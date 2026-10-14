Wojsko wysyła karty mobilizacyjne do domów Polaków. Kolory pasków, surowe kary i obowiązki rezerwistów

14 października 2026 18:31 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności, Polska i świat, Warszawa | Brak komentarzy

Wojskowe Centra Rekrutacji (WCR) wysyłają do obywateli imienne karty mobilizacyjne z konkretnym przydziałem na czas wojny. Otrzymanie pisma rodzi pytania i obawy, jednak armia uspokaja: to rutynowe procedury obronne prowadzone w czasie pokoju. Zobacz, co oznaczają kolory pasków na dokumencie i dlaczego za uchylanie się od stawiennictwa grożą minimum 3 lata więzienia!

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Żołnierz pukający do drzwi domu. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Żołnierz pukający do drzwi domu. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Czerwony, zielony czy niebieski pasek? Rodzaje dokumentów i lista powołanych

Karty mobilizacyjne wydawane są w oparciu o Ustawę o obronie Ojczyzny z marca 2022 roku. Dokument ten stanowi formalne potwierdzenie wyznaczenia w czasie pokoju konkretnego stanowiska służbowego lub funkcji w strukturach jednostki wojskowej na wypadek konfliktu zbrojnego. Polskie przepisy rozróżniają trzy rodzaje dokumentów, które łatwo rozpoznać po kolorze widniejącego na nich paska:

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  • Karta z czerwonym paskiem – trafia do żołnierzy rezerwy, nakładając bezwzględny obowiązek natychmiastowego stawienia się do czynnej służby wojskowej po ogłoszeniu mobilizacji lub wybuchu wojny,
  • Karta z zielonym paskiem – wydawana żołnierzom pasywnej rezerwy powoływanym do czynnej służby na podstawie odrębnej karty powołania bądź publicznego obwieszczenia,
  • Karta z niebieskim paskiem – przeznaczona dla pracowników resortu obrony narodowej oraz personelu cywilnego wyznaczonego do realizacji zadań obronnych.

Przydziały mobilizacyjne nie są kwestią przypadku. Wojsko w pierwszej kolejności rekrutuje żołnierzy pasywnej rezerwy z doświadczeniem bojowym, ale również specjalistów z sektora cywilnego: lekarzy, ratowników, logistyków, łącznościowców, kierowców czy ekspertów z branży IT. Obowiązek obrony obejmuje również osoby, które w przeszłości ukończyły nawet krótkie szkolenia wojskowe.

Minimum 3 lata więzienia za ignorowanie wezwania. Weryfikacja na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu

Zignorowanie wezwania w warunkach wojennych lub podczas ogłoszonej mobilizacji wiąże się z surową odpowiedzialnością karną. Zgodnie z art. 687 ustawy o obronie Ojczyzny każda osoba powołana do czynnej służby, która nie stawi się w wyznaczonym terminie i punkcie dyslokacji, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata. Przepisy przewidują oczywiście sytuacje uchylenia przydziału – m.in. z powodu osiągnięcia limitu wieku, trwałej utraty zdrowia, prawomocnego wyroku sądu, czy sytuacji, gdy oboje rodzice małoletniego dziecka posiadają karty mobilizacyjne.

Działania rekrutacyjne odczuwalne są w całej stolicy. WCR Warszawa-Śródmieście oraz placówki koordynujące ewidencję dla Woli i Mokotowa na bieżąco aktualizują listy rezerwistów. Mieszkańcy na Mokotowie, Woli i w Śródmieściu nie sprawdzą jednak swojego statusu w aplikacji mObywatel ani bezpośrednio przez profil zaufany na platformie ePUAP – system nie udostępnia takiej e-usługi. Aby potwierdzić nadanie przydziału, należy osobiście skontaktować się z właściwym terytorialnie centrum rekrutacji. Z kolei osoby przebywające poza granicami kraju dłużej niż 6 miesięcy muszą pamiętać o ustawowym obowiązku powiadomienia szefa WCR o swoim wyjeździe, co może stanowić przesłankę do zdjęcia przydziału.

Jak krok po kroku postępować po otrzymaniu karty mobilizacyjnej

Zobacz zestaw kluczowych faktów i wytycznych po odebraniu wojskowego dokumentu:

  • Sprawdź kolor paska na karcie – czerwony obliguje do natychmiastowego stawiennictwa w razie mobilizacji, zielony i niebieski określają odrębne tryby powołania.
  • Zapoznaj się z przydziałem służbowym – dokument precyzuje jednostkę, funkcję oraz miejsce zbiórki na czas „W”.
  • Pamiętaj o rygorze prawnym – niestawienie się do służby w razie wojny grozi karą od 3 lat pozbawienia wolności.
  • Weryfikuj dane wyłącznie w WCR – statusu przydziału nie sprawdzisz w aplikacji mObywatel; konieczny jest kontakt z urzędem wojskowym.
  • Zgłoś pobyt zagraniczny powyżej pół roku – wyjazd poza Polskę wymaga formalnego poinformowania rekruterów z Woli, Mokotowa lub Śródmieścia.

 

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Źródło: forsal

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