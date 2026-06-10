Wojsko, straż, policja i pogotowie na kolei. 16 czerwca wielka akcja służb. Jest oficjalny komunikat
Już w czerwcu w Grodzisku Mazowieckim, na terenie siedziby Warszawskiej Kolei Dojazdowej funkcjonariusze służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców będą doskonalić swoje umiejętności oraz współpracę w sytuacjach kryzysowych. Tego typu ćwiczenia pozwalają wzmocnić koordynację działań wszystkich zaangażowanych służb w zdarzeniach wymagających szybkiej i skutecznej reakcji.
W dniu 16 czerwca 2026 r., w godzinach 10:00–13:00, na terenie siedziby spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. odbędą się ćwiczenia z udziałem jednostek ochrony przeciwpożarowej, służb wojskowych, policyjnych oraz ratunkowych.
W ćwiczeniach udział wezmą żołnierze 61. Batalionu Lekkiej Piechoty z Książenic, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim, strażacy ochotnicy jednostek OSP z terenu powiatu grodziskiego oraz zespoły ratownictwa medycznego z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, pracownicy Warszawskiej Kolei Dojazdowej i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Łącznie w działaniach uczestniczyć będzie ponad sto osób reprezentujących różne służby mundurowe i ratunkowe.
Podczas ćwiczeń realizowane będą zadania związane m.in. z uruchamianiem procedur alarmowych, zabezpieczeniem terenu, ewakuacją osób zagrożonych oraz prowadzeniem działań ratowniczych wymagających ścisłej współpracy wszystkich uczestniczących służb.
Celem przedsięwzięcia jest doskonalenie współdziałania służb w sytuacjach kryzysowych, usprawnienie koordynacji działań oraz sprawdzenie skuteczności obowiązujących procedur ratowniczych i ewakuacyjnych.
W czasie prowadzenia ćwiczeń mieszkańcy mogą zauważyć zwiększoną liczbę pojazdów służb ratunkowych i mundurowych w rejonie siedziby WKD. Prosimy o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń służb zabezpieczających teren ćwiczeń.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.