Wojsko wysyła karty mobilizacyjne do domów Polaków. Kolory pasków, surowe kary i obowiązki rezerwistów
Wojskowe Centra Rekrutacji (WCR) wysyłają do obywateli imienne karty mobilizacyjne z konkretnym przydziałem na czas wojny. Otrzymanie pisma rodzi pytania i obawy, jednak armia uspokaja: to rutynowe procedury obronne prowadzone w czasie pokoju. Zobacz, co oznaczają kolory pasków na dokumencie i dlaczego za uchylanie się od stawiennictwa grożą minimum 3 lata więzienia!
Czerwony, zielony czy niebieski pasek? Rodzaje dokumentów i lista powołanych
Karty mobilizacyjne wydawane są w oparciu o Ustawę o obronie Ojczyzny z marca 2022 roku. Dokument ten stanowi formalne potwierdzenie wyznaczenia w czasie pokoju konkretnego stanowiska służbowego lub funkcji w strukturach jednostki wojskowej na wypadek konfliktu zbrojnego. Polskie przepisy rozróżniają trzy rodzaje dokumentów, które łatwo rozpoznać po kolorze widniejącego na nich paska:
- Karta z czerwonym paskiem – trafia do żołnierzy rezerwy, nakładając bezwzględny obowiązek natychmiastowego stawienia się do czynnej służby wojskowej po ogłoszeniu mobilizacji lub wybuchu wojny,
- Karta z zielonym paskiem – wydawana żołnierzom pasywnej rezerwy powoływanym do czynnej służby na podstawie odrębnej karty powołania bądź publicznego obwieszczenia,
- Karta z niebieskim paskiem – przeznaczona dla pracowników resortu obrony narodowej oraz personelu cywilnego wyznaczonego do realizacji zadań obronnych.
Przydziały mobilizacyjne nie są kwestią przypadku. Wojsko w pierwszej kolejności rekrutuje żołnierzy pasywnej rezerwy z doświadczeniem bojowym, ale również specjalistów z sektora cywilnego: lekarzy, ratowników, logistyków, łącznościowców, kierowców czy ekspertów z branży IT. Obowiązek obrony obejmuje również osoby, które w przeszłości ukończyły nawet krótkie szkolenia wojskowe.
Minimum 3 lata więzienia za ignorowanie wezwania. Weryfikacja na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu
Zignorowanie wezwania w warunkach wojennych lub podczas ogłoszonej mobilizacji wiąże się z surową odpowiedzialnością karną. Zgodnie z art. 687 ustawy o obronie Ojczyzny każda osoba powołana do czynnej służby, która nie stawi się w wyznaczonym terminie i punkcie dyslokacji, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata. Przepisy przewidują oczywiście sytuacje uchylenia przydziału – m.in. z powodu osiągnięcia limitu wieku, trwałej utraty zdrowia, prawomocnego wyroku sądu, czy sytuacji, gdy oboje rodzice małoletniego dziecka posiadają karty mobilizacyjne.
Działania rekrutacyjne odczuwalne są w całej stolicy. WCR Warszawa-Śródmieście oraz placówki koordynujące ewidencję dla Woli i Mokotowa na bieżąco aktualizują listy rezerwistów. Mieszkańcy na Mokotowie, Woli i w Śródmieściu nie sprawdzą jednak swojego statusu w aplikacji mObywatel ani bezpośrednio przez profil zaufany na platformie ePUAP – system nie udostępnia takiej e-usługi. Aby potwierdzić nadanie przydziału, należy osobiście skontaktować się z właściwym terytorialnie centrum rekrutacji. Z kolei osoby przebywające poza granicami kraju dłużej niż 6 miesięcy muszą pamiętać o ustawowym obowiązku powiadomienia szefa WCR o swoim wyjeździe, co może stanowić przesłankę do zdjęcia przydziału.
Jak krok po kroku postępować po otrzymaniu karty mobilizacyjnej
Zobacz zestaw kluczowych faktów i wytycznych po odebraniu wojskowego dokumentu:
- Sprawdź kolor paska na karcie – czerwony obliguje do natychmiastowego stawiennictwa w razie mobilizacji, zielony i niebieski określają odrębne tryby powołania.
- Zapoznaj się z przydziałem służbowym – dokument precyzuje jednostkę, funkcję oraz miejsce zbiórki na czas „W”.
- Pamiętaj o rygorze prawnym – niestawienie się do służby w razie wojny grozi karą od 3 lat pozbawienia wolności.
- Weryfikuj dane wyłącznie w WCR – statusu przydziału nie sprawdzisz w aplikacji mObywatel; konieczny jest kontakt z urzędem wojskowym.
- Zgłoś pobyt zagraniczny powyżej pół roku – wyjazd poza Polskę wymaga formalnego poinformowania rekruterów z Woli, Mokotowa lub Śródmieścia.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.