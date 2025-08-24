Wojsko wzywa 235 tys. Polaków. Na liście młodsi, starsi i kobiety
Jeśli masz między 18 a 60 lat, możesz być jedną z ćwierć miliona osób, które w przyszłym roku otrzymają oficjalne wezwanie do stawienia się przed komisją wojskową. Ministerstwo Obrony Narodowej właśnie ujawniło szczegóły największej kwalifikacji wojskowej od lat – po raz pierwszy obejmie ona także kobiety z określonymi kwalifikacjami i osoby po pięćdziesiątce.
Jak informuje Portal Samorządowy, MON opublikowało projekt rozporządzenia, które określa dokładnie, kto w 2026 roku zostanie wezwany do kwalifikacji wojskowej. Lista jest znacznie szersza niż dotychczas i może zaskoczyć wielu Polaków.
Rocznik 2007 w komplecie, ale nie tylko oni
Największą grupę wezwanych stanowią mężczyźni urodzeni w 2007 roku – ci, którzy w przyszłym roku ukończą 18 lat. To standardowy rocznik podstawowy, który tradycyjnie podlega kwalifikacji wojskowej. Jednak MON sięga znacznie dalej.
Do kwalifikacji zostaną również wezwani mężczyźni w wieku 20-24 lata, urodzeni w latach 2002-2006, którzy z różnych przyczyn nie stawili się wcześniej i wciąż nie mają określonej kategorii zdolności do służby wojskowej. To grupa, która może liczyć nawet kilkadziesiąt tysięcy osób.
Wezwanie otrzymają także osoby, które w 2024 i 2025 roku zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej (kategorie od B6 do B24), jeśli okres ich niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji w 2026 roku. Będą oni ponownie badani w celu wydania ostatecznego orzeczenia.
Kobiety z „przydatnymi” zawodami muszą się stawić
Po raz pierwszy w tak szerokim zakresie kwalifikacja wojskowa obejmie kobiety. Wezwanie dostaną panie urodzone w latach 1999-2007, które posiadają kwalifikacje uznawane za szczególnie ważne dla obronności państwa.
Jak wynika z ustawy o obronie Ojczyzny, chodzi przede wszystkim o absolwentki kierunków medycznych, weterynaryjnych, morskich i lotniczych. Na liście zawodów znajdują się także psycholożki, rehabilitantki, radiolożki, diagnostki laboratoryjne, informatyczki, teleinformatyczki, nawigatorki i tłumaczki.
Wezwanie otrzymają również kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2025/2026 kończą studia na tych kierunkach. Jak podkreśla kpt. Gełej w rozmowie z portalem Polska Zbrojna, „kobiety o specjalistycznych kwalifikacjach mogą wspierać system bezpieczeństwa narodowego, również w strukturach wojskowych”.
Nawet 60-latkowie mogą dostać wezwanie
Kwalifikacja wojskowa w 2026 roku obejmie także osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej – aż do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat. Warunek jest jeden: muszą nie posiadać jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Do kwalifikacji mogą się również zgłosić ochotniczo 18-latkowie, którzy chcą określić swoją kategorię zdolności do służby.
Lutowy start, kwietniowy finisz
Kwalifikacja wojskowa zostanie oficjalnie ogłoszona 16 stycznia 2026 roku. Sam proces rozpocznie się 2 lutego i potrwa do 30 kwietnia, z wyłączeniem dni świątecznych. To oznacza 63 dni robocze intensywnych badań w całym kraju.
W okresie kwalifikacji funkcjonować będzie około 391 powiatowych komisji lekarskich, z których każda będzie przyjmować średnio 35 osób dziennie. Konkretne daty dla poszczególnych powiatów ustalą wojewodowie – szczegółowe harmonogramy będą publikowane w obwieszczeniach lokalnych i na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.
Badania, ankiety i kategoryzacja
Sama procedura kwalifikacji składa się z kilku etapów. Rozpoczyna się od rejestracji, gdzie potwierdza się tożsamość i wypełnia podstawowe formularze. Osoby, które przyjechały komunikacją publiczną, mogą ubiegać się o zwrot kosztów biletu.
Następnie kandydaci przechodzą do stanowiska ewidencyjnego i wypełniają ankietę. Kolejny etap to badania lekarskie – rozmowa z psychologiem, pomiar wzrostu, wagi i ciśnienia, badanie wzroku, postawy oraz ogólna ocena zdrowia.
Na koniec każda osoba otrzymuje jedną z czterech kategorii wojskowych: A (zdolny do służby), B (czasowo niezdolny), D (niezdolny w czasie pokoju) lub E (całkowicie niezdolny). Do procedury dołączone jest zaświadczenie z Wojskowego Centrum Rekrutacji.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli należysz do jednej z wymienionych grup, powinieneś przygotować się na wezwanie do kwalifikacji wojskowej. Nie oznacza to automatycznego powołania do wojska – to jedynie procedura określająca twoją zdolność do ewentualnej służby.
Dla kobiet z wykształceniem medycznym, informatycznym czy językowym oznacza to po raz pierwszy oficjalne zainteresowanie się ich kwalifikacjami przez wojsko. Dla mężczyzn, którzy „uciekli” przed wcześniejszymi kwalifikacjami, to ostatni dzwonek na uregulowanie swojego statusu.
Osoby po 50. roku życia, które nigdy nie miały określonej kategorii wojskowej, mają szansę definitywnie zamknąć tę kwestię. W praktyce większość z nich otrzyma kategorię D lub E ze względu na wiek i stan zdrowia.
Przygotuj dokumenty już teraz
Do kwalifikacji wojskowej musisz zabrać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. Jeśli masz problemy zdrowotne, przygotuj aktualną dokumentację medyczną – może ona zadecydować o przyznaniu odpowiedniej kategorii.
Zabierz także świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o dalszej nauce oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Jeśli już posiadasz książeczkę wojskową, musisz ją również przedstawić.
Kobiety powinny dodatkowo przygotować dokumenty potwierdzające ukończenie studiów na kierunkach istotnych dla obronności państwa – dyplomy, certyfikaty czy zaświadczenia o kwalifikacjach.
Grozi ci grzywna i przymusowe doprowadzenie
Niestawienie się na kwalifikację wojskową bez uzasadnionej przyczyny może kosztować cię słono. Zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może nałożyć grzywnę w celu przymuszenia.
W skrajnych przypadkach możliwe jest również przymusowe doprowadzenie przez policję. Dodatkowo, brak stawienia się lub odmowa przedstawienia wymaganych dokumentów może skutkować karą grzywny lub ograniczenia wolności.
Masz ważny powód? Zgłoś go natychmiast
Jeśli z ważnych przyczyn nie możesz stawić się w wyznaczonym terminie, niezwłocznie powiadom właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zgłoszenie złóż najpóźniej w dniu wyznaczonego stawienia się, jednocześnie podając konkretny powód nieobecności.
W takiej sytuacji organ administracyjny wyznaczy nowy termin kwalifikacji. Pamiętaj jednak, że „ważny powód” to nie zwykła niechęć czy brak czasu – musi to być uzasadniona przyczyna, najlepiej potwierdzona dokumentami.
Kwalifikacja wojskowa 2026 będzie największą od lat – 235 tysięcy wezwanych to o 5 tysięcy więcej niż w tym roku. Dla wielu osób będzie to pierwsze spotkanie z wojskiem, dla innych – ostateczne uregulowanie statusu wojskowego.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.