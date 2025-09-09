Wielkie zmiany w telefonii. Znika sieć, miliony Polaków stracą dostęp do internetu
Największa rewolucja w polskiej telefonii komórkowej od lat nabiera tempa. Operatorzy systematycznie wyłączają sieć 3G, co może zmusić część użytkowników do wymiany telefonów. T-Mobile już zakończył proces, Orange kończy w tym roku, a Play właśnie rozpoczął etapowe wyłączenia.
Kto już zakończył, a kto dopiero zaczyna
T-Mobile jako pierwszy zakończył całkowity proces wyłączania 3G już w kwietniu 2023 roku. Jak informuje operator na swojej stronie internetowej, „kontynuując optymalizację naszej sieci i wspierając rozwój 4G/LTE i 5G z końcem kwietnia 2023 wygasiliśmy starą technologię jaką stała się 3G”.
Orange znajduje się w ostatniej fazie procesu. Zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie Orange.pl, ostatnie regiony stracą dostęp do 3G w listopadzie 2025 roku. We wrześniu wyłączenia obejmą zachód Dolnego Śląska, północ Małopolski i centrum Mazowsza. Październik przyniesie koniec 3G w okolicach Warszawy, Poznania i Trójmiasta, a listopad zamknie proces w południowych rejonach Śląska i Małopolski.
Play oficjalnie rozpoczął wyłączenia w kwietniu 2025 roku. Jak podaje biuro prasowe operatora, proces rozpoczął się w wybranych powiatach województw kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Każdy klient otrzymuje SMS z informacją o planowanych zmianach.
Plus (Polkomtel) planuje zakończyć proces do 2027 roku, ale nie ujawnił szczegółowego harmonogramu. Jak informuje portal elektrotechnikautomatyk.pl, Polkomtel już rozpoczął ograniczone wyłączenia, ale głównie z powodów energetycznych i zobowiązań wobec obligatariuszy.
Dlaczego operatorzy rezygnują z 3G
Głównym powodem wygaszania jest potrzeba zwolnienia cennych częstotliwości radiowych. Jak wyjaśnia Urząd Komunikacji Elektronicznej, „wyłączenie 3G nie oznacza wyłączenia częstotliwości 900 MHz czy 2100 MHz. Zmiana starej technologii na nowszą pozwoli na tych samych częstotliwościach zaoferować użytkownikom większą jakość usług mobilnych”.
Portal Android.com.pl zwraca uwagę, że operatorzy potrzebują tych zasobów dla rozwoju 4G i 5G. Sieć 4G oferuje prędkości do 300 Mb/s, podczas gdy 3G maksymalnie 42 Mb/s. Z kolei 5G może przekraczać 1 Gb/s, co otwiera drogę do innowacyjnych usług jak inteligentne miasta czy telemedycyna.
Kto musi wymienić telefon
Problemy dotkną przede wszystkim właścicieli bardzo starych urządzeń. Największe trudności będą mieć użytkownicy:
- Urządzeń wyprodukowanych przed 2012 rokiem,
- Pierwszych smartfonów z systemem Android (wersja systemu 4.0) i pierwszych modeli iPhone’a (do modelu iPhone 4),
- Klasycznych telefonów bez obsługi 4G,
- Starszych tabletów, które działają wyłącznie w technologii 3G.
W większości wymiana telefonu nie jest konieczna, by prowadzić rozmowy. Starsze urządzenia będą mogły korzystać z sieci 2G, która umożliwia wykonywanie połączeń głosowych i wysyłanie SMS-ów. Internet jednak nie będzie działał lub będzie działał bardzo wolno.
Co przestanie działać po wyłączeniu 3G
Po wyłączeniu 3G urządzenia bez obsługi 4G przełączą się automatycznie na sieć 2G. Oznacza to drastyczne ograniczenie możliwości:
Stracisz dostęp do:
- Szybkiego internetu mobilnego
- Aplikacji internetowych
- Nawigacji GPS online
- Komunikatorów internetowych
- Bankowości mobilnej
- Streamingu muzyki i wideo
Zachowasz możliwość:
- Wykonywania połączeń głosowych
- Wysyłania i odbierania SMS-ów
- Korzystania z bardzo wolnego Internetu 2G
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli posiadasz telefon kupiony w ostatnich 10 latach, prawdopodobnie nic się dla Ciebie nie zmieni. Większość współczesnych smartfonów automatycznie przełącza się między sieciami 2G, 4G i 5G.
Sprawdź swój telefon: Jeśli w ustawieniach sieci widzisz opcje 4G, LTE lub 5G – jesteś bezpieczny. Jeśli twój telefon pokazuje wyłącznie 2G i 3G, warto rozważyć wymianę.
Sprawdź kartę SIM: Starsze karty (powyżej 6 lat) mogą nie obsługiwać nowszych technologii. Operatorzy oferują bezpłatną wymianę – wystarczy udać się do salonu.
Sprawdź swój operator: Każdy operator ma narzędzia do sprawdzenia kompatybilności. Orange oferuje SMS na numer 80233, który poinformuje o gotowości sprzętu na zmiany.
Ile kosztuje dostosowanie się do zmian
Najtańsze smartfony z obsługą 4G są dostępne od 400-500 złotych. Urządzenia obsługujące 5G kosztują minimum 1000-1500 złotych. Jak podaje portal Tabletowo.pl, obecnie nawet podstawowe telefony z klawiaturą obsługują sieć 4G, więc nie ma konieczności kupowania smartfona.
Operatorzy nie przewidują rekompensat za wymianę sprzętu, ale mogą oferować promocyjne ceny na nowe urządzenia dla klientów wymieniających stare telefony.
Konkretne przypadki z życia wzięte
Podobną sytuację opisuje portal Benchmark.pl – użytkowniczka T-Mobile miała problemy z internetem po wyłączeniu 3G. Okazało się, że używała starego modemu internetowego obsługującego wyłącznie 3G. Po wymianie na router z LTE problem zniknął, ale była to dodatkowa inwestycja.
Inny przykład to seniorzy korzystający z prostych telefonów – większość z nich nawet nie zauważy zmiany, jeśli nie korzysta z internetu mobilnego. Mogą spokojnie dalej dzwonić i wysyłać SMS-y przez sieć 2G.
Jak sprawdzić, czy Twój telefon jest gotowy
Metoda 1: Sprawdź w ustawieniach telefonu sekcję „Sieci komórkowe” lub „Połączenia mobilne”. Jeśli widzisz opcje 4G/LTE lub 5G – jesteś bezpieczny.
Metoda 2: Wyłącz Wi-Fi i sprawdź, czy w górnej części ekranu wyświetla się symbol 4G, LTE lub 5G zamiast 3G.
Metoda 3: Skontaktuj się z operatorem – każdy ma narzędzia do zdalnej weryfikacji kompatybilności Twojego sprzętu.
Przyszłość polskiej telefonii komórkowej
Eksperci podkreślają, że wygaszenie 3G to naturalny krok w ewolucji technologicznej. Portal Brandsit.pl wskazuje, że uwolnione częstotliwości umożliwią rozwój zaawansowanych usług 5G, takich jak pojazdy autonomiczne, rozszerzona rzeczywistość czy przemysł 4.0.
Do 2030 roku planowane jest również wygaszenie sieci 2G, co oznacza, że osoby korzystające obecnie ze starych telefonów i tak będą musiały je wymienić w najbliższych latach.
Praktyczne wskazówki na zakończenie
Jeśli kupujesz nowy telefon: Wybieraj urządzenia obsługujące co najmniej 4G, najlepiej z obsługą 5G. Pozwoli to uniknąć kolejnej wymiany w przyszłości.
Jeśli masz stary telefon: Nie panikuj. Sprawdź najpierw, czy rzeczywiście nie obsługuje 4G – wiele modeli z 2012-2014 roku ma taką funkcję.
Jeśli korzystasz z internetu mobilnego: Wymiana na telefon z 4G to inwestycja, która znacznie poprawi komfort korzystania z internetu.
Dla seniorów: Jeśli nie korzystasz z internetu w telefonie, wyłączenie 3G Cię nie dotknie. Możesz spokojnie dalej korzystać z obecnego telefonu.
Transformacja sieci komórkowych w Polsce to proces, który potrwa jeszcze kilka lat. Orange zakończy wyłączanie 3G w listopadzie 2025, Play będzie kontynuował proces etapami, a Plus planuje ukończyć wszystko do 2027 roku. Dla większości użytkowników oznacza to jedynie lepszą jakość usług i szybszy internet, ale część osób będzie musiała zainwestować w nowy sprzęt.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.