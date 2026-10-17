Właściciele domów dostają wezwania. Urzędnicy sprawdzają umowy i rachunki
Kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni nie kończą się na sprawdzeniu, czy zbiornik znajduje się na posesji. Obowiązki dotyczą również właścicieli domów w Warszawie, a za naruszenia przepisów grozi nawet 5000 zł grzywny. W październiku kolejne gminy sprawdzają dokumenty, które mają potwierdzić, że nieczystości są rzeczywiście odbierane przez uprawnione firmy.
Od października kolejny etap kontroli. Właściciele otrzymują wezwania
Ciepielów na Mazowszu poinformował o kolejnym etapie kontroli prowadzonym od października 2026 r. W komunikacie z 30 września urząd zapowiedział weryfikację dokumentów w swojej siedzibie. Właściciele nieruchomości mają otrzymywać pisemne wezwania z terminem przedstawienia umów oraz potwierdzeń opłat za wywóz nieczystości. Urząd ostrzegł również przed kierowaniem spraw do sądu w przypadku ignorowania wezwań lub braku wymaganej dokumentacji.
Podobne działania zapowiedziała gmina Sawin, która wyznaczyła kontrole na 3 i 4 kwartał 2026 r. Obejmują one nieruchomości wyposażone w szamba i przydomowe oczyszczalnie. Ogłoszenie nie dotyczy domów podłączonych do gminnej kanalizacji. To istotne rozróżnienie: kontrolowana jest gospodarka nieczystościami poza siecią, a nie każdy budynek mieszkalny bez wyjątku.
Nie jest to nowy obowiązek wprowadzony tej jesieni ani jedna ogólnopolska akcja z identycznym harmonogramem. Zgodnie z art. 6 ust. 5aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kontrole trzeba prowadzić co najmniej raz na 2 lata. Konkretne terminy wynikają z lokalnych planów.
Sama umowa nie potwierdza wywozu. Potrzebne są dowody opłat
Podczas kontroli znaczenie mają przede wszystkim 2 rodzaje dokumentów: umowa z uprawnionym odbiorcą nieczystości oraz dowody zapłaty za wykonane usługi. Urząd Gminy Mszana wymienia w swoim komunikacie na 2026 r. rachunki, faktury i potwierdzenia wywozu. Dokumentacja ma pokazać, że usługa została wykonana i opłacona, a nie tylko zamówiona kiedyś na papierze.
Przedsiębiorca musi mieć odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników lub osadników oraz transport nieczystości. Obowiązek dokumentowania korzystania z takich usług wynika z art. 6 ust. 1 ustawy. Przy płatnościach przelewem dobrze przygotować potwierdzenia transakcji razem z fakturami. Sama faktura z terminem płatności nie jest jeszcze potwierdzeniem, że pieniądze zostały przekazane.
Nie trzeba natomiast podpisywać nowej umowy tylko dlatego, że urząd rozpoczyna kolejny cykl kontroli. Gmina Krasnopol wprost wyjaśnia, że właściciel posiadający już odpowiednią umowę nie musi zawierać kolejnej. Powinien jednak okazać także dowody opłat. Nowa umowa podpisana przed kontrolą nie zastępuje dokumentów dotyczących wcześniejszych odbiorów.
Zagubione rachunki najlepiej zacząć odtwarzać u firmy, która odbierała ścieki. Przygotuj daty przelewów, adres obsługiwanej nieruchomości i poproś o kopie dokumentów. To praktyczniejsze niż szukanie potwierdzeń dopiero po otrzymaniu wezwania.
Przydomowa oczyszczalnia też wymaga dokumentów. Terminy zależą od gminy
Posiadanie przydomowej oczyszczalni nie zwalnia z kontroli. W jej przypadku sprawdzany jest odbiór nieczystości z osadnika, a nie opróżnianie całej instalacji na zasadach właściwych dla szamba. Potrzebne są umowa oraz dokumenty dotyczące tej usługi. W komunikacie na 2026 r. gmina Pokrzywnica przypomina też o stosowaniu instrukcji eksploatacji oczyszczalni.
Nie ma jednej liczby rachunków, która wystarczy w każdym miejscu w Polsce. Ciepielów wskazał w swoim wezwaniu do kontroli minimum 2 rachunki rocznie za opróżnianie szamba oraz 1 rachunek na 2 lata za wywóz osadów z oczyszczalni. Są to wymagania opisane przez ten samorząd, a nie uniwersalny harmonogram dla wszystkich właścicieli.
W Pokrzywnicy lokalny regulamin wymaga opróżniania szamba nie rzadziej niż raz na pół roku, bez dopuszczania do przepełnienia. Osady z oczyszczalni trzeba usuwać zgodnie z instrukcją, ale nie rzadziej niż raz w roku. Dlatego częstotliwości wywozu nie należy ustalać na podstawie informacji z sąsiedniej gminy.
Warszawa: szambo nie rzadziej niż raz na kwartał
W Warszawie obowiązują inne minimalne częstotliwości niż w części przywołanych gmin. Miejski serwis Warszawa 19115, w informacji zaktualizowanej 11 sierpnia 2026 r., podaje, że nieczystości ze zbiorników bezodpływowych trzeba usuwać nie rzadziej niż raz na kwartał. Dla osadników przydomowych oczyszczalni wskazuje termin nie rzadszy niż raz na 2 lata. Właściciel musi również posiadać umowę i dowody uiszczania opłat.
Warszawski właściciel nie powinien więc kierować się wymaganiem 2 rachunków rocznie z komunikatu Ciepielowa. Liczy się rzeczywista częstotliwość odbiorów, nie sama liczba faktur. Przy dokumentowaniu usług trzeba sprawdzić, jakie daty i wywozy obejmuje każde rozliczenie.
O obowiązkach informował wcześniej także urząd dzielnicy Wawer. W miejskiej kampanii wskazano, że kontrole prowadzą pracownicy Urzędu m.st. Warszawy oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej. Mieszkańcy mogą uzyskać informacje w urzędach dzielnic i przez numer 19115. Nie trzeba czekać na osobny komunikat dla swojej ulicy, żeby sprawdzić dokumenty i lokalne zasady.
Na stronie Warszawa 19115 znajduje się również wykaz firm posiadających zezwolenia. Miasto zastrzega, że publikowana lista obejmuje przedsiębiorców, którzy zgodzili się na upublicznienie danych. Brak firmy w wykazie nie przesądza więc o braku uprawnień. Wątpliwości należy wyjaśnić z urzędem.
Do 5000 zł grzywny, ale nie automatyczny mandat
Niewykonywanie obowiązków wynikających z ustawy i lokalnego regulaminu może skończyć się postępowaniem w sprawie o wykroczenie. Ustawa przewiduje także grzywnę za utrudnianie kontroli. Gmina Lanckorona w oficjalnej informacji rozróżnia mandat do 500 zł i grzywnę orzekaną przez sąd do 5000 zł.
Kwota 5000 zł nie jest stałą stawką naliczaną za każdy brakujący rachunek. Art. 24 Kodeksu wykroczeń przewiduje co do zasady grzywnę od 20 do 5000 zł. Przy jej wymierzaniu uwzględnia się także sytuację osobistą i majątkową sprawcy. Postępowanie mandatowe ma odrębne limity, określone w art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Może pojawić się również koszt odbioru zorganizowanego przez gminę. Art. 6 ust. 6-7 ustawy przewiduje taki tryb wobec właścicieli, którzy nie zawarli wymaganych umów. Organ ustala w decyzji opłatę oraz zasady udostępnienia zbiornika lub osadnika. Koszt usługi jest czymś innym niż grzywna i nie znika przez jej zapłacenie.
Kontroler może wejść na posesję. Właściciel ma prawo zgłosić uwagi
Kontrola dokumentów w urzędzie nie wyczerpuje uprawnień samorządu. Art. 379 Prawa ochrony środowiska pozwala upoważnionym kontrolującym wejść na teren nieruchomości, żądać informacji i dokumentów oraz wykonywać niezbędne czynności. Na terenach, gdzie nie jest prowadzona działalność gospodarcza, prawo wstępu obejmuje godziny 6:00-22:00. W przypadku terenów wykorzystywanych do działalności gospodarczej przepis dopuszcza kontrolę przez całą dobę.
Przed rozpoczęciem czynności poproś o okazanie upoważnienia i zweryfikuj, jaki urząd prowadzi kontrolę. Jeżeli masz wątpliwości, skontaktuj się z nim przez oficjalny numer. Sama deklaracja przybysza, że sprawdza szamba, nie powinna zastępować potwierdzenia jego tożsamości.
Z kontroli sporządza się protokół, którego egzemplarz otrzymuje kontrolowana osoba. Można wnieść do niego uwagi i zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem. Art. 380 przewiduje również, że po odmowie podpisania protokołu kontrolowany może przedstawić pisemne stanowisko w ciągu 7 dni. Odmowa podpisu nie usuwa jednak ustaleń z dokumentu.
Przygotuj dokumenty i sprawdź datę ostatniego wywozu
Przed kontrolą zacznij od umowy i potwierdzeń opłat. Ułóż je chronologicznie, porównaj daty i sprawdź, czy dotyczą właściwej nieruchomości. Przy przelewach dołącz potwierdzenia płatności. O brakujące dokumenty wystąp do wykonawcy.
Następnie sprawdź lokalny regulamin i instrukcję oczyszczalni. Nie utożsamiaj 2-letniego cyklu kontroli z częstotliwością opróżniania zbiornika. To różne terminy, a obowiązki eksploatacyjne mogą wymagać znacznie częstszych odbiorów.
Po otrzymaniu wezwania sprawdź zakres żądanych dokumentów, termin i sposób ich przekazania. Procedury nie wszędzie są identyczne: Mszana wskazała konieczność osobistego przedstawienia dokumentów, natomiast Krasnopol dopuścił także przesłanie ich e-mailem. Nie zakładaj więc, że rozwiązanie stosowane w innym urzędzie będzie przyjęte również w twojej gminie.
Gdy w dokumentacji jest luka, skontaktuj się z urzędem przed wyznaczoną datą i wyjaśnij, czego brakuje. Przekaż posiadane potwierdzenia, zamiast odkładać całe wezwanie do czasu odnalezienia ostatniej faktury.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.