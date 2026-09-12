Biedronka odpaliła gigantyczną promocję na sobotę. Klienci biorą dwa, a za tańszy nie płacą
Biedronka przygotowała na sobotę 12 września jednodniową promocję na środki do prania. W akcji znalazły się wszystkie produkty marek Eden, Ultra, Kłębuszek i Oxy. Zasada jest prosta: przy zakupie dwóch produktów tańszy z nich jest gratis. Promocja obowiązuje jednak tylko z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i ma dzienny limit.
To jedna z tych akcji, przy których warto dokładnie przeczytać zasady przed podejściem do kasy. Biedronka objęła promocją 1+1 gratis wszystkie produkty do prania czterech marek: Eden, Ultra, Kłębuszek oraz Oxy.
Na grafice promocyjnej sieci widać m.in. płyny i kapsułki do prania oraz produkty przeznaczone do różnych rodzajów tkanin. Co ważne, sieć pozwala dowolnie mieszać produkty objęte akcją.
Bierzesz dwa, tańszy dostajesz gratis
Mechanizm promocji jest bardzo prosty. Klient wybiera dwa produkty uczestniczące w akcji, a tańszy z nich otrzymuje gratis.
Jeżeli oba mają tę samą cenę, oznacza to w praktyce obniżenie kosztu dwóch opakowań o połowę. Przy produktach o różnych cenach rabat odpowiada wartości tańszego artykułu.
Biedronka zaznacza przy tym, że rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie produkty promocyjne.
Promocja tylko w sobotę 12 września
Tu jest największe FOMO: oferta obowiązuje wyłącznie 12 września. Nie jest to więc standardowa promocja trwająca przez cały tydzień.
Aby z niej skorzystać, przy kasie trzeba użyć karty Moja Biedronka albo aplikacji sieci.
Obowiązuje również limit: maksymalnie dwa produkty dziennie, czyli jeden gratis, na jedną kartę Moja Biedronka.
To oznacza, że nie jest to promocja pozwalająca jednorazowo zrobić wielomiesięczny zapas z kilkunastu opakowań.
Środki do prania to produkty, które można kupić na zapas
Akcje na chemię gospodarczą mogą być szczególnie interesujące właśnie dlatego, że produkty takie jak kapsułki czy płyny do prania mają długi termin przydatności i są regularnie wykorzystywane w gospodarstwach domowych.
Przy mechanizmie 1+1 gratis najbardziej opłacalne może być dobranie dwóch produktów w identycznej lub bardzo zbliżonej cenie. Jeśli jeden będzie znacznie droższy od drugiego, gratisem zostanie tańszy.
Dlatego przed zakupem warto nie tylko spojrzeć na duży napis „1+1 GRATIS”, ale również porównać ceny poszczególnych opakowań.
Klienci mogą ruszyć po gratisy
Jednodniowa oferta, popularna kategoria produktów i prosty mechanizm „drugi gratis” tworzą promocję, która może cieszyć się dużym zainteresowaniem.
Nie oznacza to jednak, że w każdym sklepie będą kolejki ani że produkty zostaną wyprzedane. Jeżeli ktoś i tak planował zakup środków do prania, sobotnia akcja może jednak pozwolić mu zrobić zapas znacznie taniej.
Najważniejsze są trzy warunki: zakupy trzeba zrobić 12 września, użyć karty lub aplikacji Moja Biedronka i pamiętać o limicie jednego gratisowego produktu dziennie na kartę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.