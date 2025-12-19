Wielkie zmiany w pogodzie. Zacznie się za 2 dni. Zaskoczenie na Święta
Jeśli myślisz że ten grudzień już do końca pozostanie wyjątkowo ciepły i bezchmurny, masz ostatnie dni na realne przygotowania do gwałtownej zmiany pogody która nastąpi dokładnie w najgorszym możliwym momencie, czyli podczas świąt Bożego Narodzenia kiedy większość serwisów będzie zamknięta a ty możesz utknąć w drodze na wigilijny obiad u rodziny. Prognozy meteorologiczne wskazują że do poniedziałku 23 grudnia temperatura jeszcze będzie oscylować między 10 a 12 stopniami Celsjusza na południu i zachodzie kraju z niewielkimi przymrozkami nocnymi, ale już w Wigilię 24 grudnia zacznie napływać wyraźnie chłodniejsze powietrze z północnego wschodu które w pierwszym i drugim dniu świąt, czyli 25 i 26 grudnia, przyniesie całodobowy lekki mróz na znacznych obszarach kraju z nocnymi temperaturami spadającymi poniżej minus 5 stopni Celsjusza a miejscami nawet niżej.
Co gorsza według dostępnych danych ten zimowy typ pogody ma się utrzymać do końca roku i w pierwszej połowie stycznia, co oznacza że jeśli nie wymienisz opon na zimowe, nie sprawdzisz instalacji grzewczej w domu, nie zaopatrzysz się w płyn do spryskiwaczy odporny na mróz i nie przygotujesz samochodu na trudniejsze warunki drogowe, możesz mieć poważny problem właśnie wtedy gdy wszystkie warsztaty i sklepy będą pozamykane na święta i nikt ci nie pomoże.
Dlaczego ten ciepły tydzień to pułapka przed gwałtowną zmianą
Większość Polaków patrząc na obecną pogodę z temperaturami dwucyfrowymi i brakiem jakichkolwiek opadów откłada przygotowania zimowe na później myśląc że skoro przez dwa tygodnie było ciepło to będzie tak jeszcze długo. Problem polega na tym że prognozy wskazują iż od środy do piątku obecnego tygodnia temperatura rzeczywiście może osiągać na południu i zachodzie kraju wartości 10 do 12 stopni Celsjusza, ale równocześnie synoptycy ostrzegają przed niskimi chmurami warstwowymi i mgłami które potrafią utrzymywać się przez całe doby ograniczając dopływ słońca i pogarszając warunki na drogach. Tego typu układy wyżowe określane przez meteorologów jako zgniłe wyże sprzyjają słabej jakości powietrza w miastach oraz powstawaniu gołoledzi gdy wilgoć z mgieł osadzi się na wychłodzonych nawierzchniach rano i późnym wieczorem.
W nocy mimo dodatnich wartości w dzień lokalnie mogą pojawiać się słabe przymrozki szczególnie w kotlinach i dolinach gdzie chłodne powietrze gromadzi się najłatwiej, co oznacza że już teraz kierowcy którzy nie wymienili opon mogą mieć kłopoty z przyczepnością na oblodzonych parkingach i drogach dojazdowych. Co więcej tego typu spokojny tydzień bez opadów i mrozu to ostatni moment na spokojne załatwienie wszystkich przygotowań, bo od momentu gdy temperatura faktycznie spadnie poniżej zera w całym kraju, warsztaty samochodowe będą oblegane przez zmotoryzowanych którzy odkładali wymianę opon na ostatnią chwilę, a kolejki mogą wynosić kilka dni.
Co konkretnie wydarzy się w święta i po nich
Przełom ma nadejść w Wigilię 24 grudnia kiedy temperatura w wielu miejscach może jeszcze pozostać dodatnia i sięgać 2 do 5 stopni Celsjusza, natomiast na północnym wschodzie może już oscylować około zera, co czyni ten dzień klasycznym dniem przejściowym gdy kraj jeszcze nie wchodzi całkowicie w reżim zimowy ale widać już zmianę masy powietrza. Wyraźniej odczuje się to w pierwszy i drugi dzień świąt, 25 i 26 grudnia, gdy szczególnie na północnym wschodzie, wschodzie oraz południu możliwe są obszary w których przez cały dzień utrzyma się lekki mróz, a nocami temperatury spadną poniżej minus 5 stopni Celsjusza, a przy sprzyjających warunkach radiacyjnych i rozpogodzeniach lokalnie jeszcze niżej.
Największa niepewność dotyczy opadów śniegu, bowiem z jednej strony prognozy wskazują na utrzymywanie się nad Polską układów wyżowych z dużą ilością chmur i ograniczonym słońcem co sprzyja stabilności i braku opadów, ale z drugiej strony część modeli nie wyklucza że z północy dotrą fronty atmosferyczne niosące opady które przy spadku temperatury mogą przechodzić z deszczu w deszcz ze śniegiem lub śnieg. Efekt tego może być lokalne krótkotrwałe wybielenie krajobrazu i powstanie cienkiej pokrywy śnieżnej przede wszystkim tam gdzie termometry utrzymają się poniżej zera, ale równie dobrze może się okazać że opadów będzie bardzo mało i zamiast białych świąt dostaniemy po prostu mroźne i suche święta z niskimi chmurami.
Po świętach zimowa narracja ma się umacniać, bowiem prognozy na końcówkę roku wskazują że zarówno w Polsce jak i większej części Europy temperatury mogą być niższe od normy, co w praktyce oznaczałoby dni gdy nawet wczesnym popołudniem wartości utrzymają się w zakresie od minus 4 do minus 1 stopnia Celsjusza, a nocami zbliżą się do minus 10 stopni Celsjusza. Najchłodniej ma być na wschodzie i południowym wschodzie co wynika z preferowanego kierunku napływu chłodnego powietrza. Prognozy na pierwszą połowę stycznia sugerują że taki bardziej zimowy typ pogody może się utrzymywać z temperaturami bliskimi lub poniżej zera i okresowymi epizodami śniegu.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli nadal jeździsz na oponach letnich masz dosłownie kilka dni żeby umówić się na wymianę, bo jak temperatura faktycznie spadnie poniżej zera w całym kraju warsztaty będą zapchane kolejkami a ty możesz utknąć bez możliwości bezpiecznej jazdy właśnie w święta gdy musisz dojechać do rodziny. Pamiętaj że opony letnie tracą właściwości przyczepności już w temperaturach około 7 stopni Celsjusza, więc nawet jeśli teraz jest ciepło, w Wigilię i podczas świąt może być już za późno na bezpieczne poruszanie się po drogach. Sprawdź także czy masz płyn do spryskiwaczy odporny na mróz do przynajmniej minus 20 stopni Celsjusza, bo zapasy letnie lub niskostopniowe zamarżną ci w zbiorniczku już pierwszej mroźnej nocy i zostaniesz bez możliwości oczyszczenia szyby co jest szczególnie niebezpieczne przy zimowych warunkach i słabej widoczności.
Jeśli ogrzewasz dom piecem na węgiel albo pellet upewnij się że masz zapas opału na przynajmniej dwa tygodnie, bo jeśli rzeczywiście mróz utrzyma się do połowy stycznia jak sugerują prognozy, zużycie będzie znacznie wyższe niż w ostatnich ciepłych tygodniach. Sprawdź czy kominy są drożne i czy system grzewczy działa sprawnie, bo awaria w mrozy oznacza nie tylko dyskomfort ale realne zagrożenie zamarzania instalacji wodnej w domu. Jeśli korzystasz z pompy ciepła która w ostatnich ciepłych tygodniach pracowała minimalnie, przygotuj się na znacznie wyższe rachunki za prąd gdy temperatura spadnie poniżej zera i urządzenie będzie musiało pracować intensywnie przez całą dobę.
Osoby planujące wyjazdy na święta powinny sprawdzić warunki pogodowe na trasie dzień przed wyjazdem i mieć w samochodzie łańcuchy śniegowe jeśli jadą w góry, ciepłe koce i termos z ciepłym napojem na wypadek utknięcia w zatorze drogowym spowodowanym trudnymi warunkami. Pamiętaj że nawet przy niewielkich opadach śniegu mróz może szybko zamieniać wilgoć w oblodzenie, więc warto wyjechać wcześniej niż zwykle i jechać wolniej zakładając że warunki mogą być trudniejsze niż pokazują prognozy. Jeśli jesteś osobą starszą lub masz w domu osoby wymagające stałej temperatury, nie czekaj do ostatniej chwili z przygotowaniami i upewnij się że masz rezerwowe źródło ciepła na wypadek awarii głównego systemu grzewczego.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.