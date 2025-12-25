Wielkie zmiany w Poczcie Polskiej. Od 2026 roku przesyłki po nowemu
Przez lata drobne przedmioty można było wysyłać za granicę w zwykłym liście poleconym, płacąc kilkanaście złotych. Biżuteria handmade, mała elektronika, gadżety czy akcesoria bez problemu trafiały do kopert. Od 1 stycznia 2026 roku ta możliwość znika całkowicie. Poczta Polska wprowadza zmiany, które kończą z wysyłką towarów w listach międzynarodowych. To nie lokalna decyzja operatora, lecz konsekwencja globalnych regulacji przyjętych przez Światowy Związek Pocztowy. Dla tysięcy małych sprzedawców internetowych oznacza to wyższe koszty, zmianę cenników i często konieczność przebudowy całego modelu sprzedaży zagranicznej.
Od stycznia 2026 listy tylko na dokumenty
Nowe zasady jasno rozdzielają korespondencję od obrotu towarowego. W międzynarodowym obiegu pocztowym listy polecone i listy wartościowe będą mogły zawierać wyłącznie dokumenty. Chodzi o papiery, zdjęcia, zaproszenia czy nośniki informacji, które same w sobie nie mają wartości handlowej.
Nawet najmniejszy przedmiot fizyczny, który wcześniej mieścił się w kopercie, będzie musiał zostać nadany jako paczka. Przykład? Płyta z dokumentacją jest dozwolona, ale płyta z muzyką lub filmem przeznaczona do sprzedaży już nie. Biżuteria, kosmetyki, elektronika czy części zamienne automatycznie kwalifikują się jako towar.
Poczta Polska podkreśla, że po wejściu przepisów w życie towary wysłane w listach będą odsyłane przez zagranicznych operatorów. To oznacza opóźnienia, dodatkowe koszty i ryzyko utraty klienta.
Dlaczego towary w kopertach stały się problemem
Kluczową rolę odgrywają przepisy celne. Każda przesyłka towarowa musi dziś posiadać pełną, elektroniczną deklarację celną. Listy nie dają takiej możliwości, dlatego nie spełniają wymogów nowoczesnych systemów odprawy.
Administracje celne coraz częściej działają automatycznie i wymagają kompletnych danych jeszcze zanim paczka dotrze do granicy. Dokumenty są z tego obowiązku wyłączone, towary już nie. To właśnie dlatego operatorzy pocztowi w całej Europie jednocześnie wprowadzają podobne ograniczenia. To nowy standard, a nie chwilowa zmiana.
Mały handel internetowy zapłaci najwięcej
Najbardziej odczują to sprzedawcy działający na platformach takich jak Etsy, eBay czy Vinted. Dotychczas list polecony był najtańszą formą wysyłki drobnych przedmiotów za granicę. Koszt rzędu kilkunastu złotych pozwalał utrzymać konkurencyjne ceny.
Od 2026 roku pozostaną wyłącznie paczki pocztowe lub przesyłki kurierskie. To oznacza wzrost kosztów wysyłki o kilka lub kilkanaście złotych przy każdej transakcji. Przy niskich marżach może to przesądzić o opłacalności sprzedaży zagranicznej.
Część sprzedawców będzie zmuszona podnieść ceny, inni ograniczą ofertę tylko do rynku krajowego. Dla kupujących oznacza to wyższe ceny produktów wysyłanych z Polski.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli sprzedajesz za granicę drobne przedmioty, musisz liczyć się z końcem taniej wysyłki listowej. Próba nadania towaru w kopercie po 1 stycznia 2026 roku skończy się zwrotem przesyłki i stratą pieniędzy.
Jeśli kupujesz z zagranicy produkty od polskich sprzedawców, przygotuj się na wyższe koszty dostawy lub ograniczoną dostępność oferty.
Jak przygotować się na zmiany i nie stracić pieniędzy
Jeśli prowadzisz sprzedaż międzynarodową, zrób to już teraz:
– przelicz marże przy założeniu droższej wysyłki paczkowej
– porównaj oferty operatorów pocztowych i kurierskich, nie tylko Poczty Polskiej
– sprawdź możliwość negocjacji stawek, jeśli wysyłasz regularnie
– rozważ pakiety wysyłkowe lub wliczenie kosztu dostawy w cenę produktu
– jasno zaktualizuj regulaminy i opisy ofert, by uniknąć reklamacji
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.