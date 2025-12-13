Wigilia: Białego puchu może nie być, ale śnieg popada i to obficie! Wiemy gdzie
Zostało kilka dni do świąt Bożego Narodzenia, a większość kraju może zapomnieć o białym puchu. Najnowsze prognozy IMGW pokazują, że śnieg spadnie głównie w górach i na południu Polski. W Wigilię temperatury wyniosą od 1 do 4 stopni Celsjusza, ale w kolejnych dniach znów się ociepli. Ostatnie białe święta w całym kraju były w 2021 roku.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie pozostawia złudzeń – tegoroczne święta Bożego Narodzenia nie zachwycą nas typową zimową aurą. Wszystko wskazuje na to, że na przeważającym obszarze kraju śniegu nie będzie. Opady śniegu możliwe są przede wszystkim na południu, w regionach górskich.
W Wigilię najspokojniej będzie na północy, gdzie chmur powinno być najmniej. W reszcie kraju zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami może padać deszcz i deszcz ze śniegiem, a na południu śnieg – głównie w górach i na terenach podgórskich.
Południowo-wschodnia Polska pozostanie w zasięgu niżu znad Bałkanów. Ośrodek niskiego ciśnienia będzie kierował w ten obszar wilgotne powietrze z opadami śniegu, które zwłaszcza w górach okresami będą dość intensywne. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w górach wyniesie od 10 do 30 centymetrów, natomiast na nizinach od 5 do 10 centymetrów.
Trudne warunki na drogach
Warunki na drogach w południowo-wschodniej części kraju będą bardzo trudne z uwagi na ciągłe opady śniegu i mokrego śniegu. Miejscami spodziewane są też opady marznące powodujące gołoledź.
W Wigilię termometry pokażą od 1-3 stopni Celsjusza na wschodzie Polski do 4-6 stopni w zachodniej części kraju. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Na północy mogą pojawić się słabe opady deszczu lub mżawki, a w regionach wschodnich deszcz ze śniegiem.
Pierwszy i drugi dzień świąt bez śniegu
W pierwszy dzień świąt, 25 grudnia, modele zapowiadają duże i całkowite zachmurzenie z rozpogodzeniami. W zachodniej Polsce słabo popada deszcz lub mżawka, w południowo-wschodniej deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg.
Temperatura maksymalna wyniesie od 2-4 stopni we wschodnich regionach do 4-8 stopni na zachodzie. Wiatr z północnego zachodu okaże się umiarkowany.
Drugi dzień świąt, 26 grudnia, przyniesie kontynuację pochmurnej i mokrej aury ze słabymi opadami deszczu lub mżawki w wielu miejscach. O śniegu poza górami będzie można praktycznie zapomnieć.
Od zachodu zaczną napływać masy ciepłego powietrza i tam w ciągu dnia może lokalnie sięgnąć nawet 8-9 stopni Celsjusza. W centrum będzie do 5 stopni, zaś najchłodniej będzie na Podhalu od zera do 1 stopnia. Wiatr będzie słaby.
Bardzo ciepły grudzień
Grudzień 2024 roku okazał się bardzo ciepły. W Helu nie zanotowano ani jednego dnia z temperaturą ujemną. Średnia miesięczna temperatura powietrza w całej Polsce kształtuje się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020.
Pogodę w Polsce w okresie świąt będzie kształtować zarówno rozległy i stabilny wyż znad Europy Zachodniej, jak i układy niskiego ciśnienia znad Skandynawii i północno-zachodniej Rosji. Do Polski z północnego zachodu naprzemiennie napływać będą chłodniejsze i umiarkowanie ciepłe masy powietrza polarnego.
Po raz ostatni niewielką pokrywę śnieżną w Wigilię obserwowaliśmy w 2021 roku. Wyraźnie więcej śniegu było w 2012 roku – wówczas na północnym wschodzie Polski grubość pokrywy śnieżnej sięgnęła 51 centymetrów. Białe święta miały miejsce również w latach 2010 i 2001, gdy w centrum Polski notowano 22 centymetry śniegu.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli planujesz wyjazd w góry na święta, przygotuj się na opady śniegu i trudne warunki na drogach. Przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach i Beskidach może wynieść od 10 do 30 centymetrów, co utrudni komunikację.
Jeśli mieszkasz na nizinach lub w centralnej Polsce, nie licz na białe święta. Temperatury będą dodatnie, a ewentualne opady śniegu szybko stopnieją. W najlepszym przypadku możesz zobaczyć kilka centymetrów mokrego śniegu, który nie utrzyma się dłużej.
Na południu i wschodzie kraju możliwe są opady marznące powodujące gołoledź. Zwłaszcza w nocy i nad ranem powierzchnie mogą być śliskie. Zachowaj szczególną ostrożność prowadząc samochód.
Prognozy długoterminowe oraz wyliczenia modeli meteorologicznych mają charakter orientacyjny i mogą ulegać częstym zmianom. Im dalszy termin, tym większa niepewność prognozy. Nie należy traktować ich jako wiążących zapowiedzi pogody.
Święta Bożego Narodzenia 2024 roku nie będą białe dla większości Polski. Śnieg spadnie głównie w górach, gdzie przyrost pokrywy wyniesie od 10 do 30 centymetrów. Na nizinach możliwe są opady deszczu ze śniegiem, ale temperatury od 1 do 8 stopni Celsjusza sprawią, że biały puch szybko stopnieje. Ostatnie białe święta w całym kraju były w 2021 roku, a wcześniej w 2012, 2010 i 2001. Kierowcy na południu i wschodzie kraju powinni uważać na opady marznące powodujące gołoledź.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.