuje, że sytuacja jest monitorowana, a w przestrzeni powietrznej Polski operuje polskie lotnictwo.

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Fot. Warszawa w Pigułce

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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało komunikat dotyczący sytuacji za wschodnią granicą Polski.

Treść rozesłanego ostrzeżenia brzmi:

„UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty.”

Alert został skierowany do odbiorców znajdujących się w województwie lubelskim i podkarpackim. Informację o jego uruchomieniu RCB podało również w swoich kanałach społecznościowych.

Polskie lotnictwo w przestrzeni powietrznej

Uruchamianie wojskowego lotnictwa w czasie rosyjskich ataków na Ukrainę jest elementem działań służących zabezpieczeniu polskiej przestrzeni powietrznej. W ostatnich dniach Dowództwo Operacyjne RSZ informowało przy podobnych sytuacjach również o postawieniu w gotowość naziemnych systemów obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego.

Sam komunikat RCB nie oznacza, że doszło do ataku na terytorium Polski. W opublikowanym ostrzeżeniu mowa jest o rosyjskim ataku na terenie Ukrainy i monitorowaniu sytuacji.

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RCB apeluje przede wszystkim o śledzenie kolejnych oficjalnych komunikatów.

Alert otrzymują mieszkańcy dwóch województw

Ostrzeżenie dotyczy Lubelszczyzny i Podkarpacia, czyli regionów położonych przy granicy z Ukrainą.

To nie pierwszy taki przypadek w ostatnich dniach. W związku z rosyjskimi uderzeniami na Ukrainę polskie służby kilkukrotnie podnosiły gotowość, uruchamiano wojskowe lotnictwo, a mieszkańcy wschodniej Polski otrzymywali Alerty RCB.

Podczas jednej z ostatnich takich operacji czasowo wstrzymywano również ruch cywilny na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie, aby zapewnić swobodę działania lotnictwu wojskowemu. Operacje zostały następnie wznowione.

RCB: śledź komunikaty

Osoby znajdujące się na terenie objętym ostrzeżeniem powinny przede wszystkim stosować się do poleceń służb oraz obserwować komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i Dowództwa Operacyjnego RSZ.

Alert RCB jest systemem wykorzystywanym w sytuacjach nadzwyczajnych. Wiadomości są przekazywane za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej osobom znajdującym się na wskazanym obszarze.

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