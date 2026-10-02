Właściciele domów mają 14 dni na jedno zgłoszenie. Podczas kontroli może wyjść, że go zabrakło
Wymiana ogrzewania w domu może oznaczać jeszcze jeden obowiązek, o którym łatwo zapomnieć po zakończeniu remontu. Nie wystarczy zamontować nowe urządzenie i zachować fakturę. Przepisy wymagają przekazania określonej informacji do urzędu, a termin wynosi zaledwie 14 dni. Jeżeli właściciel tego nie zrobi, ustawa przewiduje grzywnę. Co ważne, dane o źródłach ogrzewania są wykorzystywane także podczas kontroli środowiskowych.
Wymiana urządzenia to nie koniec formalności
Chodzi o Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków, czyli CEEB.
W bazie znajdują się informacje o źródłach ciepła i spalania paliw wykorzystywanych w budynkach. Obowiązek dotyczy właścicieli i zarządców, a zgłoszeniu podlegają m.in. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł, ich przeznaczeniu oraz stosowanym paliwie.
Problem może pojawić się wtedy, gdy właściciel kilka lat temu prawidłowo zgłosił ogrzewanie, a później je zmienił.
GUNB podkreśla wprost, że jednorazowe złożenie deklaracji nie zamyka sprawy na zawsze. Po zmianie źródła ciepła trzeba złożyć nową deklarację.
Jest tylko 14 dni
Termin jest stosunkowo krótki.
Jeżeli zmieniają się dane dotyczące źródła ciepła lub źródła spalania paliw, właściciel albo zarządca ma obowiązek złożyć nową deklarację w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.
Podobna zasada obowiązuje przy pierwszym uruchomieniu nowego źródła — deklarację również należy złożyć w ciągu 14 dni.
W praktyce dotyczy to nie tylko tradycyjnych kotłów. Do CEEB zgłaszane są różne źródła ogrzewania. Oficjalne materiały rządowe potwierdzają przykładowo, że obowiązek obejmuje również pompę ciepła.
Stary piec zniknął, pojawiła się pompa ciepła? Trzeba zaktualizować dane
Wyobraźmy sobie właściciela domu, który wcześniej korzystał z kotła, ale podczas modernizacji budynku zamontował pompę ciepła.
Jeżeli zmieniło się faktycznie wykorzystywane źródło ogrzewania, nie wystarczy deklaracja złożona kilka lat wcześniej.
GUNB wyjaśnia:
„Nowe źródło ciepła – nowa deklaracja”.
Urząd podkreśla również, że obowiązek należy ponawiać przy zmianie źródła ciepła.
To samo może dotyczyć sytuacji, gdy właściciel nie usuwa starego urządzenia, ale instaluje dodatkowe źródło ogrzewania. Deklaracja obejmuje bowiem informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł.
Dane mogą pojawić się podczas kontroli
CEEB nie jest jedynie archiwum deklaracji składanych przez mieszkańców.
System obejmuje również informacje związane z kontrolami budynków. W 2026 roku GUNB informował o module analityczno-raportowym CEEB, w którym jednym z dostępnych obszarów jest „Kontrola środowiskowa”. System umożliwia także analizowanie aktualnych i historycznych deklaracji źródeł ciepła.
Trzeba jednak uważać na często powtarzaną w internecie informację.
To nie GUNB jeździ po Polsce i kontroluje deklaracje CEEB.
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oficjalnie zdementował takie doniesienia. GUNB administruje systemem, ale sam nie ma uprawnień do prowadzenia kontroli deklaracji źródeł ciepła.
Kontrole mogą być natomiast prowadzone przez właściwe organy w ramach ich ustawowych kompetencji, a informacje trafiające do systemu pozwalają zestawiać dane dotyczące budynku i jego źródeł ogrzewania.
Za brak deklaracji przepisy przewidują grzywnę
Tu również warto oddzielić fakt od internetowych nagłówków sugerujących automatyczny mandat o jednej określonej wysokości.
Art. 27h ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów stanowi, że osoba, która wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji w terminie, podlega karze grzywny.
Ustawa zawiera jednak bardzo istotne rozwiązanie dla osób, które same zorientują się, że przegapiły termin.
Zapomniałeś? Jest bardzo ważny wyjątek
Przepisy przewidują możliwość uniknięcia kary.
Jeżeli właściciel złoży zaległą deklarację zanim wójt, burmistrz albo prezydent miasta dowie się o popełnieniu wykroczenia, nie podlega karze przewidzianej za niezłożenie deklaracji w terminie.
To oznacza, że odkrycie starego błędu nie powinno być powodem do dalszego odkładania sprawy.
Wręcz przeciwnie — przepisy premiują sytuację, w której właściciel sam naprawi niedopatrzenie odpowiednio wcześnie.
Deklarację można złożyć bez wychodzenia z domu
Zgłoszenie jest bezpłatne.
Deklarację można złożyć elektronicznie, a także w formie papierowej do właściwego urzędu miasta lub gminy. Oficjalny serwis administracji publicznej umożliwia przejście przez procedurę przez Internet.
W przypadku budynków i lokali mieszkalnych stosowany jest formularz A, natomiast dla budynków i lokali niemieszkalnych formularz B.
Właściciele po remontach powinni sprawdzić jedną rzecz
Najbardziej narażone na przeoczenie obowiązku są osoby, które już kiedyś złożyły deklarację CEEB, a później modernizowały ogrzewanie.
Mogą być przekonane, że skoro ich dom znajduje się już w ewidencji, niczego więcej nie muszą robić.
Tak jednak nie jest.
Zmiana danych dotyczących liczby lub rodzaju używanych źródeł ciepła oznacza konieczność złożenia nowej deklaracji, a ustawowy termin wynosi 14 dni.
Dlatego po wymianie kotła, montażu pompy ciepła albo uruchomieniu kolejnego źródła ogrzewania warto sprawdzić, czy aktualny stan domu odpowiada temu, co zostało zgłoszone.
A jeżeli termin został już przekroczony, szczególnie istotny jest przepis pozwalający uniknąć kary po dobrowolnym złożeniu zaległej deklaracji zanim właściwy organ dowie się o wykroczeniu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.