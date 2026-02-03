Wojsko podrywa myśliwce. Obrona przeciwlotnicza postawiona w stan gotowości

Polska uruchomiła myśliwce we własnej przestrzeni powietrznej – bezpośrednio w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych potwierdziło, samoloty są w powietrzu, a systemy obrony powietrznej są gotowe do działania.

Przyczyną uruchomienia sił jest aktywność rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy. „Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji” – wyjaśniło Dowództwo Operacyjne RSZ. W odpowiedzi w powietrze zostały skierowane myśliwce oraz samolot wczesnego ostrzegania. Jednocześnie naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości.

Dowództwo podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny. Są skierowane na zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji.

Komunikat wydało Dowództwo Operacyjne RSZ za pośrednictwem swojego konta na platformie X.

