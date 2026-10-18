Wielu seniorów może dostawać za mało pieniędzy z ZUS. Jednego wniosku nikt nie złoży za nich
Wysokość emerytury nie zawsze jest ostateczna. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że w określonych sytuacjach można wystąpić o ponowne obliczenie świadczenia. Dotyczy to między innymi osób, które odnalazły stare dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub zarobki, a także emerytów pracujących po przyznaniu świadczenia. Jest jednak istotny szczegół: ZUS nie przeprowadzi takiego przeliczenia automatycznie w każdym przypadku. Trzeba złożyć odpowiedni wniosek.
Emerytura może być wyższa. ZUS wskazuje, kto powinien sprawdzić dokumenty
Wielu seniorów traktuje kwotę przyznanej emerytury jako niezmienną, poza coroczną waloryzacją. Tymczasem przepisy przewidują możliwość ponownego ustalenia wysokości świadczenia.
ZUS wyjaśnia, że o przeliczenie mogą wystąpić osoby, które w chwili przyznawania emerytury nie miały wszystkich dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia.
Znaczenie mogą mieć również zarobki, których wcześniej nie uwzględniono, oraz składki odprowadzone już po rozpoczęciu pobierania emerytury.
Nie oznacza to, że każda osoba otrzyma podwyżkę. Wszystko zależy od indywidualnej historii ubezpieczenia i danych zapisanych na koncie.
Jeden dokument może mieć znaczenie dla wysokości świadczenia
Szczególną uwagę powinny zwrócić osoby, które pracowały wiele lat temu i nie dysponowały pełną dokumentacją w momencie przechodzenia na emeryturę.
Odnalezienie świadectwa pracy, zaświadczenia o wynagrodzeniu lub innych dokumentów potwierdzających okresy ubezpieczenia może pozwolić ZUS uwzględnić informacje, których wcześniej brakowało.
Dotyczy to również dokumentów związanych z zatrudnieniem przed 1999 rokiem. W określonych przypadkach możliwe jest ponowne ustalenie kapitału początkowego, który wpływa na obliczenie emerytury.
ZUS podkreśla, że dokumenty powinny potwierdzać rzeczywiste okresy pracy lub uzyskiwane wynagrodzenie.
Pracowałeś po przejściu na emeryturę? Sprawdź możliwość przeliczenia
Kolejną grupą są emeryci, którzy po przyznaniu świadczenia nadal pracowali i podlegali ubezpieczeniom społecznym.
Składki zapisane na ich kontach mogą zostać uwzględnione przy ponownym obliczeniu emerytury.
W przypadku osób kontynuujących zatrudnienie ZUS przewiduje możliwość złożenia odpowiedniego wniosku po upływie roku kalendarzowego. Osoby, które zakończyły zatrudnienie, mogą wystąpić o przeliczenie bezpośrednio po jego zakończeniu.
Warto więc sprawdzić, czy dodatkowe okresy pracy zostały już uwzględnione w wysokości pobieranego świadczenia.
Jest ważna zasada. ZUS nie wypłaci automatycznie podwyżki za wszystkie minione lata
To jeden z najistotniejszych szczegółów.
Zgodnie z informacjami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeliczenie emerytury na wniosek następuje co do zasady od miesiąca, w którym złożono wniosek.
Oznacza to, że zwlekanie z jego złożeniem może mieć znaczenie dla terminu, od którego będzie wypłacana nowa kwota.
Jednocześnie ZUS zapewnia, że jeśli ponowne obliczenie wskazałoby świadczenie niższe niż dotychczasowe, nadal wypłacana będzie wcześniejsza, korzystniejsza kwota.
Jak złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?
Osoby, które chcą sprawdzić możliwość podwyższenia pobieranego świadczenia, mogą skorzystać z formularza ERPO, czyli wniosku o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego.
Dokument jest dostępny na stronie internetowej ZUS oraz w systemie eZUS.
W zależności od sytuacji do wniosku należy dołączyć dokumenty, które mogą mieć wpływ na wysokość świadczenia, a których wcześniej nie przedstawiono.
Jeśli sprawa dotyczy kapitału początkowego, właściwy może być osobny wniosek EKP.
ZUS ma też ofertę dla osób, które dopiero planują emeryturę
12 października 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomniał o możliwości skorzystania z pomocy doradców emerytalnych.
W całym kraju w 316 placówkach pracuje 996 takich doradców.
Ich zadaniem jest między innymi sprawdzenie historii ubezpieczenia i przygotowanie symulacji przyszłego świadczenia.
Przyszły emeryt może dowiedzieć się, jaka byłaby prognozowana wysokość emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego oraz jak mogłaby się zmienić, gdyby pracował jeszcze rok, dwa lata lub dłużej.
ZUS poinformował, że w 2026 roku z pomocy doradców skorzystało już ponad 4,5 miliona osób.
Wizyta u doradcy sama w sobie nie oznacza automatycznej podwyżki. Pozwala jednak poznać możliwe warianty i podjąć bardziej świadomą decyzję.
Co to oznacza dla seniorów?
Osoby pobierające emeryturę powinny przede wszystkim sprawdzić, czy ZUS dysponuje pełnymi informacjami o ich zatrudnieniu i składkach.
Jeśli po przyznaniu świadczenia nadal pracowały lub odnalazły wcześniej niedostępne dokumenty, mogą mieć podstawy do złożenia wniosku o ponowne obliczenie emerytury.
Nie ma jednej kwoty podwyżki dla wszystkich. W niektórych przypadkach świadczenie może wzrosnąć, w innych przeliczenie nie zmieni jego wysokości. Najważniejsze jest ustalenie, czy konkretna osoba spełnia warunki przewidziane przez ZUS.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.