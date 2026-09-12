Polska przygotowuje się na masową ewakuację. RCB i wojsko ustalają system dla całego kraju
Polska buduje ogólnokrajowy system ewakuacji ludności na wypadek wojny, zagrożenia wojną lub wielkiej klęski żywiołowej. Nie chodzi wyłącznie o ogólne procedury. Plany mają określać m.in. liczbę osób do ewakuacji, infrastrukturę transportową, miejsca zakwaterowania, środki transportu, sposób powiadamiania mieszkańców oraz zabezpieczenie pozostawionego mienia. Od lipca przepisy wprost nakazują Rządowemu Centrum Bezpieczeństwa opracowywanie Krajowego Planu Ewakuacji we współpracy z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
To jeden z najważniejszych elementów budowanego w Polsce systemu ochrony ludności i obrony cywilnej. Prace nie zaczęły się teraz – trwały już w 2025 roku, a dokumentacja wojewódzka została przygotowana wcześniej. Obecnie rozwiązania regionalne mają zostać spięte w system obejmujący cały kraj.
Podstawa prawna jest jednoznaczna. Po zmianie przepisów obowiązującej od 4 lipca 2026 roku art. 40 ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej stanowi, że dyrektor RCB opracowuje we współpracy z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego krajowy plan ewakuacji. Powstaje on na podstawie planów wojewódzkich, jest sporządzany na trzy lata i może być aktualizowany stosownie do potrzeb. Ostatecznie zatwierdza go minister właściwy do spraw wewnętrznych.
Trasy, transport i miejsca dla ewakuowanych mają być przygotowane wcześniej
Sednem systemu jest to, żeby państwo nie musiało dopiero w momencie kryzysu zastanawiać się, dokąd przewieźć ludzi i jak to zrobić.
Plany ewakuacyjne mają uwzględniać m.in. liczbę mieszkańców przewidzianych do ewakuacji, infrastrukturę transportową, miejsca zakwaterowania, dostępne środki transportu, siły potrzebne do zabezpieczenia operacji, osoby odpowiedzialne za koordynację oraz sposób powiadamiania ludności.
W grę może wchodzić infrastruktura drogowa, kolejowa, wodna i powietrzna. W dokumentacji trzeba też przewidzieć miejsca, do których mieszkańcy zostaliby skierowani po opuszczeniu zagrożonego terenu.
To oznacza przygotowywanie mechanizmu, który w sytuacji kryzysowej powinien odpowiedzieć na podstawowe pytania: kto ma się ewakuować, którędy, jakim środkiem transportu, dokąd i kto będzie odpowiadał za przebieg operacji.
Wojsko jest częścią systemu
Zaangażowanie wojska nie jest wyłącznie konsultacyjne w potocznym znaczeniu. Od 4 lipca ustawa wprost wskazuje współpracę dyrektora RCB z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przy opracowywaniu planu krajowego.
Ma to szczególne znaczenie w przypadku konfliktu zbrojnego.
Te same drogi i linie kolejowe, którymi miałaby być przemieszczana ludność cywilna, mogą być potrzebne wojsku, służbom ratowniczym, transportowi medycznemu czy dostawom. Dlatego ruchu ewakuowanych nie można planować w oderwaniu od potrzeb obronnych państwa.
Wszystkie województwa są częścią jednego systemu
Krajowy plan nie powstaje od zera w Warszawie. Mechanizm działa od dołu.
Gminy i powiaty dostarczają dane potrzebne do przygotowania rozwiązań regionalnych. Wojewodowie opracowują wojewódzkie plany ewakuacji, a na ich podstawie RCB buduje system krajowy. Oficjalne materiały rządowe potwierdzają tę strukturę.
W dokumentacji, którą analizowaliśmy, wskazano również, że już w styczniu 2026 roku dyrektor RCB Zbigniew Muszyński potwierdził przekazanie planów przez wszystkie województwa. Centrum analizowało je i zgłaszało uwagi przed dalszym uzgadnianiem systemu.
Rządowe sprawozdanie opisujące prace RCB potwierdza, że wytyczne dla wojewódzkich planów zostały przygotowane wspólnie ze Sztabem Generalnym WP i MSWiA, a następnie wysłane wojewodom 18 czerwca 2025 roku. W pracach uczestniczyli także przedstawiciele Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
Państwo planuje również, co stanie się z pozostawionymi domami i mieniem
To mniej oczywisty element całego systemu.
Przepisy wymagają uwzględnienia nie tylko samego przewiezienia ludzi, ale również zabezpieczenia procesu ewakuacji oraz ochrony pozostawionego mienia.
Przy masowej operacji konieczne byłoby więc zabezpieczenie terenów, które mieszkańcy czasowo opuszczą. Planowanie obejmuje siły i środki potrzebne do ochrony takiego obszaru.
Czy władze mogą zarządzić ewakuację?
Tak. Przepisy przewidują takie kompetencje.
Wojewoda określa obszary i kierunki ewakuacji, a w sytuacjach niecierpiących zwłoki może ją zarządzić. Z kolei podczas stanu wojennego i wojny Szef Obrony Cywilnej – minister właściwy do spraw wewnętrznych – może zarządzać ewakuacją na poziomie całego kraju i wskazywać województwa, do których kierowana będzie ludność.
To jednak nie oznacza jednoczesnego opuszczenia Polski przez wszystkich jej mieszkańców.
Określenie „plan ewakuacji całej Polski” oznacza system obejmujący terytorium całego kraju. Jego zadaniem jest umożliwienie np. przemieszczenia mieszkańców z regionów najbardziej zagrożonych do bezpieczniejszych województw.
Nie chodzi wyłącznie o wojnę
Plany mają być przydatne również w innych sytuacjach.
Ustawa obejmuje ewakuację w przypadku zagrożenia wojną i wojny, ale również przewidywanej lub już występującej klęski żywiołowej.
W praktyce podobny mechanizm może więc zostać wykorzystany podczas katastrofalnej powodzi, wielkiego pożaru albo innego zdarzenia wymagającego szybkiego przeniesienia tysięcy ludzi.
To nie jest decyzja o ewakuacji Polski
To najważniejsze zastrzeżenie. Nie ma obecnie decyzji nakazującej mieszkańcom Polski opuszczenie domów ani informacji, że ogólnokrajowa ewakuacja ma nastąpić.
Państwo tworzy procedury na sytuację, w której taka operacja mogłaby kiedyś okazać się konieczna. Idea jest dokładnie odwrotna od improwizacji: zanim wystąpi zagrożenie, administracja i służby mają wiedzieć, kogo ewakuować, którędy poprowadzić ludzi, czym ich przewieźć, gdzie ich zakwaterować i jak skoordynować ruch cywilny z działaniami wojska.
Dopiero wystąpienie konkretnego zagrożenia i decyzja właściwych organów uruchomiłyby odpowiednie elementy przygotowanego wcześniej systemu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.