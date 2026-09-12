Syreny alarmowe rozlegną się w Warszawie. Miasto wydało ważny komunikat dla mieszkańców
Mieszkańcy pięciu warszawskich dzielnic mogą w najbliższych dniach usłyszeć syreny alarmowe oraz komunikaty głosowe. Stołeczny ratusz prowadzi testy systemu ostrzegania. Miasto uspokaja: uruchomienie syren w ramach zapowiedzianych prób nie oznacza zagrożenia i nie wymaga podejmowania działań. Testy potrwają do 18 września.
Warszawa sprawdza sprawność systemu alarmowania mieszkańców. Zgodnie z aktualnym oficjalnym komunikatem miasta testy prowadzone są od 10 do 18 września 2026 roku, w godzinach od 10:00 do 16:00.
To ważne, ponieważ na wcześniejszych materiałach miasta widniała data rozpoczęcia 8 września. Termin został następnie przesunięty na 10 września.
Syreny w pięciu dzielnicach Warszawy
Testy obejmują:
- Śródmieście,
- Pragę-Południe,
- Mokotów,
- Ochotę,
- Żoliborz.
Mieszkańcy tych dzielnic mogą usłyszeć krótkie sygnały dźwiękowe oraz komunikaty głosowe. Nie oznacza to jednak, że syreny będą pracowały bez przerwy przez sześć godzin. Poszczególne urządzenia są uruchamiane w ramach kontroli ich działania.
Miasto uspokaja: to test, nie realny alarm
Celem operacji jest weryfikacja sprawności miejskiego systemu alarmowego. Warszawa podkreśla, że wszystkie uruchomienia syren w ramach zapowiedzianych testów mają charakter kontrolny.
Regionalny System Ostrzegania również przekazał informację o ćwiczeniach prowadzonych w Warszawie od 10 do 18 września.
Mieszkańcy nie muszą więc podejmować żadnych szczególnych działań tylko dlatego, że w podanych godzinach usłyszą krótki sygnał lub komunikat związany z testem.
Jak rozpoznać prawdziwy alarm?
To dobry moment, aby przypomnieć, jak wyglądają właściwe sygnały alarmowe.
Zgodnie z rządowym „Poradnikiem bezpieczeństwa” ogłoszenie alarmu oznacza modulowany dźwięk syreny trwający trzy minuty. Odwołanie alarmu to natomiast ciągły, jednostajny dźwięk trwający również trzy minuty.
Jeżeli taki sygnał pojawi się poza zapowiedzianymi ćwiczeniami lub towarzyszyć mu będą ostrzeżenia służb, należy sprawdzić oficjalne komunikaty i stosować się do przekazywanych poleceń.
Testy potrwają jeszcze kilka dni
Dziś jest 12 września, dlatego próby systemu nadal trwają. Syreny mogą być uruchamiane do 18 września, pomiędzy godziną 10:00 a 16:00.
Władze miasta chcą w ten sposób sprawdzić, czy urządzenia i cały system ostrzegania będą działały prawidłowo wtedy, gdy rzeczywiście będą potrzebne.
Jeżeli więc w najbliższych dniach w Śródmieściu, na Pradze-Południe, Mokotowie, Ochocie lub Żoliborzu usłyszymy krótkie sygnały i komunikaty głosowe, nie należy wpadać w panikę – mogą to być zapowiedziane przez Warszawę testy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.