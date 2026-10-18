Właściciele domów mogą dostać 500 zł mandatu. Ruszył sezon grzewczy, a wielu zapomina o tym obowiązku
Rozpoczął się sezon grzewczy 2026/2027, a wraz z nim wraca ważny obowiązek właścicieli nieruchomości. Krajowa Izba Kominiarzy przypomina o konieczności regularnego kontrolowania i czyszczenia przewodów kominowych. Zaniedbanie przeglądów może skończyć się grzywną, a w przypadku poważnych nieprawidłowości również zagrożeniem dla mieszkańców. Sprawa dotyczy także domów jednorodzinnych.
Ważny komunikat dla właścicieli domów. Trzeba pamiętać o przeglądzie
Krajowa Izba Kominiarzy opublikowała komunikat związany z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2026/2027. Przypomina w nim właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkowych kontrolach przewodów kominowych.
Zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego instalacje gazowe oraz przewody kominowe — dymowe, spalinowe i wentylacyjne — powinny być poddawane kontroli co najmniej raz w roku.
Obowiązek nie ogranicza się do budynków wielorodzinnych. Dotyczy również właścicieli domów jednorodzinnych, w zakresie przewidzianym przepisami.
Kontrola ma potwierdzić, że instalacje i przewody działają prawidłowo oraz nie stwarzają zagrożenia dla domowników.
Nawet 500 zł mandatu. Sprawa może trafić do sądu
Brak wymaganej kontroli może oznaczać odpowiedzialność za wykroczenie przewidziane w Prawie budowlanym.
W przypadku ukarania mandatem grzywna może wynieść do 500 zł. Jeżeli sprawa zostanie skierowana do sądu, kara może być wyższa.
Nie oznacza to jednak, że każdy właściciel domu bez aktualnego przeglądu automatycznie otrzyma mandat. Znaczenie mają okoliczności konkretnej sprawy i ustalenia właściwego organu.
Najważniejsze jest to, że obowiązek przeprowadzenia kontroli wynika bezpośrednio z ustawy.
Cztery razy w roku albo dwa razy. Zależy, czym ogrzewasz dom
Oprócz corocznej kontroli technicznej obowiązują przepisy dotyczące usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych.
Częstotliwość zależy od rodzaju stosowanego paliwa.
W budynkach, w których spalane jest paliwo stałe, takie jak drewno lub węgiel, przewody dymowe i spalinowe należy czyścić co najmniej raz na trzy miesiące w okresie użytkowania.
Przy paliwach gazowych i ciekłych czyszczenie powinno odbywać się co najmniej raz na sześć miesięcy w okresie użytkowania.
Przewody wentylacyjne wymagają usuwania zanieczyszczeń co najmniej raz w roku, chyba że warunki użytkowania uzasadniają częstsze czyszczenie.
To dwa różne obowiązki: coroczny przegląd techniczny nie zastępuje wymaganego czyszczenia przewodów.
E-protokół trafia do systemu CEEB
Krajowa Izba Kominiarzy przypomina również o elektronicznej dokumentacji kontroli.
Okresowe kontrole przewodów kominowych powinny być dokumentowane e-protokołem w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Właściciele nieruchomości powinni korzystać z usług osób posiadających odpowiednie kwalifikacje. Uprawnienia kominiarzy można weryfikować w oficjalnym systemie.
W przypadku kontroli istotne jest nie tylko samo zamówienie usługi, lecz także jej prawidłowe wykonanie i udokumentowanie.
Jest jeszcze jeden obowiązek. Kontrola co pięć lat
Prawo budowlane przewiduje również okresowe kontrole przeprowadzane co najmniej raz na pięć lat.
Obejmują one między innymi stan techniczny i przydatność budynku do użytkowania oraz odpowiednie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej.
Właściciele domów powinni zatem sprawdzić, kiedy wykonano ostatnią kontrolę i czy termin kolejnej nie przypada właśnie w 2026 roku.
Dlaczego nie warto odkładać przeglądu?
Niedrożny komin, niesprawna wentylacja lub nieszczelna instalacja gazowa mogą doprowadzić do zatrucia tlenkiem węgla, pożaru albo wybuchu gazu.
Tlenek węgla, nazywany czadem, jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ nie ma zapachu ani barwy.
Dlatego służby przypominają, że regularne kontrole nie są jedynie formalnością. Ich podstawowym celem jest ochrona zdrowia i życia mieszkańców.
Właściciele domów powinni sprawdzić dokumentację ostatniego przeglądu, termin czyszczenia przewodów oraz stan instalacji grzewczej. Zaniedbanie obowiązków może oznaczać konsekwencje finansowe, ale przede wszystkim realne zagrożenie dla bezpieczeństwa domowników.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.