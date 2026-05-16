Właściciele mieszkań w blokach patrzą na pisma i nie wierzą. Nadchodzi obowiązkowa wymiana, koszty spadną na lokatorów
W 2026 roku do setek tysięcy mieszkań w Polsce zapuka monter z nowym licznikiem. To nie jest wybór spółdzielni – to ustawowy obowiązek z terminem 1 stycznia 2027 roku i karami sięgającymi 10 000 zł plus ewentualnym aresztem za brak dostosowania. Ale zmiana licznika to dopiero wstęp. Za nią idą miesięczne raporty, nowa minimalna opłata za ciepło nawet przy zakręconych grzejnikach i koniec z „magnesami” na wodomierzach. Oto co naprawdę się zmienia.
Skąd pochodzi ten obowiązek i kto go musi spełnić
Podstawą jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z 11 grudnia 2018 r. zmieniająca przepisy o efektywności energetycznej (EED). Polska wdrożyła ją przez ustawę z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 868), która znowelizowała art. 45a ustawy Prawo energetyczne.
Mechanizm prawny jest dwuetapowy. Od 25 października 2020 r. wszystkie nowo instalowane wodomierze ciepłej wody, ciepłomierze i podzielniki kosztów ogrzewania muszą fabrycznie posiadać moduł zdalnego odczytu. Do 1 stycznia 2027 r. właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego musi wymienić lub doposażyć w nakładki radiowe wszystkie urządzenia zamontowane przed 21 maja 2021 r. – bez względu na to, czy mają jeszcze ważną legalizację.
To kluczowy punkt, o którym wiele zarządców nie wie: ważna legalizacja licznika nie zwalnia z obowiązku wymiany, jeśli urządzenie nie ma funkcji zdalnego odczytu. Ustawa zna tylko jeden wyjątek: gdy wymiana jest technicznie niemożliwa lub ekonomicznie nieopłacalna – ale zarządca musi wówczas posiadać pisemną analizę ekonomiczną sporządzoną dla okresu pięcioletniego.
Kto i za co może zapłacić 10 000 zł kary
Odpowiedzialność za dostosowanie budynku spoczywa wyłącznie na właścicielu lub zarządcy – nie na lokatorze. Lokator nie ponosi kary za brak wymiany. Ale już za uniemożliwienie monterowi wejścia do mieszkania – tak. Zgodnie z art. 45a ust. 11a ustawy Prawo energetyczne użytkownik, który blokuje dostęp lub ingeruje w urządzenie celem zafałszowania wskazań, może zostać obciążony kosztami ogrzewania według ryczałtu – wielokrotności średnich kosztów w budynku – który zawsze wychodzi drożej niż uczciwe rozliczenie.
Sankcje dla zarządców, którzy nie wymienią liczników przed 1 stycznia 2027 roku:
|Naruszenie
|Sankcja
|Kto odpowiada
|Brak wymiany na urządzenia z zdalnym odczytem do 31.12.2026
|Grzywna do 10 000 zł
|Właściciel lub zarządca budynku
|Brak wymiany – przypadki kwalifikowane
|Areszt lub ograniczenie wolności
|Właściciel lub zarządca budynku
|Brak comiesięcznych informacji o zużyciu dla lokatorów
|Naruszenie przepisów EED
|Zarządca
|Uniemożliwienie odczytu lub ingerencja w licznik przez lokatora
|Ryczałtowe rozliczenie zużycia (zawsze droższe), roszczenie odszkodowawcze zarządcy
|Lokator
Ile to kosztuje lokatora – cyfry zamiast ogólników
W 2025 roku tylko ok. 1/3 gospodarstw domowych w Polsce miała już zdalne liczniki. Reszta – czyli miliony mieszkań – czeka na wymianę w ciągu jednego roku. Skala operacji i presja terminu podbijają ceny wykonawców.
Szacunki kosztów wymiany na jedno mieszkanie różnią się w zależności od liczby urządzeń i technologii:
Nakładka radiowa na istniejący licznik: tańsza opcja, możliwa dla urządzeń, które spełniają warunki techniczne. Koszt samej nakładki: 50-150 zł, montaż ok. 50-100 zł.
Pełna wymiana wodomierza na urządzenie z modułem zdalnym: ok. 300 zł za urządzenie i montaż łącznie. Przy 2 pionach wodnych (ciepła i zimna) i 2 ciepłomierzach/podzielnikach na kaloryfer – łączny koszt na mieszkanie to 200-600 zł, zależnie od liczby urządzeń.
Abonament za odczyt i rozliczenie: firmy rozliczeniowe pobierają miesięczną opłatę za każdy punkt pomiarowy – zazwyczaj 2-5 zł/mies. na urządzenie. To koszt, który nie pojawia się na żadnej fakturze za montaż, ale trafia do comiesięcznego czynszu na stałe.
Spółdzielnie finansują wymianę najczęściej z funduszu remontowego lub kredytem – i podnoszą stawkę funduszu remontowego, by odbudować rezerwę. Wspólnoty wymagają uchwały właścicieli. W obu przypadkach rachunek trafia ostatecznie do mieszkańca.
Nowa zasada, o której mało kto mówi: płacisz minimum nawet przy zakręconych grzejnikach
Wymiana liczników to nie jedyna zmiana wchodząca od 2027 roku. Równolegle z obowiązkiem zdalnego odczytu wchodzi nowy przepis rozliczeniowy, który uderzy w część lokatorów boleśniej niż koszt samego licznika.
Zgodnie z nowymi zasadami rozliczania ciepła, każdy lokal – nawet jeśli jego lokatorzy zakręcą wszystkie grzejniki – będzie płacił minimalną opłatę w wysokości co najmniej 15 proc. kosztów zmiennych ogrzewania budynku. Cel: wyeliminowanie sytuacji, gdy część mieszkańców nie płaci nic za ciepło, „zarabiając” na ciepłocie przenikającej przez ściany od sąsiadów, którzy ogrzewają mieszkanie na własny koszt.
Dla lokatorów, którzy dotychczas deklarowali zerowe zużycie – efekt będzie odczuwalny. Dla pozostałych – sprawiedliwszy podział kosztów budynkowych.
Co zyska uczciwy lokator – koniec z uchybem i „magnesami”
Dla zdecydowanej większości mieszkańców zdalne liczniki to dobra wiadomość, choć poprzedzona kosztami modernizacji.
Koniec z uchybem. Uchyb – różnica między wskazaniem głównego wodomierza budynkowego a sumą wodomierzy w mieszkaniach – od lat był źródłem sporów. Uczciwi lokatorzy dopłacali za wodę faktycznie skradzioną przez sąsiadów manipulujących licznikami. Nowe urządzenia z czujnikami pola magnetycznego, alarmami przy próbie demontażu i wykrywaniem przepływu wstecznego eliminują najbardziej popularne metody: magnes neodymowy zatrzymujący kółko licznika trafi na alarm w systemie administratora w czasie rzeczywistym.
Miesięczne raporty o zużyciu – obowiązkowo i nieodpłatnie. Dyrektywa EED nakłada na zarządców obowiązek udostępniania lokatorom danych o zużyciu co miesiąc, bez dodatkowych opłat. W praktyce odbywa się to przez aplikację mobilną lub portal e-BOK spółdzielni. Badania prowadzone w Europie Zachodniej po wdrożeniu zdalnych liczników pokazują, że świadomość bieżącego zużycia przekłada się na jego ograniczenie o 10-15 proc. – bo ludzie zakręcają kran i przykręcają termostaty, gdy widzą rosnące dane w telefonie.
Koniec z „paragonem grozy”. Przestanie istnieć sytuacja, w której na koniec roku dostajemy dopłatę za wodę, bo spłuczka ciekła przez 10 miesięcy, a my tego nie wiedzieliśmy. System wykryje ciągły przepływ w nocy i wyśle alert do lokatora i administratora.
Warszawa: setki tysięcy liczników do wymiany w jednym roku
W samej Warszawie skala operacji jest bezprecedensowa. Miasto dysponuje jednym z największych zasobów mieszkalnych w Polsce – ponad 850 000 mieszkań, z których znaczna część to zasoby spółdzielcze z lat 60.-90., gdzie liczniki nigdy nie były modernizowane pod kątem zdalnego odczytu.
Warszawskie spółdzielnie – m.in. RSM Praga, SM Wola, SML-W na Mokotowie – już od 2024 roku prowadzą przetargi na wymianę. Tempo jest jednak różne. Spółdzielnie, które przegapiły pierwsze lata vacatio legis, teraz konkurują o tych samych wykonawców z całym sektorem budynków wielorodzinnych w kraju – i płacą za to rynkowym wzrostem cen usług.
Jeśli Twój budynek nie dostał jeszcze pisma o planowanej wymianie – zapytaj w administracji. Termin nie jest orientacyjny.
Co to oznacza dla Ciebie? Działaj zanim monter zapuka sam
Sprawdź daty legalizacji swoich liczników. Standardowy okres legalizacji wodomierza wynosi 5 lat. Jeśli Twój kończył się w 2023-2024 roku, spółdzielnia powinna była już podjąć decyzję o wymianie. Zapytaj w administracji, jaki jest stan Twojego lokalu i kiedy planowany jest montaż.
Wpuść montera – odmowa Cię nie chroni, a kosztuje. Udostępnienie lokalu do montażu jest obowiązkiem lokatora. Odmowa nie zwalnia z wymiany – zarządca może wystąpić na drogę sądową i finalnie wejść do mieszkania z pomocą komornika. Dodatkowy efekt odmowy: do czasu wymiany możesz być rozliczany ryczałtem.
Żądaj dostępu do aplikacji lub portalu e-BOK. Skoro i tak zapłacisz za nowe liczniki w czynszu, to masz prawo korzystać z danych. Pytaj administrację o dostęp do systemu monitorowania zużycia. Jeśli spółdzielnia nie udostępnia takich danych – to naruszenie obowiązku wynikającego z dyrektywy EED.
Idź na zebranie wspólnoty lub walnego spółdzielni. Wybór firmy montażowej i systemu rozliczeniowego to decyzja, która na kilka lat określi Twoje comiesięczne koszty abonamentowe. Różnice w ofertach mogą sięgać setek tysięcy złotych na całe osiedle – i dziesiątek złotych miesięcznie na lokal przez 5-10 lat.
Pilnuj rachunków po montażu. Zdarzają się awarie nowych liczników, po których rozliczenia wystawiane są na podstawie średniego zużycia z poprzednich lat zamiast rzeczywistych danych. Śledź zużycie w aplikacji i reaguj przy każdej anomalii – przez miesiąc, nie przez rok.
