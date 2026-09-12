Z ostatniej chwili! Alert RCB dla dwóch województw. Rosyjski atak na Ukrainę, w polskiej przestrzeni operuje lotnictwo
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilny Alert RCB w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Ostrzeżenie skierowano do osób przebywających na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. RCB informuje, że sytuacja jest monitorowana, a w przestrzeni powietrznej Polski operuje polskie lotnictwo.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało komunikat dotyczący sytuacji za wschodnią granicą Polski.
Treść rozesłanego ostrzeżenia brzmi:
„UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty.”
Alert został skierowany do odbiorców znajdujących się w województwie lubelskim i podkarpackim. Informację o jego uruchomieniu RCB podało również w swoich kanałach społecznościowych.
Polskie lotnictwo w przestrzeni powietrznej
Uruchamianie wojskowego lotnictwa w czasie rosyjskich ataków na Ukrainę jest elementem działań służących zabezpieczeniu polskiej przestrzeni powietrznej. W ostatnich dniach Dowództwo Operacyjne RSZ informowało przy podobnych sytuacjach również o postawieniu w gotowość naziemnych systemów obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego.
Sam komunikat RCB nie oznacza, że doszło do ataku na terytorium Polski. W opublikowanym ostrzeżeniu mowa jest o rosyjskim ataku na terenie Ukrainy i monitorowaniu sytuacji.
RCB apeluje przede wszystkim o śledzenie kolejnych oficjalnych komunikatów.
Alert otrzymują mieszkańcy dwóch województw
Ostrzeżenie dotyczy Lubelszczyzny i Podkarpacia, czyli regionów położonych przy granicy z Ukrainą.
To nie pierwszy taki przypadek w ostatnich dniach. W związku z rosyjskimi uderzeniami na Ukrainę polskie służby kilkukrotnie podnosiły gotowość, uruchamiano wojskowe lotnictwo, a mieszkańcy wschodniej Polski otrzymywali Alerty RCB.
Podczas jednej z ostatnich takich operacji czasowo wstrzymywano również ruch cywilny na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie, aby zapewnić swobodę działania lotnictwu wojskowemu. Operacje zostały następnie wznowione.
RCB: śledź komunikaty
Osoby znajdujące się na terenie objętym ostrzeżeniem powinny przede wszystkim stosować się do poleceń służb oraz obserwować komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i Dowództwa Operacyjnego RSZ.
Alert RCB jest systemem wykorzystywanym w sytuacjach nadzwyczajnych. Wiadomości są przekazywane za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej osobom znajdującym się na wskazanym obszarze.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.