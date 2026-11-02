Wojsko wydaje karty mobilizacyjne. Czerwone, zielone i niebieskie paski trafią do skrzynek setek tysięcy Polaków
Wojskowe Centra Rekrutacji wydają karty mobilizacyjne osobom z rezerwy oraz wybranym pracownikom cywilnym. Na dokumentach znajdują się różne oznaczenia, a od ich rodzaju zależy sposób postępowania w razie mobilizacji lub wojny. Szczególnie ważne jest jedno słowo: „natychmiast”. Nie oznacza ono jednak, że posiadacz karty ma już teraz jechać do jednostki.
Przydziały mobilizacyjne są nadawane w czasie pokoju. To element przygotowań Sił Zbrojnych, prowadzony niezależnie od bieżących wydarzeń politycznych czy kolejnych doniesień o bezpieczeństwie państwa. Otrzymanie karty nie oznacza ogłoszenia mobilizacji, automatycznego wcielenia do wojska ani konieczności porzucenia dotychczasowej pracy. Dokument określa, jakie zadanie i miejsce przewidziano dla konkretnej osoby, gdyby w przyszłości doszło do sytuacji wskazanej w przepisach. Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji wyjaśnia, że taka procedura ma charakter standardowy i jest realizowana co roku. Wojsko przygotowuje w ten sposób obsadę stanowisk na wypadek zagrożenia.
Rezerwista może dostać przydział, choć nie zgłaszał się na ochotnika
O nadaniu przydziału nie decyduje sam fakt posiadania książeczki wojskowej ani określonej kategorii zdolności. Zgodnie z rozporządzeniem ministra obrony narodowej z 22 maja 2024 roku, opublikowanym w Dz.U. pod poz. 823, procedura rozpoczyna się od ustalenia potrzeb konkretnej jednostki. Dowódca wskazuje stanowiska, które trzeba byłoby obsadzić po uruchomieniu mobilizacji, a właściwy szef Wojskowego Centrum Rekrutacji typuje osoby z pasywnej rezerwy. Sprawdzane są między innymi wyszkolenie, kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i zdolność do pełnienia służby. W razie potrzeby kandydat może też zostać skierowany na badania do wojskowej komisji lekarskiej.
Czerwony, zielony i niebieski pasek. Kolory oznaczają różne obowiązki
Najważniejsza informacja znajduje się nie tylko w treści karty, ale również w jej oznaczeniu. Przepisy rozróżniają 3 rodzaje kart mobilizacyjnych. Dokument z czerwonym paskiem jest przeznaczony dla żołnierza pasywnej rezerwy, który w razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny ma stawić się do czynnej służby wojskowej zgodnie z warunkami zapisanymi w karcie. Oznacza to wcześniejsze wskazanie miejsca i terminu stawiennictwa. W określonych w dokumencie okolicznościach rezerwista nie czeka na dodatkowy list przypominający, że ma udać się do wskazanej jednostki. Właśnie dlatego trzeba przeczytać całą kartę, a nie tylko sprawdzić jej kolor.
Zielony pasek również dotyczy żołnierza pasywnej rezerwy, ale jego powołanie następuje na podstawie odrębnej karty powołania albo obwieszczenia. Różnica jest praktyczna: posiadacz dokumentu z zielonym paskiem powinien wiedzieć, że sam przydział nie jest tożsamy z poleceniem natychmiastowego stawienia się na służbę. Jednocześnie nie wolno zakładać, że wezwanie zawsze zostanie dostarczone tradycyjną pocztą, ponieważ przepisy przewidują także podanie informacji o powołaniu do publicznej wiadomości. Szczegółowy sposób działania zależy od formy i treści powołania, a w sytuacji mobilizacji obowiązują szczególne procedury.
Niebieski pasek oznacza natomiast pracowniczy przydział mobilizacyjny. Mogą go otrzymać osoby zatrudnione w resorcie obrony narodowej, ale także wybrane osoby spoza wojska, których umiejętności byłyby potrzebne przy obsadzaniu stanowisk pracowniczych przewidzianych na czas wojny. Nie oznacza to powołania do służby wojskowej w charakterze żołnierza, lecz wyznaczenie do określonej pracy na rzecz wojska. Karta wskazuje obowiązki i miejsce stawiennictwa, gdy zaistnieją warunki uruchomienia przydziału. Niebieski pasek może więc dotyczyć osoby, która nigdy nie wiązała swojej kariery z mundurem.
Słowo „natychmiast” ma dokładne znaczenie. Przepisy przewidują 6 godzin
Na wzorach kart z czerwonym i niebieskim paskiem znajduje się pouczenie, które ma szczególne znaczenie w razie ogłoszenia mobilizacji powszechnej lub wybuchu wojny. Jeśli termin określono jako „NATYCHMIAST”, posiadacz powinien stawić się we wskazanym miejscu nie później niż w ciągu 6 godzin od uzyskania informacji o takim zdarzeniu. Nie jest to termin liczony od dnia wręczenia dokumentu przez WCR. Karta może zostać wydana wiele miesięcy albo lat wcześniej, a zapis zaczyna mieć znaczenie dopiero w warunkach przewidzianych w jej treści. Przy mobilizacji częściowej dodatkowo znaczenie ma zakres aktu zarządzającego mobilizację lub publicznie ogłoszonego powołania.
Wojsko może wyznaczyć do pracy także osobę zatrudnioną poza armią
Pracowniczy przydział mobilizacyjny jest osobną kategorią, o której łatwo zapomnieć, gdy w wiadomościach pojawia się słowo „rezerwista”. Rozporządzenie dopuszcza wytypowanie pracowników resortu obrony, a gdy nie wystarczają oni do obsadzenia stanowisk, również osób zatrudnionych w innych firmach. WCR może w tym celu zwrócić się do pracodawców lub powiatowych urzędów pracy o wskazanie kandydatów. Znaczenie mają wymagane kwalifikacje i zamieszkanie w pobliżu jednostki, która potrzebuje konkretnego pracownika. Nie jest to więc powszechny obowiązek przenoszenia wszystkich cywilnych specjalistów do wojska. Przydział dotyczy wskazanej osoby i konkretnego stanowiska przewidzianego w strukturze funkcjonującej w czasie wojny.
Od 1 lutego 2027 roku ruszy kwalifikacja wojskowa. Wezwania obejmą konkretne roczniki
Równolegle do wydawania kart mobilizacyjnych przygotowywana jest kwalifikacja wojskowa na 2027 rok. Minister obrony narodowej określił jej terminy w rozporządzeniu z 31 sierpnia 2026 roku, ogłoszonym 3 września w Dzienniku Ustaw pod poz. 1169. Kwalifikacja ma zostać oficjalnie ogłoszona 15 stycznia 2027 roku, natomiast komisje będą pracowały od 1 lutego do 30 kwietnia 2027 roku. Są to terminy ustalone w przepisach, a nie zapowiedź uruchomienia mobilizacji. Kwalifikacja służy przede wszystkim ocenie zdolności do służby, weryfikacji danych i uzupełnieniu ewidencji wojskowej. Stawienie się przed komisją nie jest równoznaczne z otrzymaniem rozkazu wyjazdu do jednostki.
Najliczniejszą grupę objętą kwalifikacją stanowią mężczyźni urodzeni w 2008 roku, którzy w 2027 roku kończą 19 lat. Przed komisjami mają się również stawić wskazani mężczyźni z roczników 2003-2007, jeśli nie mają ustalonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także określone grupy osób uznanych w poprzednich latach za czasowo niezdolne do służby. Rozporządzenie obejmuje ponadto kobiety z roczników 2000-2008 posiadające kwalifikacje przydatne wojsku lub kończące naukę w odpowiednich zawodach i kierunkach kształcenia. Chodzi między innymi o wybrane specjalności medyczne, weterynaryjne, informatyczne i inne wskazane w przepisach. Na kwalifikację mogą zgłosić się również ochotnicy spełniający ustawowe warunki.
Choroba, opieka nad rodziną i zmiana miejsca zamieszkania mogą mieć znaczenie
Przydział mobilizacyjny nie jest dokumentem niezmiennym przez całe życie. Przepisy przewidują jego uchylenie między innymi po osiągnięciu ustawowej granicy wieku, stwierdzeniu trwałej niezdolności do służby w warunkach mobilizacji lub wojny czy wystąpieniu przesłanek wyłączenia z obowiązku służby. W uzasadnionych przypadkach sprawa może zostać rozpatrzona także na wniosek rezerwisty. Osobne regulacje odnoszą się do pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych, w tym do udokumentowanej konieczności sprawowania opieki nad członkiem rodziny. Nie oznacza to jednak, że każda choroba, każda sytuacja rodzinna albo samo posiadanie dzieci automatycznie unieważniają kartę. Potrzebna jest ocena właściwego WCR w świetle konkretnych przepisów i dokumentów.
Przeprowadzka również ma znaczenie, ponieważ przydziały są powiązane z właściwością terytorialną Wojskowych Centrów Rekrutacji i potrzebami określonych jednostek. Posiadacz karty ma obowiązek informować organ, który ją wydał, między innymi o zmianie miejsca zamieszkania, dłuższym pobycie czasowym, adresie do korespondencji oraz wyjeździe za granicę na okres przekraczający 6 miesięcy i powrocie z takiego wyjazdu. W pouczeniach wymieniono również zmianę nazwiska, wykształcenia i zawodu. Takie informacje nie służą wyłącznie aktualizacji danych w komputerze. Mogą wpływać na właściwość WCR, sposób doręczania korespondencji i ocenę, czy dotychczasowy przydział nadal odpowiada sytuacji danej osoby.
Co zrobić po otrzymaniu karty mobilizacyjnej? Najpierw trzeba sprawdzić te informacje
Osoba, która została wezwana do WCR lub otrzymała kartę mobilizacyjną, powinna przede wszystkim ustalić, z jakim dokumentem ma do czynienia. Wezwanie do stawienia się w Wojskowym Centrum Rekrutacji nie jest tym samym co karta mobilizacyjna, a żadnego z nich nie należy automatycznie utożsamiać z wezwaniem do odbycia natychmiastowej służby. Po odebraniu karty trzeba sprawdzić jej oznaczenie, własne dane, jednostkę albo miejsce przeznaczenia i zapis dotyczący terminu stawiennictwa. Warto też przeczytać pouczenie na odwrocie, w którym wyjaśniono znaczenie poszczególnych terminów i obowiązki informacyjne. Doręczenie karty następuje za potwierdzeniem odbioru, a ustawa o obronie Ojczyzny przewiduje obowiązek jej przyjęcia. Nie należy więc zakładać, że odmowa podpisu sama w sobie usuwa nadany przydział.
Jeżeli treść dokumentu nie odpowiada rzeczywistej sytuacji zdrowotnej lub rodzinnej, należy przedstawić tę okoliczność właściwemu WCR i zapytać o podstawę oraz tryb ewentualnej zmiany albo uchylenia przydziału. W praktyce znaczenie mają dokumenty medyczne, informacje o trwałych ograniczeniach zdrowotnych, potwierdzenie konieczności sprawowania opieki czy aktualne dane dotyczące zatrudnienia i miejsca zamieszkania. Samo ustne zapewnienie, że dana osoba nie może wykonać obowiązku, nie zastępuje wymaganej procedury. Również otrzymanie starej karty przed wieloma laty nie powinno być powodem do ignorowania kolejnej korespondencji z wojska. WCR może aktualizować przydziały, a w razie ich uchylenia przepisy przewidują zwrot dokumentu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.